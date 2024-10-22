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50 دولة تشارك في مؤتمر الطرق

10/22/2024 11:33:46 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للطرق أن مؤتمر سلامة واستدامة الطرق، الذي سيعقد في الثالث والرابع من نوفمبر القادم، سيشهد مشاركة أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وسيتناول المؤتمر أهمية السلامة على الطرق والاستدامة في السياق الإقليمي، مع التركيز على أفضل الممارسات الدولية، والتقدم التكنولوجي المتطور، والدور التحويلي للذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تشكيل إستراتيجيات النقل المستقبلية، وغيرها من الموضوعات المهمة.

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