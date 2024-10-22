لبنان.. انتشال جثمان هاشم صفي الدين بالمريجة ومعه 23 شخصا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أفادت‭ ‬مراسلة‭ ‬العربية،‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬بانتشال‭ ‬جثمان‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬بالمريجة‭ ‬ومعه‭ ‬23‭ ‬شخصا‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أفيخاي‭ ‬أدرعي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬القيادي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬قتل‭.‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭ ‬ومعه‭ ‬23‭ ‬شخصا‭.‬

وهذا‭ ‬أول‭ ‬تأكيد‭ ‬بمقتل‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يُنظر‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجماعة‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬تواتر‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬مقتله‭ ‬في‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭.‬

وفقد‭ ‬الاتصال‭ ‬برئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬هشام‭ ‬صفي‭ ‬الدين،‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬إثر‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العنيفة‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬موقعا‭ ‬للحزب‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬كان‭ ‬موجودا‭ ‬فيه‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬أن‭ ‬يخلف‭ ‬صفي‭ ‬الدين،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬الذي‭ ‬قتلته‭ ‬إسرائيل‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وبصفته‭ ‬رئيسا‭ ‬للمجلس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬أشرف‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬عضو‭ ‬فيما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الجهاد‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬للجماعة‭.‬