برشلونة لاستعادة الاعتبار من بايرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬لويس‭ ‬كومبانيس‭ ‬الأولمبي‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬اعتباره‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬مواجهات‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بحلتها‭ ‬الجديدة‭.‬

يدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬العملاقان‭ ‬المواجهة‭ ‬وهما‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مشابهة‭ ‬تماما،‭ ‬إذ‭ ‬يتصدر‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬دوري‭ ‬بلاده‭ ‬مع‭ ‬خسارة‭ ‬مباراة‭ ‬والفوز‭ ‬بالثانية‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الأوليين‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬برشلونة‭ ‬بالخسارة‭ ‬في‭ ‬موناكو‭ ‬1‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬5‭-‬0،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬كاسحة‭ ‬9‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬0‭-‬1‭.‬

وترتدي‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬لبايرن‭ ‬إذ‭ ‬يقام‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬أليانتس‭ ‬أرينا‮»‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيقاتل‭ ‬بشراسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬محاولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬المتوج‭ ‬بستة‭ ‬ألقاب،‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

لكن‭ ‬الطريق‭ ‬مازال‭ ‬طويلا‭ ‬وعليه‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬حين‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭.‬

ويدرك‭ ‬بايرن‭ ‬ومدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬برشلونة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬بتاتا‭ ‬لأن‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬سيقاتل‭ ‬بشراسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬محاولة‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬منافسه‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬منتصرا‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬أبرزها‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬حين‭ ‬اكتسح‭ ‬‮«‬بلاوغرانا‮»‬‭ ‬8‭-‬2‭ ‬خلال‭ ‬حقبة‭ ‬تفشي‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬العملاق‭ ‬الألماني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الحالي‭ ‬لخصم‭ ‬الأربعاء‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭. ‬وتواجه‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬خلال‭ ‬موسمي‭ ‬2021‭-‬2022‭ ‬و2022‭-‬2023‭ ‬وخرج‭ ‬بايرن‭ ‬منتصرا‭ ‬بالمباريات‭ ‬الأربع،‭ ‬مسجلا‭ ‬فيها‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭.‬

ويبدو‭ ‬برشلونة‭ ‬بقيادة‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬وضع‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬محاولة‭ ‬استعادة‭ ‬اعتباره،‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬بتسع‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬العشر‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬مع‭ ‬مردود‭ ‬هجومي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رائع‭ (‬33‭ ‬هدفا‭).‬

ويعول‭ ‬فليك‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬إلى‭ ‬مستواه‭ ‬السابق‭ ‬بتسجيله‭ ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬وهو‭ ‬أشاد‭ ‬بالهداف‭ ‬البولندي‭ ‬البالغ‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يتمتع‭ ‬روبرت‭ ‬باحترافية‭ ‬هائلة‭. ‬يعمل‭ ‬بجهد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬لياقته‭ ‬البدنية‭. ‬الجسد‭ ‬الذي‭ ‬يملكه‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬عمره‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬‮«‬وظيفته‭ ‬وهو‭ ‬يقوم‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭ ‬طيلة‭ ‬هذه‭ ‬الأعوام‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬العام‭... ‬إنه‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذي‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬الأهداف‭. ‬مهاجم‭ ‬يسجل‭ ‬الأهداف‮»‬‭.‬

ورفض‭ ‬فليك‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬وهداف‭ ‬بايرن‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬أبدا‭ ‬باللاعبين،‭ ‬إنها‭ ‬معركة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالفريق‭ ‬بأكمله‮»‬‭.‬



