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محافظ العاصمة يبحث مع اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

10/22/2024 7:22:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬تشانغ‭ ‬باوجوان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشعب‭ ‬الإقليمي‭ ‬بمقاطعة‭ ‬جيانغسو‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬بحضور‭ ‬ني‭ ‬روتشي‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬زيارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الرسمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬نوه‭ ‬محافظ‭ ‬العاصمة‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬ملحوظ،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬بمقاطعة‭ ‬جيانغسو‭ ‬ومحافظة‭ ‬العاصمة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوفد‭ ‬الصيني‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لجهود‭ ‬واهتمام‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬بلادها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬والحيوية‭. ‬

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