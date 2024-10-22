Tuesday, 22 October 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


29 فندقا لتسكين وفود ((الألعاب المدرسية الدولية))

10/22/2024 7:21:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬اختيار‭ ‬29‭ ‬فندقًا‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬4‭ ‬و5‭ ‬نجوم‭ ‬لتسكين‭ ‬كافة‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحدث‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬5651‭ ‬رياضيا‭ ‬يمثلون‭ ‬80‭ ‬اتحادًا‭ ‬رياضيًّا‭ ‬مدرسيًّا‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الإقامة‭ ‬للرياضيين‭ ‬والمدربين‭ ‬والإداريين‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬الفنادق‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لضمان‭ ‬راحة‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭. ‬كما‭ ‬ستعمل‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬تشمل‭ ‬الوجبات‭ ‬الصحية،‭ ‬ومرافق‭ ‬التدريب،‭ ‬وخدمات‭ ‬النقل‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬المنافسات‭.‬

وجاءت‭ ‬قائمة‭ ‬الفنادق‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬عليها‭ ‬كالتالي‭: ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬آرت،‭ ‬فندق‭ ‬ويندهام،‭ ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬كي،‭ ‬فندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب،‭ ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬سفن،‭ ‬فندق‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر،‭ ‬فندق‭ ‬ديفا،‭ ‬فندق‭ ‬آرمان،‭ ‬فندق‭ ‬المنزل،‭ ‬فندق‭ ‬ IBIS ،‭ ‬فندق‭ ‬رامي‭ ‬بالاس،‭ ‬فندق‭ ‬فراسر‭ ‬سويتس،‭ ‬فندق‭ ‬رامي‭ ‬جاردن،‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭ ‬بيل‭ ‬السيف،‭ ‬فندق‭ ‬جلف‭ ‬كورت،‭ ‬فندق‭ ‬أورنج‭ ‬سويتس،‭ ‬فندق‭ ‬رامادا‭ ‬المنامة،‭ ‬فندق‭ ‬الخليج،‭ ‬نوفوتيل،‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭ ‬بيل،‭ ‬فندق‭ ‬لي‭ ‬ميريديان،‭ ‬فندق‭ ‬رمادا‭ ‬ويندهام،‭ ‬فندق‭ ‬فريزر‭ ‬سويتس،‭ ‬فندق‭ ‬ويندهام‭ ‬جراند،‭ ‬فندق‭ ‬الهيلتون،‭ ‬فندق‭ ‬الراية،‭ ‬وفندق‭ ‬رامي‭ ‬روز‭.‬

تعمل‭ ‬لجنة‭ ‬السكن‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬لتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬تسهيلات‭ ‬ممكنة‭ ‬لتسكين‭ ‬الوفود،‭ ‬وضمان‭ ‬تجربة‭ ‬مريحة‭ ‬ومميزة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭.‬

MENAFN22102024000055011008ID1108808538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث