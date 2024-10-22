كينن تبلغ دور الـ 16

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تأهلت‭ ‬الأمريكية‭ ‬صوفيا‭ ‬كينن‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬ببطولة‭ ‬طوكيو‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس،‭ ‬عقب‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الصينية‭ ‬وانج‭ ‬شينيو‭.‬

ولم‭ ‬تجد‭ ‬كينن‭ ‬أدنى‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الإطاحة‭ ‬بمنافستها‭ ‬الصينية،‭ ‬المصنفة‭ ‬العاشرة‭ ‬للبطولة،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلبت‭ ‬عليها‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬للمسابقة‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اليابانية‭.‬

وضربت‭ ‬كينن‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الدنماركية‭ ‬كلارا‭ ‬تاوسون،‭ ‬التي‭ ‬صعدت‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬أيضا،‭ ‬إثر‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬اليابانية‭ ‬ناو‭ ‬هيبينو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬3‭.‬

وصعدت‭ ‬الأمريكية‭ ‬مكارتني‭ ‬كيسلر‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬أيضا،‭ ‬بفضل‭ ‬فوزها‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬الإيطالية‭ ‬إليزابيتا‭ ‬كوكسياريتو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬لتخوض‭ ‬مواجهتها‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬الروسية‭ ‬داريا‭ ‬كاساتكينا،‭ ‬المصنفة‭ ‬الثالثة‭ ‬للبطولة‭.‬

ولحقت‭ ‬اليابانية‭ ‬ساياكا‭ ‬إيشي‭ ‬بركب‭ ‬المتأهلات‭ ‬لدور‭ ‬الـ16،‭ ‬عقب‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬سارة‭ ‬سايتو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬لتلعب‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬القادم‭ ‬مع‭ ‬التركية‭ ‬زينب‭ ‬سونميز‭.‬

وبلغت‭ ‬اليابانية‭ ‬كيوكا‭ ‬أوكامورا‭ ‬الدور‭ ‬ذاته،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬هيلي‭ ‬بابتيست‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6‭ (‬7/4‭) ‬و6‭/‬3،‭ ‬فيما‭ ‬انتصرت‭ ‬اليابانية‭ ‬مويوكا‭ ‬أوشيجيما‭ ‬على‭ ‬البريطانية‭ ‬ميكا‭ ‬ستويسافلجيفيتش‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬7‭ (‬7/9‭) ‬و7‭/‬6‭ (‬8/6‭).‬

وتواجه‭ ‬أوشيجيما‭ ‬منافستها‭ ‬الصينية‭ ‬شينج‭ ‬كينوين،‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬للبطولة،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬للمسابقة‭.‬

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