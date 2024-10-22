((سبيس جام)) وجهة الأطفال خلال سباق بابكو للتحمل 8 ساعات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تواصل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستضافة‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬1و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وستمتلئ‭ ‬أجواء‭ ‬الحلبة‭ ‬بالمتعة‭ ‬والإثارة‭ ‬للحضور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منافسات‭ ‬السباق‭ ‬حيث‭ ‬الإثارة‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السباقات‭ ‬المساندة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭. ‬وستمتلئ‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬الواقعة‭ ‬خلف‭ ‬المدرج‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬وأبرزها‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬سبيس‭ ‬جام‮»‬‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭.‬

احتفالًا‭ ‬بفيلم‭ ‬وارنر‭ ‬برذر‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬نفس‭ ‬الاسم،‭ ‬سيستمتع‭ ‬جماهير‭ ‬السباق‭ ‬وخاصة‭ ‬الأطفال‭ ‬بتجربة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها،‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬وارنر‭ ‬براذر‭ ‬ديسكفري‭ ‬قلوبال‭ ‬للفعاليات‭.‬

سيتمكن‭ ‬جماهير‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الممتعة‭ ‬والمثيرة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬اللذين‭ ‬ينطلق‭ ‬فيهما‭ ‬السباق،‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬عروض‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المثيرة‭ ‬مع‭ ‬رميات‭ ‬رائعة،‭ ‬بينما‭ ‬يستمعون‭ ‬إلى‭ ‬دي‭ ‬جي‭ ‬مباشر‭ ‬يعزف‭ ‬أبرز‭ ‬الإيقاعات‭ ‬الرائعة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموسيقى‭ ‬التصويرية‭ ‬الشهيرة‭ ‬للفيلم‭.‬

وستمتلئ‭ ‬منطقة‭ ‬الفعاليات‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة،‭ ‬وتشمل‭ ‬ألعابًا‭ ‬مثل‭ ‬لغز‭ ‬شخصية‭ ‬لوني‭ ‬تونز،‭ ‬وتحدي‭ ‬رميات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الحرة،‭ ‬وجدار‭ ‬التلوين،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭. ‬كما‭ ‬ستتاح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬غرفة‭ ‬الأشعة‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية‭ ‬المثالية‭ ‬لتلك‭ ‬الصورة‭ ‬المثالية،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬تفويتها‭!‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ستتاح‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬مقابلة‭ ‬أعضاء‭ ‬فرقة‭ ‬توني‭ ‬سكواد،‭ ‬مع‭ ‬باقز‭ ‬باني‭ ‬ولولا‭ ‬باني،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بفعالياته‭ ‬المميزة‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬وجود‭ ‬العجلة‭ ‬الدوارة‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬يعشقها‭ ‬جماهيرنا،‭ ‬كما‭ ‬ستجوب‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المتجولة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لترفيه‭ ‬جماهير‭ ‬وزوار‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬وأبرزها‭ ‬فرقة‭ ‬الشطرنج،‭ ‬لاعبي‭ ‬الأداء،‭ ‬طوال‭ ‬القامة‭ ‬والذين‭ ‬سيكونون‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لالتقاط‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية،‭ ‬عازف‭ ‬الطبول‭ ‬ورسامي‭ ‬الوجوه‭ ‬للأطفال،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬فعالية‭ ‬تناسب‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬يستمتع‭ ‬جماهيرنا‭ ‬بمعرض‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية‭. ‬كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬عشاق‭ ‬السيارات‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬محاكاة‭ ‬السيارات،‭ ‬وتجربة‭ ‬إثارة‭ ‬السباقات‭ ‬عالية‭ ‬السرعة‭ ‬والقيادة‭ ‬الدقيقة‭ ‬والتحديات‭ ‬المثيرة‭ ‬أثناء‭ ‬جلوسهم‭ ‬في‭ ‬مقعد‭ ‬السائق‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬أحلامهم‭. ‬

سيتنظر‭ ‬جماهيرنا‭ ‬جدول‭ ‬حافل‭ ‬بالسباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والترفيه‭ ‬العائلي‭ ‬وذلك‭ ‬فقط‭ ‬بـ‭ ‬5‭.‬5‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للكبار‭ ‬و2‭.‬75‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للأطفال‭. ‬لشراء‭ ‬التذاكر‭ ‬وللمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬يمكنكم‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬ >‭.‬ bahraingp ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬450000-17-973+‭.‬