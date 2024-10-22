أكثر ((سعادة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
العين (الإمارات) - (أ ف ب): «اليوم أصبحت كرة القدم أكثر سعادة!! لقد عاد نيمار جونيور!». هكذا علق حساب النجم البرازيلي نيمار على موقع أكس، عقب عودته الإثنين إلى ملاعب كرة القدم بعد غياب أكثر من سنة بسبب إصابة قوية في ركبته.
شارك أغلى لاعب في العالم بديلا مع فريقه الهلال السعودي خلال فوزه في مباراة مجنونة على مضيفه العين الإماراتي 5-4، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.
دخل ابن الثانية والثلاثين أرضية الملعب في الدقيقة 77 بدلا من ناصر الدوسري المصاب، وذلك حين كانت النتيجة لصالح بطل السعودية وبطل آسيا أربع مرات 5-3 بفضل ثلاثية رائعة لنجم المباراة سالم الدوسري. نيمار الذي عانى عدة إصابات خلال مسيرته في أوروبا، قال لموقع النادي بعد المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد «أشعر بحالة جيدة. إنه أمر صعب للغاية. لدي دائما فريق جيد. ولكن أنا سعيد جدا. لقد عدت مرة أخرى».
جنون المباراة وغزارة الأهداف صرفت الأنظار نسبيا عن دخول نيمار الذي سنحت له فرصة للتسجيل في الدقيقة 87. تبادل الكرة مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بيد أن تسديدته اليسارية الأرضية مرت بمحاذاة القائم العيناوي.
لمس الكرة 13 مرة، مرر 5 مرات بينها 4 ناجحة، حاول المراوغة مرتين بينها واحدة ناجحة وسدد مرة على المرمى.
قال مدربه البرتغالي جورجي جيزوس إن طرد أحد لاعبيه لم يساعد نيمار في عودته «عندما دفعت بنيمار، كانت النتيجة 5-3 لمصلحتنا. لكن البطاقة الحمراء (لمدافع الهلال علي البليهي) حصلت بعد هذا التبديل، ما أجبرنا على اللعب بمهاجم أقل، وبالتالي قوة هجومية أقل».
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