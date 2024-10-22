مصادر: الاشتباه في موظفة بالبنتاجون في تسريب خطط الرد على إيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» لـ«سكاي نيوز عربية» إن التحقيق الذي تجريه دوائر الاستخبارات في واشنطن بشأن تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران إلى جهات في طهران، بدأ يشير إلى «الاشتباه» في ضلوع موظفة كبيرة في البنتاجون.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن الموظفة المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران هي أمريكية-إيرانية الأصل وتدعى آريان طبطبائي.
وفي انتظار إعلان نتائج التحقيق الرسمي، أوضح المسؤول أنه تم إبلاغ لجان الاستخبارات والقوات المسلحة في الكونجرس بهذا الأمر، وخصوصا أن المشتبه بها تمتلك «تصريحا سريا عالي المرتبة يمنحها حق الاطلاع على معلومات سرية للغاية».
وفي المعلومات التي حصلت «سكاي نيوز عربية» عليها، أن المشتبه بها، التي لم تتم إدانتها حتى الآن، آريان طبطبائي، تعمل كمديرة مكتب مساعد وزير الدفاع لويد أوستن للعمليات الخاصة والنزاعات الدولية.
وكان أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وخصوصا من الجمهوريين، قد ربطوا اسم المشتبه بها في التحقيقات التي طالت الموفد الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، والذي أحيل إلى التحقيق بعد الاشتباه في أنه تصرف بمعلومات سرية من دون أخذ إذن مسبق وأنه أقام اتصالات مع شخصيات إيرانية بشكل سري.
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