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فورلان يشارك في بطولة تنس للمحترفين

10/22/2024 7:21:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ -(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬منظمون‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬دييجو‭ ‬فورلان‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬أوروجواي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سابقا،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وأتليتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬وأندية‭ ‬أخرى،‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أوروجواي‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬للمحترفين‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وانتقل‭ ‬المهاجم‭ ‬السابق‭ ‬فورلان‭ (‬45‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬قبل‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2010‭ ‬مع‭ ‬أوروجواي،‭ ‬إلى‭ ‬لعب‭ ‬التنس‭ ‬منذ‭ ‬اعتزاله‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬للكبار‭.‬

وسيلعب‭ ‬فورلان،‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬يده‭ ‬اليسرى،‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬المصنف‭ ‬101‭ ‬عالميا‭ ‬حاليا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬فيدريكو‭ ‬كوريا‭ ‬في‭ ‬القرعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لبطولة‭ ‬مونتيفيديو‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الرملية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬دعوة‭.‬

وقال‭ ‬المنظمون‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬فورلان‭ ‬‮«‬نعم،‭ ‬لاعبنا‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬يحقق‭ ‬إنجازات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬أيضا‭. ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬شارك‭ ‬فورلان‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬للاعبين‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬مونتيفيديو‮»‬‭.‬

وخاض‭ ‬فورلان،‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬مع‭ ‬يونايتد،‭ ‬112‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬أوروجواي‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬36‭ ‬هدفا،‭ ‬كما‭ ‬لعب‭ ‬لفريقي‭ ‬فياريال‭ ‬وإنتر‭ ‬ميلان‭.‬



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