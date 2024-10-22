شفيونتيك تشارك في بيلي جين كينغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس -(أ ف ب): تشارك البولندية إيغا شفيونتيك التي تنازلت بداية هذا الأسبوع عن صدارة تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب لصالح البيلاروسية أرينا سابالينكا، في مسابقة كأس بيلي جين كينغ لمنتخبات السيدات المقررة بين 13 و20 الشهر المقبل في ملقة الإسبانية، وذلك وفق ما أعلنت أمس الثلاثاء.
وغابت شفيونتيك عن الملاعب منذ انتهاء مشوارها عند الدور ربع النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، على يد الأميركية جيسيكا بيغولا في أوائل سبتمبر.
وكتبت البولندية، الفائزة هذا الموسم ببطولة رولان غاروس الفرنسية للمرة الثالثة تواليا، في حسابها على موقع أكس «أراكم في ملقة! يسعدني أن أعلن مشاركتي في الدور النهائي لكأس بيلي جين كينغ»، لتعود بذلك إلى المنافسة بعدما غابت عن دورة بكين الألف نقطة «لأسباب شخصية» ودورة ووهان.
وانفصلت شفيونتيك عن مدربها توماش فيكتوروفسكي في وقت سابق من هذا الشهر بعد ثلاثة مواسم ناجحة معا، وتعاقدت مع البلجيكي فيم فيسيت الذي أشرف سابقا على نجمات مثل مواطنته كيم كلايسترز المتوج معها بفلاشينغ ميدوز عامي 2009 و2010 وبطولة أستراليا المفتوحة عام 2011، البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا والرومانية سيمونا هاليب التي قادها الى نهائي رولان غاروس عام 2014، والألمانية أنجيليك كيربر الفائز معها ببطولة ويمبلدون عام 2018.
وتعاون ابن الـ44 عاما أخيرا مع اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى سابقا والتي قادها إلى لقبي فلاشينغ ميدوز 2020 وأستراليا 2021، قبل انفصالهما الشهر الماضي.
وأفادت شفيونتيك في وقت سابق بأنها تستعد لبطولة «دبليو تي أيه» الختامية المقررة في الرياض بين الثاني والتاسع من نوفمبر وتجمع أفضل ثماني لاعبات خلال الموسم.
وتلتقي بولندا في الدور الأول من كأس بيلي جين كينغ (كأس الاتحاد سابقا) مع إسبانيا المضيفة، وفي حال فوزها ستتواجه في ربع النهائي مع تشيكيا التي تأهلت مباشرة إلى هذا الدور كمصنفة ثالثة، على غرار كندا الأولى وحاملة اللقب وإيطاليا الثانية والوصيفة وأستراليا الرابعة.
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