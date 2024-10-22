29 فندقا لتسكين وفود ((الألعاب المدرسية الدولية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب المدرسية الدولية اختيار 29 فندقًا من فئة 4 و5 نجوم لتسكين كافة الوفود المشاركة في الحدث. يأتي ذلك في ظل المشاركة الكبيرة من مختلف دول العالم، حيث يشارك 5651 رياضيا يمثلون 80 اتحادًا رياضيًّا مدرسيًّا من 70 دولة، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الحدث الرياضي الدولي.
تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة متكاملة تهدف إلى توفير أعلى معايير الإقامة للرياضيين والمدربين والإداريين. وقد تم اختيار الفنادق وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة لضمان راحة جميع المشاركين. كما ستعمل اللجنة على تقديم خدمات متميزة تشمل الوجبات الصحية، ومرافق التدريب، وخدمات النقل إلى مواقع المنافسات.
وجاءت قائمة الفنادق التي وقع الاختيار عليها كالتالي: فندق ذا آرت، فندق ويندهام، فندق ذا كي، فندق جولدن توليب، فندق ذا سفن، فندق سيتي سنتر، فندق ديفا، فندق آرمان، فندق المنزل، فندق IBIS ، فندق رامي بالاس، فندق فراسر سويتس، فندق رامي جاردن، فندق سويس بيل السيف، فندق جلف كورت، فندق أورنج سويتس، فندق رامادا المنامة، فندق الخليج، نوفوتيل، فندق سويس بيل، فندق لي ميريديان، فندق رمادا ويندهام، فندق فريزر سويتس، فندق ويندهام جراند، فندق الهيلتون، فندق الراية، وفندق رامي روز.
تعمل لجنة السكن على قدم وساق لتوفير أفضل تسهيلات ممكنة لتسكين الوفود، وضمان تجربة مريحة ومميزة لجميع المشاركين.
MENAFN22102024000055011008ID1108808538
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.