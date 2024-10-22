عراقجي من الكويت: دول الجوار لن تسمح باستخدام مجالها الجوي لمهاجمة إيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت - (أ ف ب): أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من العاصمة الكويتية أمس أن دول الجوار لن تسمح باستخدام مجالها الجوي في أي هجوم ضد طهران.
وقال عراقجي في مؤتمر صحفي قبيل لقائه أمير الكويت: «تلقينا تطمينات من جيراننا بعدم استخدام أراضيهم وأجوائهم في الاعتداء على إيران».
ويأتي هذا التصريح وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، مع ترقب ضربة إسرائيلية لإيران في أعقاب هجومها الصاروخي على إسرائيل بداية أكتوبر الحالي.
ووصل عراقجي إلى الكويت غداة زيارة للبحرين في إطار جولة إقليمية شملت السعودية وقطر وسلطنة عُمان والعراق ومصر وتركيا، بحث خلالها مع مسؤولين كبار التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة وسبل احتواء النزاع.
وقال عراقجي: «نحن نراقب عن كثب تحركات القواعد الأمريكية في المنطقة ونعلم كل تحركاتها ورحلاتها»، مضيفا: «إذا هاجمت إسرائيل إيران بأي شكل من الأشكال، فسترد إيران بالشكل نفسه».
وكرر عراقجي تحذيرات إيران لإسرائيل بعدم مهاجمة منشآتها النووية، قائلا إن «مهاجمة المواقع النووية جريمة دولية كبرى، وحتى التهديد بمهاجمة المواقع النووية جريمة وضد الحقوق الدولية».
وأضاف: «للدفاع عن أنفسنا ومواقعنا النووية، لدينا أدواتنا وأساليبنا الخاصة، ونحن نعتمد عليها».
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