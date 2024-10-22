نائب وزير الداخلية يؤكد ضرورة التعاون العربي ودعم قدرات الأنظمة الإحصائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية، رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية الـ49 والدورة السادسة عشرة للجنة الإحصائية للإسكوا، الذي تستضيفه مملكة البحرين بتنظيم من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2024.
وفي مستهل اللقاء، رحب نائب وزير الداخلية برؤساء الوفود المشاركة، ناقلاً إليهم تحيات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وتمنياته التوفيق والنجاح لأعمال اجتماع المعهد واللجنة.
وأكد نائب وزير الداخلية أهمية المؤسسات البحثية الإحصائية وما تقدمه من دراسات تسهم في تعزيز التعامل الإيجابي مع التحديات والمتغيرات المتسارعة، وأهمية هذه الجهود في المساهمة بعملية تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على المستوى الإقليمي، منوهاً إلى دورها في تعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل من خلال دعم وبناء قدرات الأنظمة الإحصائية في الدول العربية وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب ومشاركة أفضل الممارسات في مجال الإحصاء.
كما أشاد نائب وزير الداخلية باللجنة الإحصائية للإسكوا ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من خلال التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.
وأعرب نائب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لكل المشاركين في اجتماع المعهد واللجنة، والقائمين على الإعداد والتنظيم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.
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