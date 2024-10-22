هذا هو سبب تأجيل بلينكن زيارته للأردن

(MENAFN
- Amman Net) يزور وزير
الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن السعودية الأربعاء ضمن جولة إقليمية يسعى خلالها الى الدفع بوقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي.
وقال المسؤول الثلاثاء إن بلينكن سيتوجه الأربعاء الى الرياض عوضا عن محطته المقررة سابقا في الأردن بسبب مقتضيات الجدولة.
فيما قالت الخارجية الأردنية إنه تم تأجيل الزيارة إلى موعد آخر يتفق عليه
الوزيرين.
وكان مسؤول أميركي أعلن الإثنين أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الأردن الأربعاء في إطار جولته الشرق أوسطية الحادية عشرة الرامية للدفع باتجاه وقف لإطلاق النار في غزة.
وأضاف المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أنّ وزير الخارجية يعتزم أيضا التباحث مع القادة الإسرائيليين بشأن الضربة الإسرائيلية المتوقّعة ضدّ إيران بهدف ثنيهم عن أيّ عمل من شأنه أن يزيد من تفاقم الصراع الإقليمي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ بلينكن "سيناقش أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".
وأضافت أنّ الوزير الأميركي سيدعو أيضا إلى "حلّ دبلوماسي" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيث امتنعت الولايات المتّحدة حتى الآن عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
كما سيتطرق بلينكن إلى قضايا "اليوم التالي" للحرب في غزة في ما يتعلق بمسائل إعادة إعمار القطاع وحُكمه، وهي مهام يُتوقّع أن تكون جسيمة، وفقا لوزارة الخارجية.
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