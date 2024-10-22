بحث تعزيز أطر التعاون والتنسيق الثنائي بين البحرين وأذربيجان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة أمس، شاهين عبداللاييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.
وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، وسبل تعزيز أطر التعاون والتنسيق الثنائي المشترك على كافة الصعد بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين ويحقق التطلعات والمصالح المشتركة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية.
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