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عراقجي من الكويت: دول الجوار لن تسمح باستخدام مجالها الجوي لمهاجمة إيران

10/22/2024 7:22:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الكويتية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬باستخدام‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬ضد‭ ‬طهران‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬قبيل‭ ‬لقائه‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭: ‬‮«‬تلقينا‭ ‬تطمينات‭ ‬من‭ ‬جيراننا‭ ‬بعدم‭ ‬استخدام‭ ‬أراضيهم‭ ‬وأجوائهم‭ ‬في‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬إيران‮»‬‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬مع‭ ‬ترقب‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجومها‭ ‬الصاروخي‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬بداية‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭. ‬

ووصل‭ ‬عراقجي‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬غداة‭ ‬زيارة‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬إقليمية‭ ‬شملت‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬والعراق‭ ‬ومصر‭ ‬وتركيا،‭ ‬بحث‭ ‬خلالها‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭ ‬وسبل‭ ‬احتواء‭ ‬النزاع‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نراقب‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬تحركات‭ ‬القواعد‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ونعلم‭ ‬كل‭ ‬تحركاتها‭ ‬ورحلاتها‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬هاجمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إيران‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال،‭ ‬فسترد‭ ‬إيران‭ ‬بالشكل‭ ‬نفسه‮»‬‭. ‬

وكرر‭ ‬عراقجي‭ ‬تحذيرات‭ ‬إيران‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بعدم‭ ‬مهاجمة‭ ‬منشآتها‭ ‬النووية،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مهاجمة‭ ‬المواقع‭ ‬النووية‭ ‬جريمة‭ ‬دولية‭ ‬كبرى،‭ ‬وحتى‭ ‬التهديد‭ ‬بمهاجمة‭ ‬المواقع‭ ‬النووية‭ ‬جريمة‭ ‬وضد‭ ‬الحقوق‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬أنفسنا‭ ‬ومواقعنا‭ ‬النووية،‭ ‬لدينا‭ ‬أدواتنا‭ ‬وأساليبنا‭ ‬الخاصة،‭ ‬ونحن‭ ‬نعتمد‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬

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