ريمونتادا تقود ريال إلى فوز مجنون على دورتموند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سطّر‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬‮«‬ريمونتادا‮»‬‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬صاحب‭ ‬الهاتريك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عوّض‭ ‬تأخره‭ ‬أمام‭ ‬وصيفه‭ ‬وضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬2‭-‬0‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ناري‭ ‬5-2‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وبعدما‭ ‬تأخر‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الهولندي‭ ‬دونييل‭ ‬مالن‭ (‬30‭) ‬والإنكليزي‭ ‬جيمي‭ ‬غيتينز‭ (‬34‭)‬،‭ ‬ردّ‭ ‬‮«‬الملكي‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬صاعق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬الألماني‭ ‬أنتونيو‭ ‬روديغر‭ (‬60‭) ‬وفينيسيوس‭ (‬62‭ ‬و86‭ ‬و90‭+‬3‭) ‬ولوكاس‭ ‬فاسكيس‭ (‬83‭).‬

ورفع‭ ‬ريال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬المفاجئ‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬فيما‭ ‬تلقى‭ ‬دورتموند‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬وبرصيده‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬أيضا‭.‬

وجاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬حافلا،‭ ‬مع‭ ‬فرص‭ ‬لكلا‭ ‬الفريقين،‭ ‬لكن‭ ‬استهله‭ ‬الغيني‭ ‬سيرهو‭ ‬غيراسي‭ ‬الذي‭ ‬أنقذ‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬تعثر‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الى‭ ‬البوندسليغا‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬وكانت‭ ‬تسديدته‭ ‬بمثابة‭ ‬جرس‭ ‬إنذار‭ ‬لأصحاب‭ ‬الارض‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬أبعدها‭ (‬6‭).‬

وهدّد‭ ‬ريال،‭ ‬مرمى‭ ‬دورتموند،‭ ‬عقب‭ ‬ركلة‭ ‬حرّة‭ ‬نفذها‭ ‬الكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬تم‭ ‬ابعادها‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬لكن‭ ‬تسديدة‭ ‬الاخير‭ ‬أبعدها‭ ‬لاعب‭ ‬دورتموند‭ ‬فيليكس‭ ‬نميشا‭ (‬8‭).‬

وبدا‭ ‬أنّ‭ ‬دورتموند‭ ‬مصمما‭ ‬على‭ ‬كسر‭ ‬عقدته‭ ‬في‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنبايو،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬هزّ‭ ‬شباك‭ ‬الـ«ميرينغي‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬أوصل‭ ‬يوليان‭ ‬براندت‭ ‬كرة‭ ‬الى‭ ‬غيراسي‭ ‬الذي‭ ‬مررها‭ ‬بذكاء‭ ‬لمالن‭ ‬المنفرد‭ ‬بكورتوا‭ ‬فسددها‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬زاوية‭ ‬البلجيكي‭ (‬30‭).‬

وتحوّل‭ ‬مالن‭ ‬الى‭ ‬الممرر‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تخطى‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيرلان‭ ‬مندي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يمرر‭ ‬الكرة‭ ‬للانجليزي‭ ‬غيتينز‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتوان‭ ‬عن‭ ‬ايداعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬34‭).‬

وتسارعت‭ ‬وتيرة‭ ‬المباراة‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬تحول‭ ‬ريال‭ ‬الى‭ ‬الهجوم‭ ‬وكاد‭ ‬يقلّص‭ ‬الفارق‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬عالطاير‭ ‬للبرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬العارضة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬لاعب‭ ‬دورتموند‭ ‬السابق‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬ايضا‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬العارضة‭ (‬36‭).‬

وأنقذ‭ ‬كورتوا‭ ‬مرمى‭ ‬ريال‭ ‬من‭ ‬اهداف‭ ‬اضافية‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬عندما‭ ‬تصدى‭ ‬لمحاولتي‭ ‬براندت‭ ‬وغيتينز‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬38‭ ‬و40‭.‬

وبحثا‭ ‬عن‭ ‬ريمونتادا‭ ‬تنقذه‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬ضغط‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭. ‬

وتمكن‭ ‬روديغر‭ ‬من‭ ‬اشعال‭ ‬المباراة‭ ‬بعدما‭ ‬ارتقى‭ ‬عاليا‭ ‬ليصوّب‭ ‬برأسه‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬مبابي‭ ‬ليقلّص‭ ‬النتيجة‭ ‬الى‭ ‬1‭-‬2‭ (‬60‭).‬

وقلب‭ ‬فينيسيوس‭ ‬اللقاء‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬دقيقتين‭ ‬مدركا‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اوصل‭ ‬مودريتش‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬مبابي‭ ‬المحاصر‭ ‬بالمدافعين‭ ‬فارتدت‭ ‬من‭ ‬قدم‭ ‬النروجي‭ ‬يوليان‭ ‬رييرسون‭ ‬الى‭ ‬فينيسيوس‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬الغى‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعيد‭ ‬احتسابه‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬الفيدبو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‮»‬‭ (‬62‭). ‬

وكاد‭ ‬دورتموند‭ ‬يستعيد‭ ‬التقدم‭ ‬إثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬لكنّ‭ ‬كورتوا‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المرصاد‭ ‬مجددا‭ ‬متصديا‭ ‬لمحاولة‭ ‬البديل‭ ‬ماكسيميليان‭ ‬باير‭ (‬82‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تنتقل‭ ‬الكرة‭ ‬سريعا‭ ‬الى‭ ‬المقلب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬حيث‭ ‬أوصل‭ ‬رودريغو‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬فاسكيس‭ ‬الذي‭ ‬تبادل‭ ‬التمريرات‭ ‬مع‭ ‬مبابي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬قذيفة‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬البعيدة‭ ‬من‭ ‬مرمى‭ ‬كوبل‭ ‬مانحا‭ ‬اصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬التقدم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ (‬83‭).‬

وأنهى‭ ‬فينيسيوس‭ ‬أحلام‭ ‬دورتموند‭ ‬بالعودة‭ ‬بنقطة‭ ‬اقله‭ ‬من‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنبايو،‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬إيمري‭ ‬تشان‭ ‬الكرة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يمرر‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الى‭ ‬فينيسيوس‭ ‬الذي‭ ‬حولها‭ ‬مقوّسة‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬من‭ ‬مشارف‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ (‬86‭).‬

ودوّن‭ ‬فينيسيوس‭ ‬اسمه‭ ‬بحروف‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬فاصل‭ ‬مهاري‭ ‬راوغ‭ ‬فيه‭ ‬مدافع‭ ‬دورتموند‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬الشبكة‭ (‬90+3‭). ‬