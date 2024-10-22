شرودر: اللعب في بايرن ليس خيارا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميونخ (ألمانيا) - (د ب أ): قال دينيس شرودر، قائد المنتخب الألماني لكرة السلة للرجال، إن انضمامه الى فريق بايرن ميونخ الألماني، حينما يرحل عن بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين (إن بي أيه) ليس خيارا بالنسبة له.
وصرح شرودر، الذي يلعب في صفوف فريق بروكلين نتس الأمريكي، في مقابلة مع بوابة (ران دوت دي) الإخبارية نشرت أمس الثلاثاء: «مستحيل أن يحدث ذلك».
أوضح شرودر «فريق براونشفايج هو فريقي وعندما أحضر إلى ألمانيا، سوف ألعب فقط لصالحه. لن ألعب لأي ناد آخر».
وتبدو فرصة اللعب لمصلحة براونشفايج، حيث يمتلك شرودر أيضا حصة في النادي، «مدرجة بالتأكيد» في قائمته.
أكد اللاعب الألماني: «يجب أن أعود بالتأكيد إلى براونشفايج. لقد بدأت هناك. وهذا من شأنه أن يجعل النادي أكبر شأنا».
شدد شرودر «نريد أيضا الوصول إلى القمة في أوروبا. بدأ بايرن أيضا في مكان ما وهم في مكانة عالية للغاية. أنظروا الى فريقي كرة القدم وكرة السلة ببايرن، كيف يقومون بالأمور. أريد أن أضيف لمسة إن بي أيه بالطبع».
وأعرب شرودر عن أمله أيضا في أن يظل منتخب ألمانيا لكرة السلة محتفظا بتماسكه حتى بعد انتهاء حقبة المدرب المحلي جوردون هربرت.
كشف شرودر: «أعني، اللاعبين الذين لا يرغبون في التواجد مع المنتخب الألماني الآن. لقد تحدث الناس عن العصر الذهبي للفريق ويجب أن نحافظ عليه معا لأطول فترة ممكنة».
وقاد هربرت منتخب ألمانيا لكرة السلة للتتويج بكأس العالم العام الماضي، لكنه انتقل الى بايرن بعد أولمبياد باريس 2024 الصيف الماضي، ومن المتوقع الآن أن يواصل المدرب أليكس مومبرو العمل الجيد للفريق ببطولة أوروبا العام المقبل.
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