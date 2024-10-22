محافظ العاصمة يبحث مع اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة صباح أمس تشانغ باوجوان نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الإقليمي بمقاطعة جيانغسو في جمهورية الصين الشعبية الصديقة والوفد المرافق، بحضور ني روتشي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، وذلك في اطار زيارة اللجنة الرسمية لمملكة البحرين.
وخلال اللقاء نوه محافظ العاصمة بالعلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونمو ملحوظ، وخاصة في الجانب التجاري والاقتصادي، كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين بمقاطعة جيانغسو ومحافظة العاصمة.
من جانبها، أعربت رئيسة الوفد الصيني عن شكرها وتقديرها لجهود واهتمام محافظ محافظة العاصمة لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في كافة المجالات التنموية والحيوية.
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