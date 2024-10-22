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شفيونتيك تشارك في بيلي جين كينغ

10/22/2024 7:21:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تشارك‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬التي‭ ‬تنازلت‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬عن‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬محترفات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬لصالح‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا،‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينغ‭ ‬لمنتخبات‭ ‬السيدات‭ ‬المقررة‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬و20‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ملقة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وغابت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬مشوارها‭ ‬عند‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الأميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬سبتمبر‭.‬

وكتبت‭ ‬البولندية،‭ ‬الفائزة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ببطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬الفرنسية‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا،‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬أكس‭ ‬‮«‬أراكم‭ ‬في‭ ‬ملقة‭! ‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬مشاركتي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬لكأس‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينغ‮»‬،‭ ‬لتعود‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬بعدما‭ ‬غابت‭ ‬عن‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬شخصية‮»‬‭ ‬ودورة‭ ‬ووهان‭.‬

وانفصلت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬عن‭ ‬مدربها‭ ‬توماش‭ ‬فيكتوروفسكي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواسم‭ ‬ناجحة‭ ‬معا،‭ ‬وتعاقدت‭ ‬مع‭ ‬البلجيكي‭ ‬فيم‭ ‬فيسيت‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬سابقا‭ ‬على‭ ‬نجمات‭ ‬مثل‭ ‬مواطنته‭ ‬كيم‭ ‬كلايسترز‭ ‬المتوج‭ ‬معها‭ ‬بفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2010‭ ‬وبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬البيلاروسية‭ ‬فيكتوريا‭ ‬أزارينكا‭ ‬والرومانية‭ ‬سيمونا‭ ‬هاليب‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الى‭ ‬نهائي‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬والألمانية‭ ‬أنجيليك‭ ‬كيربر‭ ‬الفائز‭ ‬معها‭ ‬ببطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

وتعاون‭ ‬ابن‭ ‬الـ44‭ ‬عاما‭ ‬أخيرا‭ ‬مع‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬سابقا‭ ‬والتي‭ ‬قادها‭ ‬إلى‭ ‬لقبي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬2020‭ ‬وأستراليا‭ ‬2021،‭ ‬قبل‭ ‬انفصالهما‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وأفادت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأنها‭ ‬تستعد‭ ‬لبطولة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬أيه‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬بين‭ ‬الثاني‭ ‬والتاسع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬وتجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثماني‭ ‬لاعبات‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭.‬

وتلتقي‭ ‬بولندا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينغ‭ (‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬سابقا‭) ‬مع‭ ‬إسبانيا‭ ‬المضيفة،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬فوزها‭ ‬ستتواجه‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬تشيكيا‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬كمصنفة‭ ‬ثالثة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كندا‭ ‬الأولى‭ ‬وحاملة‭ ‬اللقب‭ ‬وإيطاليا‭ ‬الثانية‭ ‬والوصيفة‭ ‬وأستراليا‭ ‬الرابعة‭.‬



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