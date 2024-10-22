انـتـصـار مــهــم لأرســـنـال وســقـوط يـوفـنـــتـوس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ ‬نقطته‭ ‬السابعة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬شاختار‭ ‬دانيتسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

سجّل‭ ‬الحارس‭ ‬ديميترو‭ ‬ريزنيك‭ ‬الهدف‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬حين‭ ‬ارتدت‭ ‬تصويبة‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ ‬إليه‭ ‬ودخلت‭ ‬المرمى‭ (‬29‭).‬

فوز‭ ‬يُعزز‭ ‬ثقة‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬بأنفسهم‭ ‬بعد‭ ‬خسارتهم‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وقبل‭ ‬المواجهة‭ ‬الكبيرة‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭.‬

وواصل‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنكليزي‭ ‬مشواره‭ ‬القاري‭ ‬الناجح‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬بولونيا‭ ‬الإيطالي‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬سجلهما‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬جون‭ ‬ماكغين‭ (‬55‭) ‬والكولومبي‭ ‬جون‭ ‬دوران‭ (‬64‭).‬

كان‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره،‭ ‬ثم‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬مفاجئا‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

واكتفى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬محققا‭ ‬نقطته‭ ‬الرابعة‭.‬

سجّل‭ ‬المغربي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬هدف‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ (‬55‭) ‬بعد‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬من‭ ‬نواه‭ ‬لانغ‭ (‬34‭).‬

ونفض‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬غبار‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سلوفان‭ ‬براتيسلافا‭ ‬السلوفاكي‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭.‬

ويدين‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬في‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬إلى‭ ‬ميغيل‭ ‬غوتيريس‭ (‬42‭) ‬وجوانبي‭ (‬73‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أهدر‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬كريستيان‭ ‬ستواني‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬88‭).‬

وذاق‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬متأخر‭.‬

بعد‭ ‬طرد‭ ‬البرازيلي‭ ‬دانيلو‭ ‬ببطاقتين‭ ‬صفراوين‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ (‬84‭)‬،‭ ‬أهدر‭ ‬الفرنسي‭ ‬إنزو‭ ‬ميو‭ ‬فرصة‭ ‬تسجيل‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬حيت‭ ‬تصدى‭ ‬الحارس‭ ‬ماتيا‭ ‬بيرين‭ (‬86‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬البديل‭ ‬المالي‭ ‬البلال‭ ‬توريه‭ ‬سجل‭ ‬الفوز‭ ‬بصناعة‭ ‬ميو‭ (‬90+2‭).‬

وأكمل‭ ‬سبورتنغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬مشواره‭ ‬الناجح‭ ‬مسجّلا‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬شتورم‭ ‬غراتس‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سابقة‭ ‬وتعادله‭ ‬في‭ ‬أخرى‭.‬