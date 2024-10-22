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نائب وزير الداخلية يؤكد ضرورة التعاون العربي ودعم قدرات الأنظمة الإحصائية

10/22/2024 7:22:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الفاضل‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المعهد‭ ‬العربي‭ ‬للتدريب‭ ‬والبحوث‭ ‬الإحصائية‭ ‬الـ49‭ ‬والدورة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬للجنة‭ ‬الإحصائية‭ ‬للإسكوا،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬برؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬ناقلاً‭ ‬إليهم‭ ‬تحيات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتمنياته‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لأعمال‭ ‬اجتماع‭ ‬المعهد‭ ‬واللجنة‭.‬

وأكد‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أهمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحثية‭ ‬الإحصائية‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬دراسات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعامل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬والمتغيرات‭ ‬المتسارعة،‭ ‬وأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬بعملية‭ ‬تنفيذ‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الشاملة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬رسم‭ ‬سياسات‭ ‬تنموية‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬وبناء‭ ‬قدرات‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإحصائية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وتعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬ومشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإحصاء‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬باللجنة‭ ‬الإحصائية‭ ‬للإسكوا‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لغربي‭ ‬آسيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬ودون‭ ‬الإقليمي‭.‬

وأعرب‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المعهد‭ ‬واللجنة،‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬الإعداد‭ ‬والتنظيم،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭. ‬

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