القائد العام يستعرض دور قوات الواجب المشتركة في تأمين الملاحة البحرية في المنطقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، العميد عاصم سهيل مالك قائد قوات الواجب المشتركة (
CTF 150)، وذلك صباح أمس.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد قوات الواجب المشتركة ( CTF 150)، كما تم استعراض مهام قوات الواجب المشتركة ودورها في تأمين الملاحة البحرية في المنطقة.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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