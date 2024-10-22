محطة كهرباء تعترض تنفيذ منفذ لشارع المعترض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
دعا عضو مجلس بلدي الجنوبية أحمد العبدالله هيئة التخطيط والتطوير العمراني وهيئة الكهرباء والماء لإيجاد حل لعمل مخرج ومدخل من وإلى مجمع 917 المتاخم لتقاطع شارع أم جيليد وشارع المعترض تزامنا مع التطوير الجاري في المجمع.
وقال إن مجمع 917 يشهد كثافة سكانية كبيرة في رقعة جغرافية ضيقة وإن المنطقة المحيطة به أيضاً ذات كثافة سكانية لا تقل كثافة عنه وكلاهما يشتركان في ذات النفق والمشكلة والأهالي يعانون بشكل يومي ومستمر من الازدحام المروري والاختناقات المزعجة نظراً لوجود مدخل ومخرج وحيد للمنطقة.
ولفت إلى أن الفرصة مواتية حالياً، وخاصة أن المنطقة تشهد أعمالا تطويرية شامله للطرق الداخلية من قبل وزارة الأشغال في الوقت ذاته وتزامناً مع أعمال التطوير في مجمع 917 ورغبة في عمل مداخل ومخارج جديدة تخدم أهالي المجمع حيث ان المنطقة تعاني من قلة المنافذ والمخارج فقد تم تحديد موقع مناسب على طريق 1713 حيث كان العائق الوحيد هو وجود محطة الكهرباء على المنفذ المراد عمله والمطل على شارع أم جيليد وشارع المعترض.
وناشد العبدالله هيئة الكهرباء والتخطيط العمراني لإمكانية نقل المحطة إلى موقع بديل وتنفيذ عمل المنفذ المقترح بالموقع المذكور وتخصيص قطعة أرض مجاورة لنقل محطة الكهرباء التي تعيق تنفيذ المدخل والمخرج المقترح خاصة أن هناك مساحة مقترحة كبديل للمحطة المذكورة وذلك لتخفيف الازدحامات المرورية وتحسين انسيابية الحركة لتسهيل تنقل القاطنين وقاصدي المنطقة من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان.
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