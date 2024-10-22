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بدء توافد الوفود المشاركة في الدورة

10/22/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بدأت‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬بالتوافد‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬الوفود‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬استقبلت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬وفوداً‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬تشيلي،‭ ‬البرازيل،‭ ‬إستونيا،‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬الكاميرون،‭ ‬المكسيك،‭ ‬بولندا،‭ ‬بلغاريا،‭ ‬كندا،‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬مالي،‭ ‬أرمينيا،‭ ‬الهند،‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه،‭ ‬بورتوريكو،‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬الصين،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بلجيكا،‭ ‬وسويسرا‭. ‬وتستمر‭ ‬الوفود‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬تباعاً‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬

وتشهد‭ ‬الدورة‭ ‬مشاركة‭ ‬5651‭ ‬مشاركاً‭ ‬يمثلون‭ ‬80‭ ‬اتحادًا‭ ‬مدرسيًا‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتنافسون‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬رياضة‭ ‬تشمل‭ ‬الجنسين‭. ‬ويضم‭ ‬الحدث‭ ‬3715‭ ‬رياضيًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬414‭ ‬مسؤولًا،‭ ‬654‭ ‬مدربًا،‭ ‬و414‭ ‬حكمًا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬454‭ ‬من‭ ‬الوفود‭ ‬المتخصصة‭.‬

وتقوم‭ ‬لجنة‭ ‬البروتوكول‭ ‬ولجنة‭ ‬المواصلات‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬استقبال‭ ‬الوفود،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تمت‭ ‬عمليات‭ ‬تسكينهم‭ ‬بسلاسة‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬لجنة‭ ‬السكن،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لضمان‭ ‬راحة‭ ‬المشاركين‭.‬

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