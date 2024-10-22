إطلاق الموقع الرسمي لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) إطلاق الموقع الرسمي للدورة، التي ستقام من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري، والتي ستُقام تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الجاري.
ويوفر الموقع معلومات شاملة حول الدورة وتاريخ تأسيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، ويمكن للزوار زيارة الموقع عبر الرابط https :// isfbahrain . org ، حيث يتضمن مجموعة من المعلومات المهمة، بما في ذلك تحديثات مستمرة لنتائج المنافسات في مختلف الألعاب الرياضية، وتفاصيل حول أعضاء اللجنة التنفيذية برئاسة علي عيسى إسحاقي، وأخبار حصرية تتعلق بالدورة.
ومن بين الميزات البارزة في الموقع، باقة «العائلة والأصدقاء»، وباقة «برنامج المراقبين» الذي يوفر فرصة فريدة للمضيفين المحتملين، والمهنيين في مجال الرياضة، والشركات في صناعة الرياضة، والاتحادات الدولية ومنظمي الفعاليات، للاطلاع عن كثب على عالم الرياضات الدولية للشباب. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم نظرة مميزة من خلف الكواليس حول كيفية تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.
كما يوفر الموقع معلومات عامة عن الأماكن السياحية في البحرين، ما يمكن الزوار من استكشاف الثقافة والجمال الفريد للمملكة أثناء إقامتهم.
وندعو الجميع الى زيارة الموقع الرسمي والاستفادة من المحتوى المتاح، متمنين التوفيق لجميع الفرق والمشاركين في المنافسات القادمة.
اليوم توزيع بطاقات الاعتماد لوسائل الإعلام
أعلنت اللجنة الإعلامية برئاسة السيد حسن علي مواعيد تسلم بطاقات الاعتماد لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية لدورة الألعاب المدرسية الدولية، حيث سيتم تسليم البطاقات اليوم الأربعاء في صالة C بمدينة عيسى الرياضية، حيث ستكون فترة الاستلام من الساعة 10:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، ومن 4:00 عصرًا حتى 8:00 مساءً.
ويتعين على الإعلاميين تقديم إثبات الهوية عند تسلم البطاقات، وذلك لتسهيل إجراءات دخولهم لحضور منافسات الدورة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود اللجنة لتيسير عملية التغطية الإعلامية وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لوسائل الإعلام، بما في ذلك تخصيص مناطق مخصصة للإعلاميين في مواقع المنافسات.
وتدعو اللجنة كافة الإعلاميين المسجلين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تسلم بطاقاتهم بسهولة ويسر، ما يتيح لهم البدء في أعمالهم الميدانية بكل سهولة، كما يُشجع الإعلاميين على الاستعداد لبدء التغطية الإعلامية يوم 24 أكتوبر انطلاقاً من حفل افتتاح الدورة.
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