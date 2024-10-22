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انخفاض قضايا التنفيذ خلال العام الجاري

10/22/2024 11:33:46 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفض عدد قضايا التفيذ المنجزة في المحاكم خلال العام الجاري حتى الربع الرابع، حيث بلغ عدد القضايا المنجزة 8651، والأحكام الصادرة 7925 حكمًا، والقرارات 2857 قرارًا، في المقابل سجل عدد قضايا التنفيذ خلال عام 2023م المنجزة 11802 قضية، والأحكام 10825 حكمًا، وعدد القرارات 4205 قرارات.
وتصدرت منطقة الرياض خلال العام الجاري 2024، عدد القضايا المنجزة بواقع 2918 قضية والأحكام 2627 حكمًا، والقرارات 1095 قرارًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد قضايا منجزة 2850 قضية، و2679 حكمًا و870 قرارًا.
مهام قاضي التنفيذ
من جهته، أكد المستشار القانوني، ماجد فلاح، أن اختصاصات قاضي التنفيذ في كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه، فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، أو رد ما استوفي خطأً، أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به، أو ادعاء عيب في عين مباعة وفقًا لأحكام التنفيذ، وحسب لائحة التنفيذ للقاضي الأمر بتفتيش المدين، أو مركبته؛ وإجراء الحجز على الأموال الموجودة، ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة.
وأضاف: كما لقاضي التنفيذ أن يأمر بالمنع من السفر لمدين المدين، ومحاسبيه، لدواعي الإفصاح أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك. وأوضحت الائحة أن طرق خصم المبالغ والسداد من قبل المنفذ ضده تتمثل في: النقد فيما لا تتجاوز قيمته 10 آلاف ريال، ويستلمها مأمور التنفيذ، أو وكيل البيع القضائي، وتودع في حساب المحكمة.
أحكام قضايا التنفيذ حسب المناطق
- الرياض 2627
- الشرقية 1029
- المدينة المنورة 366
- عسير 305
- جازان 252
- القصيم 195
- تبوك 131
- حائل 127
- الجوف 72
- الحدود الشمالية 62
- الباحة 40
- نجران 40

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