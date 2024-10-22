كينن تبلغ دور الـ 16

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو - (د ب أ): تأهلت الأمريكية صوفيا كينن لدور الـ16 ببطولة طوكيو المفتوحة للتنس، عقب فوزها على الصينية وانج شينيو.
ولم تجد كينن أدنى صعوبة في الإطاحة بمنافستها الصينية، المصنفة العاشرة للبطولة، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6/1 و6/4، أمس الثلاثاء، في دور الـ32 للمسابقة المقامة حاليا في العاصمة اليابانية.
وضربت كينن موعدا في الدور المقبل مع الدنماركية كلارا تاوسون، التي صعدت لدور الـ16 أيضا، إثر فوزها على اليابانية ناو هيبينو بنتيجة 6/2 و6/3.
وصعدت الأمريكية مكارتني كيسلر لدور الـ16 أيضا، بفضل فوزها السهل على الإيطالية إليزابيتا كوكسياريتو بنتيجة 6/3 و6/3، لتخوض مواجهتها المقبلة مع الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة الثالثة للبطولة.
ولحقت اليابانية ساياكا إيشي بركب المتأهلات لدور الـ16، عقب تغلبها على مواطنتها سارة سايتو بنتيجة 6/1 و6/1، لتلعب في الدور القادم مع التركية زينب سونميز.
وبلغت اليابانية كيوكا أوكامورا الدور ذاته، بفوزها على الأمريكية هيلي بابتيست بنتيجة 7/6 (7/4) و6/3، فيما انتصرت اليابانية مويوكا أوشيجيما على البريطانية ميكا ستويسافلجيفيتش بنتيجة 6/4 و6/7 (7/9) و7/6 (8/6).
وتواجه أوشيجيما منافستها الصينية شينج كينوين، المصنفة الأولى للبطولة، في دور الـ16 للمسابقة.
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