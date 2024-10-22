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إطلاق الموقع الرسمي لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)

10/22/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬إطلاق‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للدورة،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والتي‭ ‬ستُقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويوفر‭ ‬الموقع‭ ‬معلومات‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬الدورة‭ ‬وتاريخ‭ ‬تأسيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬ويمكن‭ ‬للزوار‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬ https ‭://‬ isfbahrain ‭.‬ org ،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬المهمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحديثات‭ ‬مستمرة‭ ‬لنتائج‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتفاصيل‭ ‬حول‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي،‭ ‬وأخبار‭ ‬حصرية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالدورة‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الميزات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬باقة‭ ‬‮«‬العائلة‭ ‬والأصدقاء‮»‬،‭ ‬وباقة‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬المراقبين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للمضيفين‭ ‬المحتملين،‭ ‬والمهنيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة،‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضة،‭ ‬والاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬ومنظمي‭ ‬الفعاليات،‭ ‬للاطلاع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬عالم‭ ‬الرياضات‭ ‬الدولية‭ ‬للشباب‭. ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬نظرة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬الكواليس‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭.‬

كما‭ ‬يوفر‭ ‬الموقع‭ ‬معلومات‭ ‬عامة‭ ‬عن‭ ‬الأماكن‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬استكشاف‭ ‬الثقافة‭ ‬والجمال‭ ‬الفريد‭ ‬للمملكة‭ ‬أثناء‭ ‬إقامتهم‭.‬

وندعو‭ ‬الجميع‭ ‬الى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬المتاح،‭ ‬متمنين‭ ‬التوفيق‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬القادمة‭.‬



اليوم توزيع بطاقات الاعتماد لوسائل الإعلام

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬مواعيد‭ ‬تسلم‭ ‬بطاقات‭ ‬الاعتماد‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تسليم‭ ‬البطاقات‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬ C ‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬فترة‭ ‬الاستلام‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬1‭:‬00‭ ‬ظهرًا،‭ ‬ومن‭ ‬4:00‭ ‬عصرًا‭ ‬حتى‭ ‬8‭:‬00‭ ‬مساءً‭.‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬الإعلاميين‭ ‬تقديم‭ ‬إثبات‭ ‬الهوية‭ ‬عند‭ ‬تسلم‭ ‬البطاقات،‭ ‬وذلك‭ ‬لتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬دخولهم‭ ‬لحضور‭ ‬منافسات‭ ‬الدورة،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬لتيسير‭ ‬عملية‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬وتوفير‭ ‬جميع‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تخصيص‭ ‬مناطق‭ ‬مخصصة‭ ‬للإعلاميين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬المنافسات‭.‬

وتدعو‭ ‬اللجنة‭ ‬كافة‭ ‬الإعلاميين‭ ‬المسجلين‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمواعيد‭ ‬المحددة‭ ‬لضمان‭ ‬تسلم‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬أعمالهم‭ ‬الميدانية‭ ‬بكل‭ ‬سهولة،‭ ‬كما‭ ‬يُشجع‭ ‬الإعلاميين‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬لبدء‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭.‬

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