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القائد العام يستقبل أبناء عبدالجبار الكوهجي

10/22/2024 7:22:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬أبناء‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬

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