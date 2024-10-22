Tuesday, 22 October 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سويسرا تسعى لاستضافة الأولمبياد الشتوي

10/22/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعتقد‭ ‬سويسرا‭ ‬أنها‭ ‬تمتلك‭ ‬حظوظا‭ ‬وفيرة‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬عام‭ ‬2038‭.‬

وقال‭ ‬دييجو‭ ‬تسوجر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬المشارك‭ ‬لاتحاد‭ ‬التزلج‭ ‬السويسري،‭ ‬خلال‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬نورديكوم‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬الرياضيين‭ ‬الدوليين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬لينتسرهايد،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬حاليا‭ ‬الخيار‭ ‬المفضل‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬تسوجر‭: ‬‮«‬سوف‭ ‬نستضيف‭ ‬بطولات‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الرياضات‭ ‬الأولمبية‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬مثل‭ ‬البياتلون،‭ ‬وهوكي‭ ‬الجليد،‭ ‬والتزلج‭ ‬على‭ ‬الجليد‭ ‬والتزلج‭ ‬الحر،‭ ‬والتزلج‭ ‬الألبي،‭ ‬والزلاجات‭ ‬الجماعية‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬تسوجر‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬استخدام‭ ‬كل‭ ‬البنية‭ ‬الأساسية‭ ‬ومساعدة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬حتى‭ ‬نكون‭ ‬مستعدين‮»‬‭.‬

وفشلت‭ ‬محاولة‭ ‬سويسرا‭ ‬لاستضافة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأوليمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬لعام‭ ‬2030،‭ ‬بعدما‭ ‬حصلت‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬التنظيم،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الألب‭ ‬ومدينة‭ ‬نيس‭. ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬خطط‭ ‬حاليا‭ ‬لإجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬المواطنين‭ ‬السويسريين،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬التمويل‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭.‬



MENAFN22102024000055011008ID1108808544

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث