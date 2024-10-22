د. أبو هولي يزور مخيم قلنديا ويتفقد أوضاع اللاجئين والتحديات التي يواجهونها

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / قام رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد أبو هولي، وكادر الدائرة، بزيارة ميدانية إلى مخيم قلنديا، حيث اطلع على أوضاع اللاجئين في المخيم والتحديات التي يواجهونها. وقد استقبله رئيس اللجنة الشعبية في المخيم، سامي الكسبة، وأعضاء اللجنة الشعبية ومؤسسات وفعاليات المخيم.

ورحب عضو اللجنة الشعبية، د. راضي يعقوب، باسم المخيم ومؤسساته بوفد دائرة شؤون اللاجئين، ممثلاً برئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو اللجنة التنفيذية، د. أحمد أبو هولي، مثمناً جهود الدائرة في دعم حقوق اللاجئين وحماية وجودهم.

وخلال اللقاء، قدم أبو أسعد أصلان لمحة عن المخيم، مسلطاً الضوء على التحديات اليومية التي يواجهها اللاجئون في ظل استمرار استهداف الأونروا وتصاعد الضغوط على المؤسسات الخدمية التي تديرها. وشدد على الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

من جانبه، نقل د. أحمد أبو هولي تحيات فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس (أبو مازن) وتأكيده على دعم القيادة الفلسطينية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ودور الأونروا في حمايتهم.

وتحدث رئيس دائرة شؤون اللاجئين عن استهداف وكالة الأونروا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى علان سلطة أراضي إسرائيل عن مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1.440وحدة سكنية مؤكدة بأن القرار تعدياً على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكاً لميثاقها. وأكد أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى إنهاء عمل الأونروا في القدس، مما سيؤثر بشكل مباشر على حياة 110 آلاف لاجئ في مخيم شعفاط.

وأوضح د. أبو هولي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتصفية الأونروا، مترافقة مع حملة تشريعية في الكنيست الإسرائيلي، حيث يتم التصويت على قوانين تهدف إلى "وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل والمناطق التي تسيطر عليها" و"رفع الحصانة الدبلوماسية عن الوكالة وقطع الاتصال معها". ومن المقرر إجراء التصويت النهائي على هذه التشريعات قبل نهاية أكتوبر الجاري، بعد أن صادقت لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست على هذه القوانين.

وأشار د. أبو هولي إلى أن هذه القوانين تشكل خرقاً لكافة الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والأونروا، والتي تهدف إلى تسهيل عمل الوكالة وضمان حصانة مقراتها وموظفيها. ضمن اتفاقية "كوماي" المبرمة عام 1967، والتي تضمن للأونروا حق ممارسة مهامها دون تدخل، مشيراً إلى خطورة تبعات هذه التشريعات على وجود الأونروا واستمرارية خدماتها في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.

وأشار د. أبو هولي إلى أن هذه التشريعات ستضر بشكل كبير بالخدمات التي تقدمها الأونروا، خاصة في مجال التعليم، حيث سيُحرم 350 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية، القدس، وغزة من مواصلة تعليمهم في مدارس الأونروا في حال تم إيقاف عملها. واعتبر أن هذا الاستهداف يأتي في إطار محاولة تجهيل وتهجير الشعب الفلسطيني.

وشدد أبو هولي على الأهمية الاستراتيجية لمعهد قلنديا المهني، محذرًا من خطورة القرار الصادر عن بلدية الاحتلال في القدس والذي يطالب وكالة الغوث (الأونروا) بإخلائه وتسليمه. وأكد أن هذا القرار يمثل تهديدًا مباشرًا لاستمرار تقديم الخدمات التعليمية والمهنية لأجيال من اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مستقبلهم وعلى استقرار المجتمع المحلي."

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للمخيمات، السيد محمد عليان، على أهمية دور المخيمات باعتبارها "رأس الحربة" في الدفاع عن المشروع الوطني وعن حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأوضح عليان أن الاهتمام بالمخيمات ومتابعة أحوالها بشكل مستمر هو جزء من استراتيجية الدائرة للوقوف على الأحداث والاحتياجات والتطورات الميدانية والسياسية.

وأضاف عليان أن الدائرة تقود توجهات استراتيجية للحفاظ على حقوق اللاجئين والدفاع عن وجود الأونروا ومصالح اللاجئين. وشدد على أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن تعزيز العلاقات والنهوض بواقع المخيمات، وتعزيز صمودها، وتقوية عمل اللجان والمؤسسات العاملة فيها وتمكينها من مواجهة التحديات.

بدوره أشار مدير المكتب التنفيذي الأخ ناصر شرايعة،

لأهمية الحفاظ على المخيمات ووكالة الأونروا، مشدداً على دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. كما أشار إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية لضمان استمرار هذه الخدمات وحماية حقوق اللاجئين في ظل التحديات المتزايدة.

وأكد مدير مكتب محافظة القدس، زكريا فيالة، خلال الزيارة على تقديم الدعم والمساعدات لمخيم قلنديا، مشدداً على أهمية معهد قلنديا المهني ودوره الحيوي في تعليم وتدريب الشباب الفلسطيني. كما نقل تحيات محافظ القدس، عدنان غيث، وتأكيده على دعم المحافظة لجهود تعزيز صمود اللاجئين في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال.

هذا وقدّم رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي والوفد المرافق واجب العزاء لأمين سر اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا الأخ رائد أبو صامد باستشهاد نجله ياسر الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ختام الزيارة، أكد د. أبو هولي على جاهزية دائرة شؤون اللاجئين للعمل جنباً إلى جنب مع اللجنة الشعبية ومؤسسات المخيم لدعم صمود اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة هذه التحديات.