الملك يتلقى برقية شكر من رئيس سريلانكا

الملك يتلقى برقية شكر من رئيس سريلانكا
التاريخ
10/22/2024 7:22:27 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إلى فخامته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية.
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