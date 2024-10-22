29 فندقا لتسكين وفود ((الألعاب المدرسية الدولية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬اختيار‭ ‬29‭ ‬فندقًا‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬4‭ ‬و5‭ ‬نجوم‭ ‬لتسكين‭ ‬كافة‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحدث‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬5651‭ ‬رياضيا‭ ‬يمثلون‭ ‬80‭ ‬اتحادًا‭ ‬رياضيًّا‭ ‬مدرسيًّا‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الإقامة‭ ‬للرياضيين‭ ‬والمدربين‭ ‬والإداريين‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬الفنادق‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لضمان‭ ‬راحة‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭. ‬كما‭ ‬ستعمل‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬تشمل‭ ‬الوجبات‭ ‬الصحية،‭ ‬ومرافق‭ ‬التدريب،‭ ‬وخدمات‭ ‬النقل‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬المنافسات‭.‬

وجاءت‭ ‬قائمة‭ ‬الفنادق‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬عليها‭ ‬كالتالي‭: ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬آرت،‭ ‬فندق‭ ‬ويندهام،‭ ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬كي،‭ ‬فندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب،‭ ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬سفن،‭ ‬فندق‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر،‭ ‬فندق‭ ‬ديفا،‭ ‬فندق‭ ‬آرمان،‭ ‬فندق‭ ‬المنزل،‭ ‬فندق‭ ‬ IBIS ،‭ ‬فندق‭ ‬رامي‭ ‬بالاس،‭ ‬فندق‭ ‬فراسر‭ ‬سويتس،‭ ‬فندق‭ ‬رامي‭ ‬جاردن،‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭ ‬بيل‭ ‬السيف،‭ ‬فندق‭ ‬جلف‭ ‬كورت،‭ ‬فندق‭ ‬أورنج‭ ‬سويتس،‭ ‬فندق‭ ‬رامادا‭ ‬المنامة،‭ ‬فندق‭ ‬الخليج،‭ ‬نوفوتيل،‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭ ‬بيل،‭ ‬فندق‭ ‬لي‭ ‬ميريديان،‭ ‬فندق‭ ‬رمادا‭ ‬ويندهام،‭ ‬فندق‭ ‬فريزر‭ ‬سويتس،‭ ‬فندق‭ ‬ويندهام‭ ‬جراند،‭ ‬فندق‭ ‬الهيلتون،‭ ‬فندق‭ ‬الراية،‭ ‬وفندق‭ ‬رامي‭ ‬روز‭.‬

تعمل‭ ‬لجنة‭ ‬السكن‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬لتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬تسهيلات‭ ‬ممكنة‭ ‬لتسكين‭ ‬الوفود،‭ ‬وضمان‭ ‬تجربة‭ ‬مريحة‭ ‬ومميزة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭.‬