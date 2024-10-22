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16 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخب البحرين المدرسي للبادل

10/22/2024 7:21:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬المدرسي‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬اختياره‭ ‬16‭ ‬لاعبًا‭ ‬ولاعبة‭ ‬لتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬‮«‬بادل‭ ‬بلاس‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬البحرين‭.‬

وضم‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الذكور‭ ‬12‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬يوسف‭ ‬ساري‭ ‬فرج،‭ ‬محمد‭ ‬فهد‭ ‬الملا،‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬الكوهجي،‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أحمد‭ ‬كرايدي،‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الدوسري،‭ ‬عيسى‭ ‬القطان،‭ ‬أحمد‭ ‬المهري،‭ ‬فيصل‭ ‬بوريشيد،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬سبت،‭ ‬ياسر‭ ‬الهاشمي،‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬المرباطي،‭ ‬وأحمد‭ ‬حسن‭. ‬

أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الإناث،‭ ‬فتم‭ ‬اختيار‭ ‬4‭ ‬لاعبات‭ ‬وهن‭: ‬ليان‭ ‬علي،‭ ‬ندين‭ ‬نادر‭ ‬رضا،‭ ‬فاطمة‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬العالي،‭ ‬وحنين‭ ‬أبو‭ ‬مصطفى‭.‬

ويتولى‭ ‬قيادة‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬المدرب‭ ‬أنجل‭ ‬لينايرس‭ ‬غوميز،‭ ‬ومعه‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬إسماعيل،‭ ‬بينما‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬علي‭ ‬شريف‭ ‬ومحمد‭ ‬كمال‭. ‬

ويهدف‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الدولية،‭ ‬بعد‭ ‬التحضيرات‭ ‬المكثفة،‭ ‬سعياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭.‬

وتشهد‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬10‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يضيف‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬قوية،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬تطلعات‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬للظهور‭ ‬بشكل‭ ‬مشرف‭ ‬وتحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬جديدة‭.‬

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