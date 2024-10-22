استعدادا للبطولة العربية 23 للكرة الطائرة المنتخبات.. تحضيرات ومعسكرات على طريقتها الخاصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تولي‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬الثمانية‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للرجال‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬23‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصا‭ ‬كعادتها‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬التنافسية،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬شمرت‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثمانية‭ ‬عن‭ ‬ساعدها،‭ ‬وأعطى‭ ‬القائمون‭ ‬عليها‭ ‬وقتا‭ ‬مناسبا‭ ‬لإعدادها‭ ‬الإعداد‭ ‬الأمثل،‭ ‬وكل‭ ‬على‭ ‬طريقته‭ ‬الخاصة،‭ ‬كي‭ ‬يتسنى‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬بالصورة‭ ‬المشرفة‭ ‬والمرجوة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬رغم‭ ‬قلة‭ ‬عدد‭ ‬مشاركيها،‭ ‬فإنها‭ ‬موعودة‭ ‬بتنافس‭ ‬ساخن،‭ ‬وأن‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬سيرفع‭ ‬من‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وإقامتها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬حلاوتها‭.. ‬نحاول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاستراحة‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عند‭ ‬استعدادات‭ ‬بعض‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬بحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوافرة‭ ‬لدينا‭.‬

منتخبنا‭ ‬الوطني

استعد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬ومساعده‭ ‬الوطني‭ ‬الكابتن‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬مبكرا‭ ‬للبطولة،‭ ‬وانقسم‭ ‬الاستعداد‭ ‬إلى‭ ‬مرحلتين،‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬محلية‭ ‬خاض‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مباراتين‭ ‬تجريبيتين‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬سيمضيها‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬خارجي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬مدة‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬يلعب‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عدة‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬القطرية‭.‬

وقد‭ ‬اختار‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬قائمته‭ ‬والتي‭ ‬ضمن‭ ‬أسماء‭ ‬اللاعبين‭: ‬وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬أسماء‭: ‬محمود‭ ‬حسن،‭ ‬وحسين‭ ‬منصور،‭ ‬وناصر‭ ‬عنان‭ ‬ومحمد‭ ‬يعقوب،‭ ‬ومحمود‭ ‬عبد‭ ‬الواحد،‭ ‬وسيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم،‭ ‬ومحمد‭ ‬عنان،‭ ‬وعباس‭ ‬سلطان،‭ ‬ومحمود‭ ‬عبد‭ ‬الحسين،‭ ‬هاني‭ ‬علي،‭ ‬محمد‭ ‬جاسم،‭ ‬محمد‭ ‬عمر،‭ ‬وحسن‭ ‬الورقاء‭.‬

وقد‭ ‬وضعت‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬تونس‭ ‬وعمان‭ ‬والعراق‭.‬

المنتخب‭ ‬الكويتي

واختار‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬بقيادة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬جوليان‭ ‬الفاريز‭ ‬ومساعده‭ ‬الكويتي‭ ‬زيد‭ ‬الكاظمي‭ ‬18‭ ‬لاعبا‭ ‬لإقامة‭ ‬معسكر‭ ‬تدريبي‭ ‬خارجي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬يوماً،‭ ‬واللاعبون‭ ‬هم‭: ‬قائمة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬تضم‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬يوسف‭ ‬منديل‭ ‬وسعود‭ ‬الدويسان‭ ‬ومحمد‭ ‬سويد‭ ‬وعبدالله‭ ‬فارس‭ ‬وراشد‭ ‬عنبر‭ ‬وفهد‭ ‬يعقوب‭ ‬وأحمد‭ ‬المنيس‭ ‬وابراهيم‭ ‬المنديل‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬المطوع‭ ‬وعلي‭ ‬سعدون‭ ‬ومشعل‭ ‬العمر‭ ‬وعبدلله‭ ‬الفيلكاوي‭ ‬وعبدالله‭ ‬بوفتين‭ ‬وعذبي‭ ‬العنزي‭ ‬وعمر‭ ‬العنزي‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬نجم‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬كامل‭ ‬ومحمد‭ ‬الظفيري‭.‬

ويأتي‭ ‬معسكر‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الـ23‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬

وقد‭ ‬وقع‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية‭ ‬والأردن‭ ‬وقطر‭.‬

المنتخب‭ ‬التونسي

وحرص‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬معسكر‭ ‬خارجي‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬اسطنبول‭ ‬التركية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬خاض‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬قرابة‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الممتازة‭ ‬هناك‭.‬

وسبق‭ ‬للمنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬التحضير‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬بإجرائه‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الداخلية‭ ‬بين‭ ‬مدن‭ ‬العاصمة‭ ‬تونس‭ ‬وسوسة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستكمل‭ ‬التحضير‭ ‬بمعسكر‭ ‬خارجي‭.‬

وقد‭ ‬وجه‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬حفيظ‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬لاعبا‭ ‬للتواجد‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬الخارجي‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬نسور‭ ‬قرطاج‭ ‬يتصدر‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬فوزا‭ ‬بالبطولات‭ ‬العربية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬تحمل‭ ‬خزانته‭ ‬7‭ ‬ألقاب‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬بطولات‭ ‬1980‭ ‬بسوريا،‭ ‬و1984‭ ‬بتونس،‭ ‬و1988‭ ‬بالسعودية،‭ ‬و1996‭ ‬بمصر،‭ ‬و2002‭ ‬بالأردن،‭ ‬و2006‭ ‬و2012‭ ‬بالبحرين‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬منتخبي‭ ‬مصر‭ ‬4‭ ‬ألقاب‭ ‬والجزائر‭ ‬3‭ ‬ألقاب‭.‬

وتنظر‭ ‬الجامعة‭ ‬التونسية‭ ‬للبطولة‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬إحدى‭ ‬المراحل‭ ‬الإعدادية‭ ‬لعناصر‭ ‬المنتخب‭ ‬لمحطة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬الفلبين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬الى‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025‭.‬

وقد‭ ‬وضعت‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬البحرين‭ ‬وعمان‭ ‬والعراق‭.‬

المنتخب‭ ‬العراقي

وتشير‭ ‬الأخبار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬العراق‭ ‬سيدخل‭ ‬معسكرا‭ ‬تدريبيا‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬ويستمر‭ ‬هناك‭ ‬قرابة‭ ‬20‭ ‬يوما،‭ ‬سيخوض‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مدربه‭ ‬الإيراني‭ (‬جواد‭ ‬مهركان‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬العراق،‭ ‬ثم‭ ‬يشد‭ ‬الرحال‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭.‬

وكانت‭ ‬القرعة‭ ‬قد‭ ‬وضعت‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭: ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وتونس،‭ ‬ومنتخبنا،‭ ‬ويرى‭ ‬العراقيون‭ ‬أن‭ ‬مجموعتهم‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬أقوى‭ ‬المنتخبات‭.‬

المنتخب‭ ‬السعودي

وقع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬اختياره‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬لإقامة‭ ‬معسكره‭ ‬التحضيري‭ ‬هناك‭ ‬والذي‭ ‬يستغرق‭ ‬أسبوعين‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬استعدادا‭ ‬للبطولة‭.‬

واختار‭ ‬فيسيلين‭ ‬فيسكو‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬قائمة‭ ‬لاعبيه‭ ‬والتي‭ ‬ضمت‭ ‬16‭ ‬لاعبا‭:‬بدر‭ ‬العوامي،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬وسام‭ ‬الجهني،‭ ‬علي‭ ‬الكعيبي،‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬سلام،‭ ‬وليد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬القادر،‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬هارون،‭ ‬حسن‭ ‬الوثلان،‭ ‬رشاد‭ ‬أبو‭ ‬الخير،‭ ‬حسين‭ ‬المريط،‭ ‬وليد‭ ‬العتيبي،‭ ‬موفق‭ ‬المطيري،‭ ‬مشاري‭ ‬القرشي،‭ ‬مروان‭ ‬الهوساوي،‭ ‬زيد‭ ‬باصهيب،‭ ‬سامي‭ ‬الصامتي‭.‬

وكانت‭ ‬القرعة‭ ‬قد‭ ‬وضعت‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬قطر‭ ‬والأردن‭ ‬والكويت‭.‬

المنتخب‭ ‬العماني

وضع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العماني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المواطن‭ ‬الكابتن‭ ‬جمال‭ ‬المعمري‭ ‬ليكون‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭.‬

وقد‭ ‬أمضى‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬الفترة‭ ‬الإعدادية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشد‭ ‬رحاله‭ ‬للديار‭ ‬البولندية‭ ‬لإقامة‭ ‬معسكره‭ ‬لاستكمال‭ ‬فترض‭ ‬التحضير‭ ‬للبطولة‭.‬

وقد‭ ‬حرص‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬تشكيلة‭ ‬منسجمة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬ذات‭ ‬الخبرة‭ ‬ومطعمة‭ ‬ببعض‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬برزت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬

المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬

يغلب‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬الذي‭ ‬يدربه‭ ‬الكابتن‭ ‬حسن‭ ‬الحصري‭ (‬مصري‭) ‬لاعبو‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬بطولتي‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬معززين‭ ‬ببعض‭ ‬لاعبي‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أعمارهم‭ ‬23‭ ‬عاما‭.‬

وبشأن‭ ‬الاستعداد‭ ‬للبطولة‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬إسماعيل‭ ‬السراحنة‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭: ‬بأن‭ ‬المنافسة‭ ‬المحلية‭ ‬ستتوقف‭ ‬الآن،‭ ‬وهناك‭ ‬توجه‭ ‬لإقامة‭ ‬معسكر‭ ‬خارجي،‭ ‬وربما‭ ‬لضيق‭ ‬الوقت‭ ‬يستعاض‭ ‬عنه‭ ‬بمعسكر‭ ‬داخلي‭ ‬يكون‭ ‬الاستعداد‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬فترتين‭.‬

وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬وضعوا‭ ‬نصب‭ ‬أعينهم‭ ‬بناء‭ ‬منتخب‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬مركزا‭ ‬متقدما‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬القادمة،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬يسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬احتكاك‭ ‬واكتساب‭ ‬خبرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المختلفة‭.‬