ريمونتادا تقود ريال إلى فوز مجنون على دورتموند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): سطّر ريال مدريد حامل اللقب «ريمونتادا» أخرى في سجلات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقيادة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب الهاتريك بعد أن عوّض تأخره أمام وصيفه وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 إلى فوز ناري 5-2 الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
وبعدما تأخر بهدفين في الشوط الأول عن طريق الهولندي دونييل مالن (30) والإنكليزي جيمي غيتينز (34)، ردّ «الملكي» بشكل صاعق في الشوط الثاني بخمسة أهداف تناوب على تسجيلها الألماني أنتونيو روديغر (60) وفينيسيوس (62 و86 و90+3) ولوكاس فاسكيس (83).
ورفع ريال رصيده إلى ست نقاط بعد سقوطه المفاجئ في الجولة الثانية أمام ليل الفرنسي 1-0، فيما تلقى دورتموند خسارته الأولى في المسابقة القارية وبرصيده ست نقاط أيضا.
وجاء الشوط الأول حافلا، مع فرص لكلا الفريقين، لكن استهله الغيني سيرهو غيراسي الذي أنقذ فريقه من تعثر آخر في الدوري الألماني بهدف في الدقيقة 83 على حساب سانت باولي الوافد الجديد الى البوندسليغا (2-1)، وكانت تسديدته بمثابة جرس إنذار لأصحاب الارض إلا أنّ البلجيكي تيبو كورتوا أبعدها (6).
وهدّد ريال، مرمى دورتموند، عقب ركلة حرّة نفذها الكرواتي لوكا مودريتش الى منطقة الجزاء تم ابعادها قبل ان تصل الى قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي لكن تسديدة الاخير أبعدها لاعب دورتموند فيليكس نميشا (8).
وبدا أنّ دورتموند مصمما على كسر عقدته في سانتياغو برنبايو، وتمكن من هزّ شباك الـ«ميرينغي» بعدما أوصل يوليان براندت كرة الى غيراسي الذي مررها بذكاء لمالن المنفرد بكورتوا فسددها الهولندي في زاوية البلجيكي (30).
وتحوّل مالن الى الممرر بعد أربع دقائق بعد ان تخطى الفرنسي فيرلان مندي قبل ان يمرر الكرة للانجليزي غيتينز الذي لم يتوان عن ايداعها داخل المرمى (34).
وتسارعت وتيرة المباراة لكن هذه المرة تحول ريال الى الهجوم وكاد يقلّص الفارق من تسديدة عالطاير للبرازيلي رودريغو ارتدت من العارضة قبل ان تصل الى لاعب دورتموند السابق الإنكليزي جود بيلينغهام الذي سددها ايضا قوية في العارضة (36).
وأنقذ كورتوا مرمى ريال من اهداف اضافية قبل نهاية الشوط الاول عندما تصدى لمحاولتي براندت وغيتينز في الدقيقتين 38 و40.
وبحثا عن ريمونتادا تنقذه من الخسارة الثانية تواليا في المسابقة، ضغط ريال مدريد بقوة في بداية الشوط الثاني.
وتمكن روديغر من اشعال المباراة بعدما ارتقى عاليا ليصوّب برأسه كرة عرضية من مبابي ليقلّص النتيجة الى 1-2 (60).
وقلب فينيسيوس اللقاء رأسا على عقب في غضون دقيقتين مدركا التعادل بعد أن اوصل مودريتش الكرة الى مبابي المحاصر بالمدافعين فارتدت من قدم النروجي يوليان رييرسون الى فينيسيوس الذي تابعها داخل المرمى، علما ان الحكم الغى الهدف في البداية قبل ان يعيد احتسابه بعد العودة الى حكم الفيدبو المساعد «في ايه آر» (62).
وكاد دورتموند يستعيد التقدم إثر هجمة مرتدة لكنّ كورتوا كان في المرصاد مجددا متصديا لمحاولة البديل ماكسيميليان باير (82)، قبل ان تنتقل الكرة سريعا الى المقلب الآخر من الملعب حيث أوصل رودريغو الكرة الى فاسكيس الذي تبادل التمريرات مع مبابي قبل أن يطلق قذيفة في الزاوية البعيدة من مرمى كوبل مانحا اصحاب الأرض التقدم لأول مرة (83).
وأنهى فينيسيوس أحلام دورتموند بالعودة بنقطة اقله من سانتياغو برنبايو، بعدما خسر إيمري تشان الكرة قبل ان يمرر بيلينغهام الى فينيسيوس الذي حولها مقوّسة في المرمى من مشارف منطقة الجزاء (86).
ودوّن فينيسيوس اسمه بحروف من ذهب بهدف ثالث «هاتريك» بعد فاصل مهاري راوغ فيه مدافع دورتموند قبل ان يسدد كرة قوية في أعلى الشبكة (90+3).
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