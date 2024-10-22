المنتخب البحريني للشطرنج يستعد لخوض المنافسات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يكثف‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬استعداداته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويشارك‭ ‬المنتخب‭ ‬بـ22‭ ‬لاعبًا‭ ‬ولاعبة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬محسن‭ ‬والجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬البنكي‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالناصر‭ ‬الصحاف‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذكور‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬عبدالعزيز‭ ‬عمر‭ ‬الفقيهي،‭ ‬عبدالله‭ ‬السواعير،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬حيدر،‭ ‬حسن‭ ‬أسد‭ ‬الله،‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬الوردي،‭ ‬حسين‭ ‬وحيد،‭ ‬كريم‭ ‬عمر،‭ ‬مروان‭ ‬علي‭ ‬البنعلي،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬سعيد‭ ‬البني،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬هاشم،‭ ‬ويوسف‭ ‬أحمد‭ ‬الصائغ‭. ‬

بينما‭ ‬تشمل‭ ‬قائمة‭ ‬الإناث‭: ‬دانية‭ ‬أسامة‭ ‬عبيد،‭ ‬دانية‭ ‬العريّض،‭ ‬فاطمة‭ ‬محمود،‭ ‬ليليان‭ ‬حسين،‭ ‬ملك‭ ‬أحمد،‭ ‬مرام‭ ‬هادي‭ ‬الموسوي،‭ ‬مريم‭ ‬علي،‭ ‬ريم‭ ‬لؤي‭ ‬السلمان،‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬دشتي،‭ ‬سندس‭ ‬أسامة‭ ‬عبيد،‭ ‬وزينب‭ ‬السلمان‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬المنتخب‭ ‬استعداداته‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬بإشراف‭ ‬الطاقم‭ ‬الفني‭ ‬لمتابعة‭ ‬مستويات‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬المختارين،‭ ‬وشارك‭ ‬المنتخب‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬جاهزية‭ ‬الفريق‭.‬

وستقام‭ ‬منافسات‭ ‬الشطرنج‭ ‬ضمن‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ويتطلع‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬دولية‭ ‬بارزة‭.‬