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إعلام عبري يكشف هوية من سيخلف السنوار في زعامة حماس

10/22/2024 7:22:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬لن‭ ‬تعين‭ ‬زعيما‭ ‬جديدا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬لحين‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬داخلية،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬وفق‭ ‬الظروف‭.‬

وأشارت‭ ‬هيئة‭ ‬البث‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬مكان‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مصادر‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬قالت‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬الشرق‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬ستبقي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبار،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تشكيلها‭ ‬منتصف‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬تضم‭ ‬‮«‬وحدة‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمات‮»‬‭ ‬و‮«‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردته‭ ‬‮«‬مكان‮»‬،‭ ‬‮«‬تتألف‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬حماس‭ ‬وهم‭: ‬خليل‭ ‬الحية،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وزاهر‭ ‬جبارين‭ ‬رئيس‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وخالد‭ ‬مشعل‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬محمد‭ ‬درويش،‭ ‬المسؤول‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬المناطق‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬العضو‭ ‬الخامس‭ ‬هو‭ ‬روحي‭ ‬مشتهى،‭ ‬أحد‭ ‬معاوني‭ ‬السنوار‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬هيئة‭ ‬البث‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وجهاز‭ ‬الشاباك،‭ ‬تمت‭ ‬تصفية‭ ‬روحي‭ ‬مشتهى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الصيف‭. ‬ونفت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬لـ«الشرق‮»‬‭ ‬مقتل‭ ‬مشتهى،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬اللجنة‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬قيادة‭ ‬حماس‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬تعيين‭ ‬رئيس‭ ‬للمكتب‭ ‬السياسي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إعلان‭ ‬اسمه‭. ‬كما‭ ‬جددت‭ ‬اللجنة‭ ‬ولاية‭ ‬خليل‭ ‬الحية‭ ‬لإدارة‭ ‬ملفات‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬ومفاوضات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬وأخيرا‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬ذاتها‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ستتخذ‭ ‬القرارات‭ ‬بشأن‭ ‬صفقة‭ ‬التبادل‮»‬‭.‬

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