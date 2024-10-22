بدء توافد الوفود المشاركة في الدورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بدأت الوفود المشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) بالتوافد إلى مملكة البحرين، المقرر إقامتها في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري، تحت الرعاية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وقد بدأت الوفود في الوصول عبر مطار البحرين الدولي، حيث استقبلت اللجنة المنظمة وفوداً من دول مثل تشيلي، البرازيل، إستونيا، الأرجنتين، الكاميرون، المكسيك، بولندا، بلغاريا، كندا، هونغ كونغ، مالي، أرمينيا، الهند، الصين تايبيه، بورتوريكو، سلوفينيا، الصين، الولايات المتحدة، بلجيكا، وسويسرا. وتستمر الوفود في الوصول تباعاً خلال الأيام المقبلة.
وتشهد الدورة مشاركة 5651 مشاركاً يمثلون 80 اتحادًا مدرسيًا من 70 دولة، حيث سيتنافسون في 26 رياضة تشمل الجنسين. ويضم الحدث 3715 رياضيًا، بالإضافة إلى 414 مسؤولًا، 654 مدربًا، و414 حكمًا، إلى جانب 454 من الوفود المتخصصة.
وتقوم لجنة البروتوكول ولجنة المواصلات بالإشراف على عملية استقبال الوفود، ومن ثم تمت عمليات تسكينهم بسلاسة بفضل جهود لجنة السكن، كما يتم تقديم أفضل الخدمات لضمان راحة المشاركين.
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