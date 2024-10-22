ظل كلوب يخيم على مواجهة ليفربول ولايبزيغ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لايبزيغ‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخيم‭ ‬ظل‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬حين‭ ‬يحل‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بحلتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬حيث‭ ‬يصطدم‭ ‬الماضي‭ ‬القريب‭ ‬للمدرب‭ ‬الألماني‭ ‬بمستقبله‭ ‬ومهمته‭ ‬الجديدة‭.‬

وعُيّن‭ ‬كلوب‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬مديرا‭ ‬لعمليات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬أندية‭ ‬لايبزيغ‭ ‬وسالزبورغ‭ ‬النمسوي‭ ‬ونيويورك‭ ‬الاميركي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تخلي‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬57‭ ‬عاما‭ ‬عن‭ ‬مهامه‭ ‬الفنية‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬تسعة‭ ‬أعوام‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬النادي‭. ‬واستبعد‭ ‬الألماني‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬التدريب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭. ‬وحسب‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سكاي‮»‬‭ ‬الألمانية،‭ ‬فإن‭ ‬عقد‭ ‬كلوب‭ ‬مع‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬شرط‭ ‬رحيل‭ ‬إذا‭ ‬أتيحت‭ ‬له‭ ‬الفرصة‭ ‬ليصبح‭ ‬مدربا‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭. ‬وأعاد‭ ‬كلوب‭ ‬فريق‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬الساحتين‭ ‬المحلية‭ ‬والقارية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬،‭ ‬فقاده‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬1990‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

لن‭ ‬يكون‭ ‬كلوب‭ ‬حاضرا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ريد‭ ‬بول‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬ظله‭ ‬سيخيم‭ ‬على‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭.‬

اختار‭ ‬كلوب‭ ‬التريث‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬المباريات‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬مهمته‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬حاضرا‭ ‬حين‭ ‬تواجه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬ماينتس‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ (‬2-0‭) ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬متواجدا‭ ‬أمام‭ ‬فريقيه‭ ‬السابقين‭ ‬الآخرين‭ ‬ليفربول‭ ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬يلتقيه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬‮«‬بوندسليغا‮»‬‭.‬