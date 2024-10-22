غوارديولا: لن نتعجل عودة دي بروين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الفريق لن يتعجل عودة كيفن دي بروين بعد غيابه فترة طويلة بسبب إصابة عضلية، مضيفا أن مشاركة لاعب الوسط في مباراة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضه أمام سبارتا براج اليوم الأربعاء محل شك.
وأصيب دي بروين (33 عاما) أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي وغاب عن آخر ست مباريات لبطل إنجلترا.
ويفتقد مانشستر سيتي بالفعل ثنائي خط الوسط رودري وأوسكار بوب بسبب إصابات طويلة الأمد لكن غوارديولا قال إنه سيقاوم إغراء الاعتماد على دي بروين حتى يشعر البلجيكي بالراحة.
وقال الإسباني للصحفيين «باستثناء رودري وأوسكار، فإن اللاعبين الآخرين يتدربون وحالتهم تتحسن لكن لاعبين مثل كيفن على سبيل المثال ليسوا لائقين تماما».
وأضاف: «إنها ليست مشكلة جديدة، لكنه لا يشعر بأنه في حالة جيدة تماما. كيفن ليس في 22 من عمره ويتعين عليه أن يكون لائقا تماما لتقديم أفضل مستوياته كما يحب. يتدرب بشكل أفضل لكنه لا يشعر بأنه في حالة جيدة. قال إنه لا يشعر بأنه في حالة جيدة. إذا لم تكن في حالة جيدة، خذ وقتك».
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