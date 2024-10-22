Tuesday, 22 October 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برشلونة لاستعادة الاعتبار من بايرن

10/22/2024 7:21:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬لويس‭ ‬كومبانيس‭ ‬الأولمبي‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬اعتباره‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬مواجهات‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بحلتها‭ ‬الجديدة‭.‬

يدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬العملاقان‭ ‬المواجهة‭ ‬وهما‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مشابهة‭ ‬تماما،‭ ‬إذ‭ ‬يتصدر‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬دوري‭ ‬بلاده‭ ‬مع‭ ‬خسارة‭ ‬مباراة‭ ‬والفوز‭ ‬بالثانية‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الأوليين‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬برشلونة‭ ‬بالخسارة‭ ‬في‭ ‬موناكو‭ ‬1‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬5‭-‬0،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬كاسحة‭ ‬9‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬0‭-‬1‭.‬

وترتدي‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬لبايرن‭ ‬إذ‭ ‬يقام‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬أليانتس‭ ‬أرينا‮»‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيقاتل‭ ‬بشراسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬محاولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬المتوج‭ ‬بستة‭ ‬ألقاب،‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

لكن‭ ‬الطريق‭ ‬مازال‭ ‬طويلا‭ ‬وعليه‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬حين‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭.‬

ويدرك‭ ‬بايرن‭ ‬ومدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬برشلونة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬بتاتا‭ ‬لأن‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬سيقاتل‭ ‬بشراسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬محاولة‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬منافسه‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬منتصرا‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬أبرزها‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬حين‭ ‬اكتسح‭ ‬‮«‬بلاوغرانا‮»‬‭ ‬8‭-‬2‭ ‬خلال‭ ‬حقبة‭ ‬تفشي‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬العملاق‭ ‬الألماني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الحالي‭ ‬لخصم‭ ‬الأربعاء‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭. ‬وتواجه‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬خلال‭ ‬موسمي‭ ‬2021‭-‬2022‭ ‬و2022‭-‬2023‭ ‬وخرج‭ ‬بايرن‭ ‬منتصرا‭ ‬بالمباريات‭ ‬الأربع،‭ ‬مسجلا‭ ‬فيها‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭.‬

ويبدو‭ ‬برشلونة‭ ‬بقيادة‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬وضع‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬محاولة‭ ‬استعادة‭ ‬اعتباره،‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬بتسع‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬العشر‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬مع‭ ‬مردود‭ ‬هجومي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رائع‭ (‬33‭ ‬هدفا‭).‬

ويعول‭ ‬فليك‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬إلى‭ ‬مستواه‭ ‬السابق‭ ‬بتسجيله‭ ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬وهو‭ ‬أشاد‭ ‬بالهداف‭ ‬البولندي‭ ‬البالغ‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يتمتع‭ ‬روبرت‭ ‬باحترافية‭ ‬هائلة‭. ‬يعمل‭ ‬بجهد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬لياقته‭ ‬البدنية‭. ‬الجسد‭ ‬الذي‭ ‬يملكه‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬عمره‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬‮«‬وظيفته‭ ‬وهو‭ ‬يقوم‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭ ‬طيلة‭ ‬هذه‭ ‬الأعوام‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬العام‭... ‬إنه‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذي‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬الأهداف‭. ‬مهاجم‭ ‬يسجل‭ ‬الأهداف‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬فليك‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬وهداف‭ ‬بايرن‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬أبدا‭ ‬باللاعبين،‭ ‬إنها‭ ‬معركة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالفريق‭ ‬بأكمله‮»‬‭.‬


MENAFN22102024000055011008ID1108808550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث