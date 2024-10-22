((سبيس جام)) وجهة الأطفال خلال سباق بابكو للتحمل 8 ساعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تواصل حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» استعداداتها لاستضافة سباق البحرين للتحمل 8 ساعات برعاية بابكو إنرجيز، الجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات لموسم 2024 وذلك في 1و2 نوفمبر المقبل.
وستمتلئ أجواء الحلبة بالمتعة والإثارة للحضور من خلال الفعاليات العديدة التي ستقام على هامش منافسات السباق حيث الإثارة على المضمار لا تقتصر على السباق العالمي بل من خلال السباقات المساندة والفعاليات الترفيهية. وستمتلئ المنطقة الترفيهية الواقعة خلف المدرج الرئيسي بالعديد من الفعاليات الترفيهية وأبرزها فعاليات «سبيس جام» المخصصة للأطفال.
احتفالًا بفيلم وارنر برذر الذي يحمل نفس الاسم، سيستمتع جماهير السباق وخاصة الأطفال بتجربة لا مثيل لها، تم إنشاؤها بالشراكة مع وارنر براذر ديسكفري قلوبال للفعاليات.
سيتمكن جماهير السباق من الاستمتاع بالكثير من الأنشطة الممتعة والمثيرة لجميع أفراد العائلة في اليومين اللذين ينطلق فيهما السباق، سيتمكنون من مشاهدة عروض كرة السلة المثيرة مع رميات رائعة، بينما يستمعون إلى دي جي مباشر يعزف أبرز الإيقاعات الرائعة، بما في ذلك الموسيقى التصويرية الشهيرة للفيلم.
وستمتلئ منطقة الفعاليات المخصصة للأطفال الصغار بالعديد من الأنشطة، وتشمل ألعابًا مثل لغز شخصية لوني تونز، وتحدي رميات كرة السلة الحرة، وجدار التلوين، على سبيل المثال لا الحصر. كما ستتاح العديد من فرص التقاط الصور التذكارية، بما في ذلك غرفة الأشعة فوق البنفسجية المثالية لتلك الصورة المثالية، مما يجعل هذه التجربة لا ينبغي تفويتها!
بالإضافة إلى ذلك، ستتاح للزوار فرصة مقابلة أعضاء فرقة توني سكواد، مع باقز باني ولولا باني، لذا لا تفوتوا حضور السباق والاستمتاع بفعالياته المميزة.
إلى جانب وجود العجلة الدوارة العملاقة التي يعشقها جماهيرنا، كما ستجوب المنطقة الترفيهية العديد من الفرق المتجولة القادمة من مختلف أنحاء العالم لترفيه جماهير وزوار السباق العالمي وأبرزها فرقة الشطرنج، لاعبي الأداء، طوال القامة والذين سيكونون فرصة مثالية لالتقاط الكثير من الصور التذكارية، عازف الطبول ورسامي الوجوه للأطفال، سيكون هناك فعالية تناسب جميع أفراد العائلة.
ومن المقرر أيضًا أن يستمتع جماهيرنا بمعرض السيارات الكلاسيكية. كما سيتمكن عشاق السيارات أيضًا من الاستمتاع بأحدث أجهزة محاكاة السيارات، وتجربة إثارة السباقات عالية السرعة والقيادة الدقيقة والتحديات المثيرة أثناء جلوسهم في مقعد السائق في سيارة أحلامهم.
سيتنظر جماهيرنا جدول حافل بالسباقات الدولية والترفيه العائلي وذلك فقط بـ 5.5 دينار بحريني للكبار و2.75 دينار بحريني للأطفال. لشراء التذاكر وللمزيد من المعلومات عن هذه الفعالية يمكنكم زيارة الموقع الرسمي >. bahraingp . com أو الاتصال على الخط الساخن 450000-17-973+.
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