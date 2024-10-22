إعلام عبري يكشف هوية من سيخلف السنوار في زعامة حماس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة «حماس» لن تعين زعيما جديدا بدلا من يحيى السنوار لحين إجراء انتخابات داخلية، التي من المفترض أن تتم في شهر مارس المقبل، وفق الظروف.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» إلى أن «مصادر في حركة حماس قالت لقناة «الشرق» السعودية الاثنين، إن حماس ستبقي في هذه الأثناء على اللجنة المؤلفة من خمسة مسؤولين كبار، التي تم تشكيلها منتصف أغسطس الماضي، بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران».
وأوضحت أن هذه اللجنة تضم «وحدة إدارة الأزمات» و«مجلس إدارة الحرب»، وسيكون هذا المجلس مسؤولا عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وبحسب ما أوردته «مكان»، «تتألف اللجنة من خمسة من كبار مسؤولي حماس وهم: خليل الحية، الذي أصبح رئيس المكتب السياسي في غزة، وزاهر جبارين رئيس حماس في الضفة الغربية، وخالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، ورئيس مجلس الشورى محمد درويش، المسؤول الآن عن التنسيق بين المناطق. وجاء في التقرير أن العضو الخامس هو روحي مشتهى، أحد معاوني السنوار».
وأشارت هيئة البث إلى أنه «وفقا للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، تمت تصفية روحي مشتهى في وقت سابق من الصيف. ونفت مصادر في حماس لـ«الشرق» مقتل مشتهى، مؤكدة أنه لا يزال عضوا في اللجنة».
وأضافت: «قيادة حماس لم ترد حتى الآن على اقتراح تعيين رئيس للمكتب السياسي من دون إعلان اسمه. كما جددت اللجنة ولاية خليل الحية لإدارة ملفات العلاقات الخارجية ومفاوضات وقف إطلاق النار. وأخيرا تم التأكيد بأن اللجنة ذاتها هي التي ستتخذ القرارات بشأن صفقة التبادل».
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