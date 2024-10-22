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ولي العهد السعودي يبحث مع العاهل الأردني جهود وقف الحرب في غزة ولبنان

10/22/2024 7:22:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بحث‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جهود‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬توسع‭ ‬رقعة‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭. ‬وكان‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬قد‭ ‬استقبل‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬الرياض،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعقدا‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬اليمامة‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ (‬واس‭) ‬أنّ‭ ‬الزعيمين‭ ‬بحثا‭ ‬‮«‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬‮«‬الملفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬شدّدا‭ ‬على‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‮»‬‭ ‬الشعبين‭ ‬اللبناني‭ ‬والفلسطيني،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭. ‬

وخلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أرسل‭ ‬البلدان‭ ‬أطنانا‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬بدأت‭ ‬السعودية‭ ‬جسرا‭ ‬جويا‭ ‬لنقل‭ ‬مواد‭ ‬إغاثة‭ ‬للبنان‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭. ‬وأعلن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الهاشمي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الزعيمين‭ ‬أكّدا‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان،‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬بالمنطقة‮»‬‭. ‬

ويأتي‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬‮«‬خطوات‭ ‬التهدئة‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭. ‬على‭ ‬خط‭ ‬موازٍ،‭ ‬وصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬واحتواء‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وبعد‭ ‬إسرائيل،‭ ‬يتوجه‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬لبحث‭ ‬المساعدة‭ ‬الانسانية‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬يرافقه‭. ‬

وتتكثّف‭ ‬الجهود‭ ‬لاحتواء‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬توسع‭ ‬الحرب‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭. ‬

وفتح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬جبهة‭ ‬‮«‬إسناد‮»‬‭ ‬لغزة‭ ‬غداة‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭)‬،‭ ‬إثر‭ ‬شن‭ ‬الحركة‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬وبعد‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عام‭ ‬تقريبا،‭ ‬تحولت‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬مفتوحة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭. ‬وأسفر‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1552‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭. ‬

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