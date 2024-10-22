بحث تعزيز أطر التعاون والتنسيق الثنائي بين البحرين وأذربيجان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصعد‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭ ‬ويحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬

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