نائب وزير الداخلية يؤكد ضرورة التعاون العربي ودعم قدرات الأنظمة الإحصائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬برؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬ناقلاً‭ ‬إليهم‭ ‬تحيات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتمنياته‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لأعمال‭ ‬اجتماع‭ ‬المعهد‭ ‬واللجنة‭.‬

وأكد‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أهمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحثية‭ ‬الإحصائية‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬دراسات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعامل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬والمتغيرات‭ ‬المتسارعة،‭ ‬وأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬بعملية‭ ‬تنفيذ‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الشاملة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬رسم‭ ‬سياسات‭ ‬تنموية‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬وبناء‭ ‬قدرات‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإحصائية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وتعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬ومشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإحصاء‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬باللجنة‭ ‬الإحصائية‭ ‬للإسكوا‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لغربي‭ ‬آسيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬ودون‭ ‬الإقليمي‭.‬

وأعرب‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المعهد‭ ‬واللجنة،‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬الإعداد‭ ‬والتنظيم،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭. ‬

كلمات دالة