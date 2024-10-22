الأمم المتحدة: 74,3% يعانون من الفقر في مجمل الأراضي الفلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ ‬ – ‭ (‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توقع‭ ‬تقييم‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نُشر‭ ‬أمس‭ ‬تضاعف‭ ‬نسبة‭ ‬الفقر‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬74 , 3 % ‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مع‭ ‬تواصل‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭.

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وقال‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬أخيم‭ ‬شتاينر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬إن‭ ‬‮«‬العواقب‭ ‬المباشرة‭ ‬للحرب‭ ‬هائلة،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تدمير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الفقر‭ ‬وفقدان‭ ‬سبل‭ ‬العيش‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يتضح‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬الدمار‭ ‬قد‭ ‬أعاد‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬عقودا،‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‮»‬‭.

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وقدر‭ ‬التقييم‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الانمائي‭ (‬ UNDP ‭) ‬ولجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لغرب‭ ‬آسيا‭ (‬الإسكوا‭) ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬معدل‭ ‬الفقر‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬إلى‭ ‬74 , 3‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬38 , 8‭ ‬بالمائة‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬ليبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الفقراء‭ ‬4 , 1‭ ‬ملايين‭ ‬شخص،‭ ‬بينهم‭ ‬2 , 61‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬صنفوا‭ ‬فقراء‭ ‬حديثا‭. ‬

وقال‭ ‬شتاينر‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تحدث‭ ‬أزمة‭ ‬تنموية‭ ‬خطيرة،‭ ‬أزمة‭ ‬تعرض‭ ‬مستقبل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬للخطر‭ ‬لأجيال‭ ‬قادمة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التقييم‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬فإن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يستعيد‭ ‬مستوى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأزمة‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.

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وأشار‭ ‬التقييم‭ ‬الصادر‭ ‬بعنوان‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭: ‬‮«‬الآثار‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬المتوقعة‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ - ‬تحديث‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬سينكمش‭ ‬بنسبة‭ ‬35 , 1‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬بسيناريو‭ ‬غياب‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬‮«‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬إلى‭ ‬49 , 9‭ ‬بالمائة‮»‬‭.

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وأكد‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬سيحتاج‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬للتعافي‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رفع‭ ‬القيود‭ ‬الاقتصادية‮»‬‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬و«تعزيز‭ ‬الظروف‭ ‬المواتية‭ ‬لجهود‭ ‬التعافي‮»‬‭.

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وقال‭ ‬شتاينر‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬بخلق‭ ‬ظروف‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬تسمح‭ ‬بعودة‭ ‬التمويل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وأفادت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬خلّف‭ ‬42‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الركام،‭ ‬بعدما‭ ‬شهد‭ ‬القطاع‭ ‬قصفا‭ ‬مكثفا‭ ‬وقتالا‭ ‬عنيفا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭.

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وحذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الركام‭ ‬يشكل‭ ‬مخاطر‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الناس‭ ‬والنظام‭ ‬البيئي،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬اتباع‭ ‬بروتوكولات‭ ‬مناسبة‭ ‬عند‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أشلاء‭ ‬بشرية‭ ‬مدفونة‭ ‬تحته‭ ‬وذخائر‭ ‬غير‭ ‬منفجرة‭ ‬ومواد‭ ‬خطرة‭.

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كما‭ ‬تشكل‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية‭ ‬المدمرة‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬والبيئة‭ ‬لأنها‭ ‬تطلق‭ ‬الرصاص‭ ‬ومعادن‭ ‬ثقيلة‭ ‬أخرى‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬دعت‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬للسماح‭ ‬للسكان‭ ‬بمغادرة‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني،‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬للأونروا‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬رهيبة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجثث‭ ‬ملقاة‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬الطرق‭ ‬أو‭ ‬مدفونة‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬ينتظرون‭ ‬الموت‭ ‬وحسب‭... ‬يشعرون‭ ‬بالنبذ‭ ‬وفقدان‭ ‬الأمل‭ ‬والوحدة‮»‬‭. ‬ومضى‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬أدعو‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬لبضع‭ ‬ساعات،‭ ‬لتوفير‭ ‬ممر‭ ‬إنساني‭ ‬آمن‭ ‬للعائلات‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬المنطقة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬أكثر‭ ‬أمنا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬صحيون‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬شخصا‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬جثث‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬قتلهم‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬متناثرة‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬وتحت‭ ‬الركام‭ ‬وإن‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منير‭ ‬البرش،‭ ‬الموجود‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬استشهدوا‭ ‬أمامنا‭ ‬ولم‭ ‬نستطع‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لهم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لدينا‭ ‬أكفان‭ ‬للشهداء‭ ‬وناشدنا‭ ‬الأهالي‭ ‬بالتبرع‭ ‬بالأقمشة‭ ‬العادية‮»‬‭. ‬