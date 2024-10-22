المنتخب البحريني للشطرنج يستعد لخوض المنافسات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يكثف المنتخب البحريني للشطرنج استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.
ويشارك المنتخب بـ22 لاعبًا ولاعبة تحت قيادة المدرب أحمد محسن والجهاز الإداري المكوّن من محمد عادل البنكي وعلي عبدالناصر الصحاف.
وتضم قائمة اللاعبين الذكور كلا من: عبدالعزيز عمر الفقيهي، عبدالله السواعير، علي حسن حيدر، حسن أسد الله، حسين علي الوردي، حسين وحيد، كريم عمر، مروان علي البنعلي، محمد عبدالله، سعيد البني، سيد هاشم هاشم، ويوسف أحمد الصائغ.
بينما تشمل قائمة الإناث: دانية أسامة عبيد، دانية العريّض، فاطمة محمود، ليليان حسين، ملك أحمد، مرام هادي الموسوي، مريم علي، ريم لؤي السلمان، سارة أحمد دشتي، سندس أسامة عبيد، وزينب السلمان.
وقد بدأ المنتخب استعداداته منذ ثلاثة أشهر بإشراف الطاقم الفني لمتابعة مستويات اللاعبين واللاعبات المختارين، وشارك المنتخب أيضًا في عدد من البطولات الدولية خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم في رفع جاهزية الفريق.
وستقام منافسات الشطرنج ضمن الدورة في الجامعة الأمريكية بالبحرين، في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر، ويتطلع المنتخب البحريني الى تحقيق نتائج مميزة في هذه الدورة، التي تشهد مشاركة واسعة من فرق دولية بارزة.
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