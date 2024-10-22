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غوارديولا: لن نتعجل عودة دي بروين

10/22/2024 7:21:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬لن‭ ‬يتعجل‭ ‬عودة‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬سبارتا‭ ‬براج‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬محل‭ ‬شك‭.‬

وأصيب‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬أمام‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬لبطل‭ ‬إنجلترا‭.‬

ويفتقد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بالفعل‭ ‬ثنائي‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬رودري‭ ‬وأوسكار‭ ‬بوب‭ ‬بسبب‭ ‬إصابات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬لكن‭ ‬غوارديولا‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬سيقاوم‭ ‬إغراء‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬حتى‭ ‬يشعر‭ ‬البلجيكي‭ ‬بالراحة‭.‬

وقال‭ ‬الإسباني‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬باستثناء‭ ‬رودري‭ ‬وأوسكار،‭ ‬فإن‭ ‬اللاعبين‭ ‬الآخرين‭ ‬يتدربون‭ ‬وحالتهم‭ ‬تتحسن‭ ‬لكن‭ ‬لاعبين‭ ‬مثل‭ ‬كيفن‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬ليسوا‭ ‬لائقين‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬مشكلة‭ ‬جديدة،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭ ‬تماما‭. ‬كيفن‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬ويتعين‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لائقا‭ ‬تماما‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬كما‭ ‬يحب‭. ‬يتدرب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭. ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة،‭ ‬خذ‭ ‬وقتك‮»‬‭.‬

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