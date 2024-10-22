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شرودر: اللعب في بايرن ليس خيارا

10/22/2024 7:21:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬دينيس‭ ‬شرودر،‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للرجال،‭ ‬إن‭ ‬انضمامه‭ ‬الى‭ ‬فريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني،‭ ‬حينما‭ ‬يرحل‭ ‬عن‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬إن‭ ‬بي‭ ‬أيه‭) ‬ليس‭ ‬خيارا‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭.‬

وصرح‭ ‬شرودر،‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬بوابة‭ (‬ران‭ ‬دوت‭ ‬دي‭) ‬الإخبارية‭ ‬نشرت‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬مستحيل‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

أوضح‭ ‬شرودر‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬براونشفايج‭ ‬هو‭ ‬فريقي‭ ‬وعندما‭ ‬أحضر‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا،‭ ‬سوف‭ ‬ألعب‭ ‬فقط‭ ‬لصالحه‭. ‬لن‭ ‬ألعب‭ ‬لأي‭ ‬ناد‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وتبدو‭ ‬فرصة‭ ‬اللعب‭ ‬لمصلحة‭ ‬براونشفايج،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬شرودر‭ ‬أيضا‭ ‬حصة‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬‮«‬مدرجة‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬قائمته‭.‬

أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬الألماني‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أعود‭ ‬بالتأكيد‭ ‬إلى‭ ‬براونشفايج‭. ‬لقد‭ ‬بدأت‭ ‬هناك‭. ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬النادي‭ ‬أكبر‭ ‬شأنا‮»‬‭.‬

شدد‭ ‬شرودر‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أيضا‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬بدأ‭ ‬بايرن‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ما‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬مكانة‭ ‬عالية‭ ‬للغاية‭. ‬أنظروا‭ ‬الى‭ ‬فريقي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬ببايرن،‭ ‬كيف‭ ‬يقومون‭ ‬بالأمور‭. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أضيف‭ ‬لمسة‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬أيه‭ ‬بالطبع‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬شرودر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬محتفظا‭ ‬بتماسكه‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬حقبة‭ ‬المدرب‭ ‬المحلي‭ ‬جوردون‭ ‬هربرت‭.‬

كشف‭ ‬شرودر‭: ‬‮«‬أعني،‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬التواجد‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬الآن‭. ‬لقد‭ ‬تحدث‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬العصر‭ ‬الذهبي‭ ‬للفريق‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نحافظ‭ ‬عليه‭ ‬معا‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

وقاد‭ ‬هربرت‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للتتويج‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنه‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬بايرن‭ ‬بعد‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬المدرب‭ ‬أليكس‭ ‬مومبرو‭ ‬العمل‭ ‬الجيد‭ ‬للفريق‭ ‬ببطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

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