فورلان يشارك في بطولة تنس للمحترفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين -(رويترز): قال منظمون أمس الثلاثاء إن دييجو فورلان مهاجم منتخب أوروجواي لكرة القدم سابقا، الذي لعب لمانشستر يونايتد وأتليتيكو مدريد وأندية أخرى، سيشارك في منافسات الزوجي في بطولة أوروجواي المفتوحة للتنس للمحترفين الشهر المقبل.
وانتقل المهاجم السابق فورلان (45 عاما)، الذي بلغ قبل نهائي كأس العالم 2010 مع أوروجواي، إلى لعب التنس منذ اعتزاله عام 2018 وشارك في البطولات الدولية للكبار.
وسيلعب فورلان، الذي يستخدم يده اليسرى، إلى جوار المصنف 101 عالميا حاليا الأرجنتيني فيدريكو كوريا في القرعة الرئيسية لبطولة مونتيفيديو التي تقام على الملاعب الرملية في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر المقبل بعد حصوله على بطاقة دعوة.
وقال المنظمون عن مشاركة فورلان «نعم، لاعبنا رقم 10 يحقق إنجازات كبيرة في التنس أيضا. هذا العام شارك فورلان في أكثر من ثلاث بطولات للاعبين الأكبر من 40 عاما في مونتيفيديو».
وخاض فورلان، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع يونايتد، 112 مباراة مع منتخب أوروجواي سجل خلالها 36 هدفا، كما لعب لفريقي فياريال وإنتر ميلان.
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