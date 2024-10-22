سويسرا تسعى لاستضافة الأولمبياد الشتوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): تعتقد سويسرا أنها تمتلك حظوظا وفيرة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2038.
وقال دييجو تسوجر الرئيس التنفيذي المشارك لاتحاد التزلج السويسري، خلال حديثه في منتدى نورديكوم الذي أقامته جمعية الصحفيين الرياضيين الدوليين المتخصصين في الرياضات الشتوية في لينتسرهايد، أمس الثلاثاء: «نحن حاليا الخيار المفضل للجنة الأولمبية الدولية».
وأضاف تسوجر: «سوف نستضيف بطولات عالمية في جميع الرياضات الأولمبية تقريبا على مدى السنوات القليلة المقبلة، مثل البياتلون، وهوكي الجليد، والتزلج على الجليد والتزلج الحر، والتزلج الألبي، والزلاجات الجماعية».
وشدد تسوجر: «نريد استخدام كل البنية الأساسية ومساعدة العديد من المتطوعين حتى نكون مستعدين».
وفشلت محاولة سويسرا لاستضافة الألعاب الأوليمبية الشتوية لعام 2030، بعدما حصلت فرنسا على حقوق التنظيم، حيث تستضيف الدورة في منطقة الألب ومدينة نيس. ولا توجد خطط حاليا لإجراء استفتاء للحصول على موافقة المواطنين السويسريين، ومن غير المرجح أن يأتي التمويل من الأموال العامة.
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