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سيد علي يرتدي شعار النصر

10/22/2024 7:21:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00


أبرم‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬عقدا‭ ‬مع‭ ‬الكابتن‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬كاظم‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬السابق‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬النصراوي‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يدربه‭ ‬العراقي‭ ‬ناظم‭ ‬علي‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وكان‭ ‬حساب‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬الانستغرام‭ ‬قد‭ ‬نشر‭ ‬خبر‭ ‬تعاقد‭ ‬النادي‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬سيد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬نصراوي‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬أن‭ ‬تساءل‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬هل‭ ‬يدافع‭ ‬لاعب‭ ‬المحرق‭ ‬عن‭ ‬طائرة‭ ‬النصر؟

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