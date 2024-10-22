استعدادا للبطولة العربية 23 للكرة الطائرة المنتخبات.. تحضيرات ومعسكرات على طريقتها الخاصة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تولي المنتخبات العربية الثمانية البطولة العربية للرجال للكرة الطائرة 23 التي تحتضنها مملكة البحرين خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 11 نوفمبر اهتماما خاصا كعادتها في مثل هذه المناسبات التنافسية، ومن هذا المنطلق شمرت المنتخبات الثمانية عن ساعدها، وأعطى القائمون عليها وقتا مناسبا لإعدادها الإعداد الأمثل، وكل على طريقته الخاصة، كي يتسنى لها أن تظهر بالصورة المشرفة والمرجوة، وخاصة أن البطولة رغم قلة عدد مشاركيها، فإنها موعودة بتنافس ساخن، وأن مشاركة المنتخب التونسي بدون شك سيرفع من درجة حرارة البطولة من جهة، وإقامتها على أرض المملكة من جهة أخرى سيزيد من حلاوتها.. نحاول في هذه الاستراحة أن نتوقف عند استعدادات بعض المنتخبات المشاركة بحسب المعلومات المتوافرة لدينا.
منتخبنا الوطني
استعد منتخبنا الوطني تحت قيادة الأرجنتيني إليقيتا ومساعده الوطني الكابتن ياسين الميل مبكرا للبطولة، وانقسم الاستعداد إلى مرحلتين، المرحلة الأولى محلية خاض من خلالها مباراتين تجريبيتين أمام فريق نادي الخليج السعودي، والمرحلة الثانية سيمضيها في معسكر خارجي في دولة قطر الشقيقة مدة 12 يوما يلعب من خلاله عدة مباريات مع بعض الأندية القطرية.
وقد اختار الجهاز الفني للمنتخب قائمته والتي ضمن أسماء اللاعبين: وضمت قائمة المنتخب أسماء: محمود حسن، وحسين منصور، وناصر عنان ومحمد يعقوب، ومحمود عبد الواحد، وسيد هاشم عيسى، وعلي إبراهيم، ومحمد عنان، وعباس سلطان، ومحمود عبد الحسين، هاني علي، محمد جاسم، محمد عمر، وحسن الورقاء.
وقد وضعت قرعة البطولة منتخبنا إلى جانب منتخبات تونس وعمان والعراق.
المنتخب الكويتي
واختار الجهاز الفني للمنتخب الكويتي بقيادة الأرجنتيني جوليان الفاريز ومساعده الكويتي زيد الكاظمي 18 لاعبا لإقامة معسكر تدريبي خارجي في العاصمة المصرية القاهرة لمدة 15 يوماً، واللاعبون هم: قائمة لاعبي المنتخب تضم كلاً من يوسف منديل وسعود الدويسان ومحمد سويد وعبدالله فارس وراشد عنبر وفهد يعقوب وأحمد المنيس وابراهيم المنديل وعبدالرحمن المطوع وعلي سعدون ومشعل العمر وعبدلله الفيلكاوي وعبدالله بوفتين وعذبي العنزي وعمر العنزي وعبدالعزيز نجم وعبدالرحمن كامل ومحمد الظفيري.
ويأتي معسكر المنتخب الكويتي في مصر استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة العربية الـ23 لمنتخبات الرجال المقرر إقامتها في البحرين خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 11 نوفمبر المقبل.
وقد وقع المنتخب الكويتي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والأردن وقطر.
المنتخب التونسي
وحرص المنتخب التونسي على إقامة معسكر خارجي له في مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة من 7 حتى 11 من أكتوبر الجاري خاض من خلاله قرابة أربع مباريات مع أندية الدرجة الممتازة هناك.
وسبق للمنتخب التونسي التحضير لهذه المشاركة بإجرائه لمجموعة من الاستعدادات الداخلية بين مدن العاصمة تونس وسوسة قبل أن يستكمل التحضير بمعسكر خارجي.
وقد وجه الدولي السابق نور الدين حفيظ مدرب المنتخب التونسي الدعوة إلى 16 لاعبا للتواجد في التحضير الخارجي.
تجدر الإشارة إلى أن منتخب نسور قرطاج يتصدر المنتخبات العربية فوزا بالبطولات العربية للكرة الطائرة، إذ تحمل خزانته 7 ألقاب حصل عليها خلال بطولات 1980 بسوريا، و1984 بتونس، و1988 بالسعودية، و1996 بمصر، و2002 بالأردن، و2006 و2012 بالبحرين متقدما على منتخبي مصر 4 ألقاب والجزائر 3 ألقاب.
وتنظر الجامعة التونسية للبطولة العربية على أنها إحدى المراحل الإعدادية لعناصر المنتخب لمحطة بطولة العالم التي ستستضيفها الفلبين خلال الفترة من 12 الى 28 سبتمبر 2025.
وقد وضعت قرعة البطولة المنتخب التونسي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين وعمان والعراق.
المنتخب العراقي
وتشير الأخبار إلى أن منتخب العراق سيدخل معسكرا تدريبيا في إيران، ويستمر هناك قرابة 20 يوما، سيخوض من خلاله عددا من المباريات التجريبية تحت إشراف مدربه الإيراني (جواد مهركان)، قبل أن يعود إلى العراق، ثم يشد الرحال إلى البحرين للدخول في منافسات البطولة.
وكانت القرعة قد وضعت المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: سلطنة عمان، وتونس، ومنتخبنا، ويرى العراقيون أن مجموعتهم يتواجد فيها أقوى المنتخبات.
المنتخب السعودي
وقع المنتخب السعودي هو الآخر اختياره على مصر لإقامة معسكره التحضيري هناك والذي يستغرق أسبوعين ابتداء من 16 حتى 30 أكتوبر استعدادا للبطولة.
واختار فيسيلين فيسكو مدرب المنتخب قائمة لاعبيه والتي ضمت 16 لاعبا:بدر العوامي، محمد عادل، وسام الجهني، علي الكعيبي، علي آل سلام، وليد بن عبد القادر، عبد العزيز هارون، حسن الوثلان، رشاد أبو الخير، حسين المريط، وليد العتيبي، موفق المطيري، مشاري القرشي، مروان الهوساوي، زيد باصهيب، سامي الصامتي.
وكانت القرعة قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والأردن والكويت.
المنتخب العماني
وضع الاتحاد العماني للكرة الطائرة الثقة من جديد في المواطن الكابتن جمال المعمري ليكون على رأس الجهاز الفني للمنتخب.
وقد أمضى المنتخب العماني الفترة الإعدادية الأولى في عمان قبل أن يشد رحاله للديار البولندية لإقامة معسكره لاستكمال فترض التحضير للبطولة.
وقد حرص الجهاز الفني على إيجاد تشكيلة منسجمة من الأسماء ذات الخبرة ومطعمة ببعض الوجوه الشابة التي برزت في الفترة الأخيرة.
المنتخب الأردني
يغلب على منتخب الأردن الذي يدربه الكابتن حسن الحصري (مصري) لاعبو الشباب الذين شاركوا في بطولتي غرب آسيا الأولى والثانية معززين ببعض لاعبي أصحاب الخبرة الذين لا تتجاوز أعمارهم 23 عاما.
وبشأن الاستعداد للبطولة قال الدكتور إسماعيل السراحنة أمين سر الاتحاد الأردني للكرة الطائرة: بأن المنافسة المحلية ستتوقف الآن، وهناك توجه لإقامة معسكر خارجي، وربما لضيق الوقت يستعاض عنه بمعسكر داخلي يكون الاستعداد فيه على فترتين.
وأضاف بأن القائمين على شأن الاتحاد وضعوا نصب أعينهم بناء منتخب قادر على أن يحقق مركزا متقدما خلال السنوات الخمس القادمة، ومن هذا المنطلق يسعى الاتحاد إلى توفير احتكاك واكتساب خبرات من خلال المشاركة في البطولات المختلفة.
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