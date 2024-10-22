16 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخب البحرين المدرسي للبادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الجهاز الفني للمنتخب المدرسي البحريني للبادل اختياره 16 لاعبًا ولاعبة لتمثيل مملكة البحرين في دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)، التي ستقام منافساتها في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري على صالة «بادل بلاس» في مجمع البحرين.
وضم المنتخب في فئة الذكور 12 لاعباً هم: يوسف ساري فرج، محمد فهد الملا، عبد الرزاق الكوهجي، عبد الرحمن أحمد كرايدي، عبد العزيز الدوسري، عيسى القطان، أحمد المهري، فيصل بوريشيد، عبدالعزيز سبت، ياسر الهاشمي، عبد الرحمن المرباطي، وأحمد حسن.
أما في فئة الإناث، فتم اختيار 4 لاعبات وهن: ليان علي، ندين نادر رضا، فاطمة عبد الله العالي، وحنين أبو مصطفى.
ويتولى قيادة الجهاز الفني للمنتخب المدرب أنجل لينايرس غوميز، ومعه سيد عيسى إسماعيل، بينما يشرف على الجهاز الإداري علي شريف ومحمد كمال.
ويهدف المنتخب البحريني إلى تحقيق نتائج إيجابية في الدورة الدولية، بعد التحضيرات المكثفة، سعياً لتحقيق أفضل النتائج.
وتشهد البطولة مشاركة 10 فرق من مختلف دول العالم، ما يضيف أجواء تنافسية قوية، ويعزز من تطلعات المنتخب البحريني للظهور بشكل مشرف وتحقيق إنجازات جديدة.
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