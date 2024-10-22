بلينكن يدعو نتنياهو إلى الاستفادة من اغتيال السنوار لإنهاء الصراع في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
القدس المحتلة - الوكالات: حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على «الاستفادة» من مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار للمضي قدما نحو هدنة في غزة وعلى إتاحة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عقب المحادثات إن بلينكن «شدّد على وجوب الاستفادة من نجاح إسرائيل» في القضاء على السنوار بالتوصل إلى اتفاق «يضمن الإفراج عن كل الرهائن ووضع حد للنزاع في غزة على نحو يوفر أمنا مستداما للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
كذلك، شدد وزير الخارجية على «أهمية أن تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية الى غزة وضمان أن تصل هذه المساعدات إلى المدنيين على امتداد» القطاع.
ووصل بلينكن الى إسرائيل الثلاثاء في إطار جولة جديدة في الشرق الأوسط تهدف الى الدفع في اتجاه التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة بعد أكثر من عام على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واحتواء التصعيد العسكري في المنطقة.
هذه المهمة الدبلوماسية الحادية عشرة لبلينكن منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023، وتأتي بعد شهر على توسع نطاق النزاع الى لبنان مع بدء ضربات إسرائيلية مكثفة ضد حزب الله.
وتأتي أيضا في ظل ترقب ردّ إسرائيل على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من أكتوبر.
وعلى صعيد المواجهة المفتوحة مع حزب الله، أكد ميلر أن بلينكن جدد الدعوة إلى «حل دبلوماسي» يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أوقف حرب عام 2006 بين الطرفين.
ووصل بلينكن إلى إسرائيل أمس في أول محطة من جولة أوسع نطاقا في الشرق الأوسط تهدف إلى إحياء محادثات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. وبعد أن يزور الأردن اليوم، سيزور بلينكن عواصم عربية أخرى في هذه الجولة الجديدة التي تستمر حتى الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارته.
إلى ذلك أفاد مسؤولان إسرائيليان بأن مصر قدمت مقترحا جديدا لاستئناف مفاوضات غزة.
وأضافا المصدران لموقع «أكسيوس» Axios أن رئيس المخابرات المصرية قدم مقترحا لرئيس الشاباك الإسرائيلي، يبدأ بـ«صفقة تبادل محدودة» على أن يتم بعدها العمل على «صفقة أكبر». وعرض رئيس الشاباك المقترح المصري الجديد على الحكومة الأمنية.
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