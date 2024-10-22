انـتـصـار مــهــم لأرســـنـال وســقـوط يـوفـنـــتـوس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): حقق فريق أرسنال الإنكليزي نقطته السابعة بعد فوزه على شاختار دانيتسك الأوكراني بهدف من دون رد.
سجّل الحارس ديميترو ريزنيك الهدف بالخطأ في مرماه حين ارتدت تصويبة البرازيلي غابريال مارتينيلي من القائم الأيمن إليه ودخلت المرمى (29).
فوز يُعزز ثقة «المدفعجية» بأنفسهم بعد خسارتهم الأولى هذا الموسم أمام بورنموث في الدوري، وقبل المواجهة الكبيرة مع ليفربول المتصدر الأحد في المرحلة التاسعة.
وواصل أستون فيلا الإنكليزي مشواره القاري الناجح وحقق فوزه الثالث تواليا على بولونيا الإيطالي بهدفين من دون رد سجلهما الاسكتلندي جون ماكغين (55) والكولومبي جون دوران (64).
كان فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري فاز على يونغ بويز السويسري بثلاثية نظيفة في بداية مشواره، ثم حقق فوزا مفاجئا على بايرن ميونيخ الألماني بهدف من دون رد.
واكتفى باريس سان جرمان الفرنسي بالتعادل مع ضيفه أيندهوفن الهولندي 1-1 محققا نقطته الرابعة.
سجّل المغربي أشرف حكيمي هدف فريق العاصمة (55) بعد هدف السبق من نواه لانغ (34).
ونفض جيرونا الإسباني الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، غبار النتائج السلبية التي تعرّض لها في مختلف المسابقات، وحقق فوزه الأول في البطولة على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بهدفين نظيفين.
ويدين الفريق الكاتالوني في فوزه الثاني في آخر تسع مباريات إلى ميغيل غوتيريس (42) وجوانبي (73)، فيما أهدر الأوروغوياني كريستيان ستواني ركلة جزاء (88).
وذاق يوفنتوس الإيطالي طعم الخسارة لأول مرة بعد فوزين بسقوطه أمام شتوتغارت الألماني بهدف نظيف متأخر.
بعد طرد البرازيلي دانيلو ببطاقتين صفراوين خلال ثلاث دقائق (84)، أهدر الفرنسي إنزو ميو فرصة تسجيل الفوز من ركلة جزاء حيت تصدى الحارس ماتيا بيرين (86)، لكن البديل المالي البلال توريه سجل الفوز بصناعة ميو (90+2).
وأكمل سبورتنغ البرتغالي مشواره الناجح مسجّلا فوزه الثاني على مضيفه شتورم غراتس بهدفين من دون رد، بعد فوزه في مباراة سابقة وتعادله في أخرى.
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