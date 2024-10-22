بلينكن يدعو نتنياهو إلى الاستفادة من اغتيال السنوار لإنهاء الصراع في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - ‬الوكالات‭: ‬حضّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬‮«‬الاستفادة‮»‬‭ ‬من‭ ‬مقتل‭ ‬زعيم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وعلى‭ ‬إتاحة‭ ‬إدخال‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬عقب‭ ‬المحادثات‭ ‬إن‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬شدّد‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬السنوار‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬يضمن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الرهائن‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬للنزاع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يوفر‭ ‬أمنا‭ ‬مستداما‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬شدد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬إسرائيل‭ ‬خطوات‭ ‬إضافية‭ ‬لزيادة‭ ‬واستدامة‭ ‬تدفق‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الى‭ ‬غزة‭ ‬وضمان‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬امتداد‮»‬‭ ‬القطاع‭. ‬

ووصل‭ ‬بلينكن‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬واحتواء‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

هذه‭ ‬المهمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬لبلينكن‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬وتأتي‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬توسع‭ ‬نطاق‭ ‬النزاع‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مكثفة‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وتأتي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ترقب‭ ‬ردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬إيراني‭ ‬استهدفها‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬المواجهة‭ ‬المفتوحة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬أكد‭ ‬ميلر‭ ‬أن‭ ‬بلينكن‭ ‬جدد‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حل‭ ‬دبلوماسي‮»‬‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬1701‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬

ووصل‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬محادثات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬الأردن‭ ‬اليوم،‭ ‬سيزور‭ ‬بلينكن‭ ‬عواصم‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الجمعة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارته‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولان‭ ‬إسرائيليان‭ ‬بأن‭ ‬مصر‭ ‬قدمت‭ ‬مقترحا‭ ‬جديدا‭ ‬لاستئناف‭ ‬مفاوضات‭ ‬غزة‭.‬

وأضافا‭ ‬المصدران‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭ ‬ Axios ‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬قدم‭ ‬مقترحا‭ ‬لرئيس‭ ‬الشاباك‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬يبدأ‭ ‬بـ‮«‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬محدودة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬بعدها‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬صفقة‭ ‬أكبر‮»‬‭. ‬وعرض‭ ‬رئيس‭ ‬الشاباك‭ ‬المقترح‭ ‬المصري‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمنية‭.‬