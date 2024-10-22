سويسرا تسعى لاستضافة الأولمبياد الشتوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعتقد‭ ‬سويسرا‭ ‬أنها‭ ‬تمتلك‭ ‬حظوظا‭ ‬وفيرة‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬عام‭ ‬2038‭.‬

وقال‭ ‬دييجو‭ ‬تسوجر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬المشارك‭ ‬لاتحاد‭ ‬التزلج‭ ‬السويسري،‭ ‬خلال‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬نورديكوم‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬الرياضيين‭ ‬الدوليين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬لينتسرهايد،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬حاليا‭ ‬الخيار‭ ‬المفضل‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬تسوجر‭: ‬‮«‬سوف‭ ‬نستضيف‭ ‬بطولات‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الرياضات‭ ‬الأولمبية‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬مثل‭ ‬البياتلون،‭ ‬وهوكي‭ ‬الجليد،‭ ‬والتزلج‭ ‬على‭ ‬الجليد‭ ‬والتزلج‭ ‬الحر،‭ ‬والتزلج‭ ‬الألبي،‭ ‬والزلاجات‭ ‬الجماعية‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬تسوجر‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬استخدام‭ ‬كل‭ ‬البنية‭ ‬الأساسية‭ ‬ومساعدة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬حتى‭ ‬نكون‭ ‬مستعدين‮»‬‭.‬

وفشلت‭ ‬محاولة‭ ‬سويسرا‭ ‬لاستضافة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأوليمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬لعام‭ ‬2030،‭ ‬بعدما‭ ‬حصلت‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬التنظيم،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الألب‭ ‬ومدينة‭ ‬نيس‭. ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬خطط‭ ‬حاليا‭ ‬لإجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬المواطنين‭ ‬السويسريين،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬التمويل‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭.‬







