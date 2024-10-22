Tuesday, 22 October 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انـتـصـار مــهــم لأرســـنـال وســقـوط يـوفـنـــتـوس

10/22/2024 7:21:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ ‬نقطته‭ ‬السابعة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬شاختار‭ ‬دانيتسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

سجّل‭ ‬الحارس‭ ‬ديميترو‭ ‬ريزنيك‭ ‬الهدف‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬حين‭ ‬ارتدت‭ ‬تصويبة‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ ‬إليه‭ ‬ودخلت‭ ‬المرمى‭ (‬29‭).‬

فوز‭ ‬يُعزز‭ ‬ثقة‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬بأنفسهم‭ ‬بعد‭ ‬خسارتهم‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وقبل‭ ‬المواجهة‭ ‬الكبيرة‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭.‬

وواصل‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنكليزي‭ ‬مشواره‭ ‬القاري‭ ‬الناجح‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬بولونيا‭ ‬الإيطالي‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬سجلهما‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬جون‭ ‬ماكغين‭ (‬55‭) ‬والكولومبي‭ ‬جون‭ ‬دوران‭ (‬64‭).‬

كان‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره،‭ ‬ثم‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬مفاجئا‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

واكتفى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬محققا‭ ‬نقطته‭ ‬الرابعة‭.‬

سجّل‭ ‬المغربي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬هدف‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ (‬55‭) ‬بعد‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬من‭ ‬نواه‭ ‬لانغ‭ (‬34‭).‬

ونفض‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬غبار‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سلوفان‭ ‬براتيسلافا‭ ‬السلوفاكي‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭.‬

ويدين‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬إلى‭ ‬ميغيل‭ ‬غوتيريس‭ (‬42‭) ‬وجوانبي‭ (‬73‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أهدر‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬كريستيان‭ ‬ستواني‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬88‭).‬

وذاق‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬متأخر‭.‬

بعد‭ ‬طرد‭ ‬البرازيلي‭ ‬دانيلو‭ ‬ببطاقتين‭ ‬صفراوين‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ (‬84‭)‬،‭ ‬أهدر‭ ‬الفرنسي‭ ‬إنزو‭ ‬ميو‭ ‬فرصة‭ ‬تسجيل‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬حيت‭ ‬تصدى‭ ‬الحارس‭ ‬ماتيا‭ ‬بيرين‭ (‬86‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬البديل‭ ‬المالي‭ ‬البلال‭ ‬توريه‭ ‬سجل‭ ‬الفوز‭ ‬بصناعة‭ ‬ميو‭ (‬90+2‭).‬

وأكمل‭ ‬سبورتنغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬مشواره‭ ‬الناجح‭ ‬مسجّلا‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬شتورم‭ ‬غراتس‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سابقة‭ ‬وتعادله‭ ‬في‭ ‬أخرى‭.‬

MENAFN22102024000055011008ID1108808555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث