MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

العين‭ (‬الإمارات‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬‮«‬اليوم‭ ‬أصبحت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‭!! ‬لقد‭ ‬عاد‭ ‬نيمار‭ ‬جونيور‭!‬‮»‬‭. ‬هكذا‭ ‬علق‭ ‬حساب‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬أكس،‭ ‬عقب‭ ‬عودته‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬ركبته‭.‬

شارك‭ ‬أغلى‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بديلا‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مجنونة‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬5‭-‬4،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

دخل‭ ‬ابن‭ ‬الثانية‭ ‬والثلاثين‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬77‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ناصر‭ ‬الدوسري‭ ‬المصاب،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالح‭ ‬بطل‭ ‬السعودية‭ ‬وبطل‭ ‬آسيا‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬5‭-‬3‭ ‬بفضل‭ ‬ثلاثية‭ ‬رائعة‭ ‬لنجم‭ ‬المباراة‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭. ‬نيمار‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬عدة‭ ‬إصابات‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬قال‭ ‬لموقع‭ ‬النادي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬هزاع‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‭. ‬لدي‭ ‬دائما‭ ‬فريق‭ ‬جيد‭. ‬ولكن‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭. ‬لقد‭ ‬عدت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

جنون‭ ‬المباراة‭ ‬وغزارة‭ ‬الأهداف‭ ‬صرفت‭ ‬الأنظار‭ ‬نسبيا‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬نيمار‭ ‬الذي‭ ‬سنحت‭ ‬له‭ ‬فرصة‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬87‭. ‬تبادل‭ ‬الكرة‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬تسديدته‭ ‬اليسارية‭ ‬الأرضية‭ ‬مرت‭ ‬بمحاذاة‭ ‬القائم‭ ‬العيناوي‭.‬

لمس‭ ‬الكرة‭ ‬13‭ ‬مرة،‭ ‬مرر‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬بينها‭ ‬4‭ ‬ناجحة،‭ ‬حاول‭ ‬المراوغة‭ ‬مرتين‭ ‬بينها‭ ‬واحدة‭ ‬ناجحة‭ ‬وسدد‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬المرمى‭.‬

قال‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬إن‭ ‬طرد‭ ‬أحد‭ ‬لاعبيه‭ ‬لم‭ ‬يساعد‭ ‬نيمار‭ ‬في‭ ‬عودته‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬دفعت‭ ‬بنيمار،‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬5‭-‬3‭ ‬لمصلحتنا‭. ‬لكن‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ (‬لمدافع‭ ‬الهلال‭ ‬علي‭ ‬البليهي‭) ‬حصلت‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬التبديل،‭ ‬ما‭ ‬أجبرنا‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬بمهاجم‭ ‬أقل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قوة‭ ‬هجومية‭ ‬أقل‮»‬‭.‬