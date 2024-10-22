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حزب الله يعلن مسؤوليته الكاملة عن الهجوم على مقر إقامة نتنياهو

10/22/2024 7:22:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬مسؤوليته‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬قيساريا‭ ‬شمال‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬محمد‭ ‬عفيف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭: ‬‮«‬تعلن‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عن‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬الكاملة‭ ‬والتامة‭ ‬والحصرية‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬قيساريا‭ ‬واستهداف‭ ‬مجرم‭ ‬الحرب‭ ‬وزعيم‭ ‬الفاشية‭ ‬الصهيونية‭ ‬نتنياهو‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عيون‭ ‬مجاهدي‭ ‬المقاومة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ترى‭ ‬وآذانهم‭ ‬تسمع،‭ ‬فإن‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬إليك‭ ‬أيدينا‭ ‬بالمرة‭ ‬السابقة‭ ‬فإن‭ ‬بيننا‭ ‬وبينك‭ ‬الأيام‭ ‬والليالي‭ ‬والميدان‮»‬‭. ‬

صباح‭ ‬السبت،‭ ‬أورد‭ ‬مكتب‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسيّرة‭ ‬أطلقت‭ ‬نحو‭ ‬مسكن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬قي‭ ‬قيساريا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬وزوجته‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكونا‭ ‬هناك‭ ‬ولم‭ ‬يوقع‭ ‬الحادث‭ ‬ضحايا‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬بعثة‭ ‬إيران‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬نفّذ‭ ‬الهجوم‭ ‬بالمسيّرة‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬نتنياهو،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرسمية‭ (‬إرنا‭). ‬

وأوضح‭ ‬عفيف‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مفاوضات‭ ‬تحت‭ ‬النار‭ ‬وما‭ ‬لا‭ ‬يؤخذ‭ ‬بالنار‭ ‬لا‭ ‬يعطى‭ ‬بالسياسة‮»‬‭. ‬

وأقرّ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬كذلك‭ ‬بوجود‭ ‬‮«‬أسرى‮»‬‭ ‬من‭ ‬مقاتليه‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬عددهم،‭ ‬محملا‭ ‬إياها‭ ‬مسؤولية‭ ‬‮«‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬وصحتهم‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬أنه‭ ‬أسر‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬الى‭ ‬أربعة‭ ‬عدد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الذين‭ ‬أعلن‭ ‬أسرهم‭ ‬منذ‭ ‬بدئه‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬أواخر‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأحد‭ ‬أسر‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬أعلن‭ ‬عفيف‭ ‬أن‭ ‬مؤسسة‭ ‬القرض‭ ‬الحسن‭ ‬التي‭ ‬تعرّضت‭ ‬مقراتها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬وفي‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬لقصف‭ ‬اسرائيلي‭ ‬ليل‭ ‬الأحد،‭ ‬تحسّبت‭ ‬لهذا‭ ‬القصف‭ ‬وستفي‭ ‬‮«‬بالتزاماتها‮»‬‭ ‬للمودعين‭. ‬

وقال‭ ‬عفيف‭: ‬‮«‬أقول‭ ‬باسم‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬القرض‭ ‬الحسن‭ ‬إنها‭ ‬قد‭ ‬تحسبت‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬العدوان،‭ ‬واتخذت‭ ‬احتياطاتها‭ ‬كافة،‭ ‬وستقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬واجب‭ ‬وضروري‭ ‬للإيفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬المودعين‭ ‬والمستفيدين‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لعفيف،‭ ‬تعرضت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لغارة‭ ‬اسرائيلية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬ومصور‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬إنذار‭ ‬اسرائيلي‭ ‬بإخلاء‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قريبة‭. ‬

وقتل‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬وأصيب‭ ‬57‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬الغارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬محيط‭ ‬مستشفى‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬الحكومي‭ ‬جنوب‭ ‬بيروت،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬أعلنتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أمس‭. ‬وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬أولية‭ ‬أفادت‭ ‬بمقتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أنه‭ ‬أطلق‭ ‬صواريخ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بينها‭ ‬قاعدة‭ ‬بحرية‭ ‬وقاعدة‭ ‬للاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬قرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬يتم‭ ‬استهدافها‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭. ‬

وأعلن‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬اللبناني‭ ‬أمس‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬مسعفيه‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬خلال‭ ‬مهمة‭ ‬إنقاذ‭ ‬منسقة‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬يونيفيل‭) ‬في‭ ‬النبطية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬بعيد‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭. ‬

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