لبنان.. انتشال جثمان هاشم صفي الدين بالمريجة ومعه 23 شخصا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أفادت مراسلة العربية، مساء أمس، بانتشال جثمان رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني هاشم صفي الدين بالمريجة ومعه 23 شخصا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس في وقت متأخر مساء أمس إن القيادي الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية هاشم صفي الدين قتل.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن هاشم صفي الدين قتل في غارة على الضاحية قبل نحو 3 أسابيع ومعه 23 شخصا.
وهذا أول تأكيد بمقتل صفي الدين الذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة الأمين العام للجماعة حسن نصر الله منذ تواتر أنباء عن مقتله في الضربات الإسرائيلية على لبنان.
وفقد الاتصال برئيس الهيئة التنفيذية لحزب الله هشام صفي الدين، قبل أيام إثر الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت موقعا للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، ويعتقد أن صفي الدين كان موجودا فيه.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف صفي الدين، الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي قتلته إسرائيل نهاية الشهر الماضي.
وبصفته رئيسا للمجلس التنفيذي، أشرف صفي الدين على الشؤون السياسية لحزب الله. وهو أيضا عضو فيما يسمى «مجلس الجهاد»، الذي يدير العمليات العسكرية للجماعة.
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