سيد علي يرتدي شعار النصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبرم نادي النصر عقدا مع الكابتن سيد علي محمد كاظم لاعب طائرة المحرق السابق لتمثيل الفريق النصراوي الأول الذي يدربه العراقي ناظم علي خلال منافسات الموسم 2024-2025.
وكان حساب نادي النصر على الانستغرام قد نشر خبر تعاقد النادي مع اللاعب وقال «سيد علي محمد نصراوي».
وسبق للملحق الرياضي في «أخبار الخليج» قبل أيام أن تساءل تحت عنوان: هل يدافع لاعب المحرق عن طائرة النصر؟
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