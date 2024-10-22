زفيريف يتأهل إلى الدور الثاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
فيينا في -
(قنا): استهل اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالميا، مشواره في بطولة فيينا المفتوحة للتنس ذات 500 نقطة، بتحقيق فوز سهل على منافسه النمساوي جويل شوازرلر بمجموعتين دون مقابل في الدور الأول الذي انطلقت منافساته اليوم.
ونجح زفيريف، الحاصل على لقب البطولة عام 2021 والمتوج بـ 22 لقبا في مسيرته، في تخطي منافسه النمساوي بواقع (6 ـ 2) و(6 ـ 2)، ليتأهل بذلك إلى الدور الثاني من البطولة.
وفي أبرز لقاءات الدور الأول، فاز الإيطالي ماتيو برتيني على المجري مارتون فوسوفيكي بواقع (7 ـ 5) و(6 ـ 4)، وتغلب الإيطالي الآخر فلافيو كوبولي على الإسباني اليخاندرو فوكينا بواقع (7 ـ 6) و(6 ـ 3).
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