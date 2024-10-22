زفيريف يتأهل إلى الدور الثاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

فيينا‭ ‬في‭ -

(‬قنا‭): ‬استهل‭ ‬اللاعب‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف،‭ ‬المصنف‭ ‬الثالث‭ ‬عالميا،‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فيينا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬ذات‭ ‬500‭ ‬نقطة،‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬سهل‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬النمساوي‭ ‬جويل‭ ‬شوازرلر‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬منافساته‭ ‬اليوم‭.‬

ونجح‭ ‬زفيريف،‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬والمتوج‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬منافسه‭ ‬النمساوي‭ ‬بواقع‭ (‬6‭ ‬ـ‭ ‬2‭) ‬و‭(‬6‭ ‬ـ‭ ‬2‭)‬،‭ ‬ليتأهل‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬أبرز‭ ‬لقاءات‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬فاز‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماتيو‭ ‬برتيني‭ ‬على‭ ‬المجري‭ ‬مارتون‭ ‬فوسوفيكي‭ ‬بواقع‭ (‬7‭ ‬ـ‭ ‬5‭) ‬و‭(‬6‭ ‬ـ‭ ‬4‭)‬،‭ ‬وتغلب‭ ‬الإيطالي‭ ‬الآخر‭ ‬فلافيو‭ ‬كوبولي‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬اليخاندرو‭ ‬فوكينا‭ ‬بواقع‭ (‬7‭ ‬ـ‭ ‬6‭) ‬و‭(‬6‭ ‬ـ‭ ‬3‭).‬



