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مصادر: الاشتباه في موظفة بالبنتاجون في تسريب خطط الرد على إيران

10/22/2024 7:22:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬البنتاجون‮»‬‭ ‬لـ«سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬إن‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬تجريه‭ ‬دوائر‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬بشأن‭ ‬تسريب‭ ‬وثائق‭ ‬الخطة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لضرب‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬بدأ‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الاشتباه‮»‬‭ ‬في‭ ‬ضلوع‭ ‬موظفة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬البنتاجون‭.‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمريكي‭ ‬أن‭ ‬الموظفة‭ ‬المشتبه‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تسريب‭ ‬وثائق‭ ‬الخطة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لضرب‭ ‬إيران‭ ‬هي‭ ‬أمريكية‭-‬إيرانية‭ ‬الأصل‭ ‬وتدعى‭ ‬آريان‭ ‬طبطبائي‭.‬

وفي‭ ‬انتظار‭ ‬إعلان‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬الرسمي،‭ ‬أوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬لجان‭ ‬الاستخبارات‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬بها‭ ‬تمتلك‭ ‬‮«‬تصريحا‭ ‬سريا‭ ‬عالي‭ ‬المرتبة‭ ‬يمنحها‭ ‬حق‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬عليها،‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬بها،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬إدانتها‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬آريان‭ ‬طبطبائي،‭ ‬تعمل‭ ‬كمديرة‭ ‬مكتب‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬للعمليات‭ ‬الخاصة‭ ‬والنزاعات‭ ‬الدولية‭.‬

وكان‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الجمهوريين،‭ ‬قد‭ ‬ربطوا‭ ‬اسم‭ ‬المشتبه‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬التحقيقات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬الموفد‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬روبرت‭ ‬مالي،‭ ‬والذي‭ ‬أحيل‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬بعد‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬تصرف‭ ‬بمعلومات‭ ‬سرية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أخذ‭ ‬إذن‭ ‬مسبق‭ ‬وأنه‭ ‬أقام‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬إيرانية‭ ‬بشكل‭ ‬سري‭.‬

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