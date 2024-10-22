حزب الله يعلن مسؤوليته الكاملة عن الهجوم على مقر إقامة نتنياهو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت - الوكالات: أعلن حزب الله أمس مسؤوليته الكاملة عن الهجوم الذي استهدف قبل أيام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا شمال تل أبيب.
وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف خلال مؤتمر صحفي في ضاحية بيروت الجنوبية: «تعلن المقاومة الإسلامية عن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية نتنياهو». وأضاف أن «عيون مجاهدي المقاومة الاسلامية ترى وآذانهم تسمع، فإن لم تصل إليك أيدينا بالمرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان».
صباح السبت، أورد مكتب نتنياهو في بيان أن «مسيّرة أطلقت نحو مسكن رئيس الوزراء قي قيساريا»، مضيفا أن نتنياهو وزوجته «لم يكونا هناك ولم يوقع الحادث ضحايا».
من جهتها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة السبت أن حزب الله اللبناني هو من نفّذ الهجوم بالمسيّرة على مقر إقامة نتنياهو، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا).
وأوضح عفيف من جهة أخرى أنه «لا مفاوضات تحت النار وما لا يؤخذ بالنار لا يعطى بالسياسة».
وأقرّ حزب الله أمس كذلك بوجود «أسرى» من مقاتليه لدى إسرائيل، من دون أن يحدد عددهم، محملا إياها مسؤولية «الحفاظ على حياتهم وصحتهم».
وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع أنه أسر ثلاثة عناصر من حزب الله، ما يرفع الى أربعة عدد المقاتلين الذين أعلن أسرهم منذ بدئه العمليات البرية في جنوب لبنان أواخر سبتمبر.
وأعلن الجيش الأحد أسر مقاتل في حزب الله في نفق في جنوب لبنان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العمليات البرية في 30 سبتمبر.
من جهة ثانية، أعلن عفيف أن مؤسسة القرض الحسن التي تعرّضت مقراتها في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت لقصف اسرائيلي ليل الأحد، تحسّبت لهذا القصف وستفي «بالتزاماتها» للمودعين.
وقال عفيف: «أقول باسم إدارة مؤسسة القرض الحسن إنها قد تحسبت لمثل هذا العدوان، واتخذت احتياطاتها كافة، وستقوم بكل ما هو واجب وضروري للإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين والمستفيدين».
وبعد دقائق من المؤتمر الصحفي لعفيف، تعرضت الضاحية الجنوبية لغارة اسرائيلية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام ومصور في فرانس برس. وجاء ذلك بعد وقت قصير من إنذار اسرائيلي بإخلاء مبنى في منطقة قريبة.
وقتل 13 شخصا بينهم طفل وأصيب 57 بجروح جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ليل الإثنين محيط مستشفى رفيق الحريري الحكومي جنوب بيروت، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة أمس. وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل أربعة أشخاص بينهم طفل.
وأعلن حزب الله من جانبه أنه أطلق صواريخ في وقت مبكر أمس على مواقع في إسرائيل، بينها قاعدة بحرية وقاعدة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب يتم استهدافها للمرة الثانية خلال ساعات.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أمس إصابة ثلاثة من مسعفيه بجروح في قصف خلال مهمة إنقاذ منسقة مع قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في النبطية في جنوب لبنان، بعيد غارات إسرائيلية على المنطقة.
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