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محطة كهرباء تعترض تنفيذ منفذ لشارع المعترض

10/22/2024 7:22:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


دعا‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬أحمد‭ ‬العبدالله‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬لعمل‭ ‬مخرج‭ ‬ومدخل‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مجمع‭ ‬917‭ ‬المتاخم‭ ‬لتقاطع‭ ‬شارع‭ ‬أم‭ ‬جيليد‭ ‬وشارع‭ ‬المعترض‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬التطوير‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬المجمع‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬مجمع‭ ‬917‭ ‬يشهد‭ ‬كثافة‭ ‬سكانية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬رقعة‭ ‬جغرافية‭ ‬ضيقة‭ ‬وإن‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬به‭ ‬أيضاً‭ ‬ذات‭ ‬كثافة‭ ‬سكانية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬كثافة‭ ‬عنه‭ ‬وكلاهما‭ ‬يشتركان‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬النفق‭ ‬والمشكلة‭ ‬والأهالي‭ ‬يعانون‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬ومستمر‭ ‬من‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري‭ ‬والاختناقات‭ ‬المزعجة‭ ‬نظراً‭ ‬لوجود‭ ‬مدخل‭ ‬ومخرج‭ ‬وحيد‭ ‬للمنطقة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬مواتية‭ ‬حالياً،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬تشهد‭ ‬أعمالا‭ ‬تطويرية‭ ‬شامله‭ ‬للطرق‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬وتزامناً‭ ‬مع‭ ‬أعمال‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬917‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬مداخل‭ ‬ومخارج‭ ‬جديدة‭ ‬تخدم‭ ‬أهالي‭ ‬المجمع‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬المنطقة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬قلة‭ ‬المنافذ‭ ‬والمخارج‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬موقع‭ ‬مناسب‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬1713‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬العائق‭ ‬الوحيد‭ ‬هو‭ ‬وجود‭ ‬محطة‭ ‬الكهرباء‭ ‬على‭ ‬المنفذ‭ ‬المراد‭ ‬عمله‭ ‬والمطل‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬أم‭ ‬جيليد‭ ‬وشارع‭ ‬المعترض‭.‬

وناشد‭ ‬العبدالله‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لإمكانية‭ ‬نقل‭ ‬المحطة‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬بديل‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عمل‭ ‬المنفذ‭ ‬المقترح‭ ‬بالموقع‭ ‬المذكور‭ ‬وتخصيص‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬مجاورة‭ ‬لنقل‭ ‬محطة‭ ‬الكهرباء‭ ‬التي‭ ‬تعيق‭ ‬تنفيذ‭ ‬المدخل‭ ‬والمخرج‭ ‬المقترح‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مساحة‭ ‬مقترحة‭ ‬كبديل‭ ‬للمحطة‭ ‬المذكورة‭ ‬وذلك‭ ‬لتخفيف‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬وتحسين‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬لتسهيل‭ ‬تنقل‭ ‬القاطنين‭ ‬وقاصدي‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مساكنهم‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وأمان‭.‬

كلمات دالة

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