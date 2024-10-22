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هذا هو سبب تأجيل بلينكن زيارته للأردن

10/22/2024 7:12:19 PM
(MENAFN- Amman Net) يزور وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن السعودية الأربعاء ضمن جولة إقليمية يسعى خلالها الى الدفع بوقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي.

وقال المسؤول الثلاثاء إن بلينكن سيتوجه الأربعاء الى الرياض عوضا عن محطته المقررة سابقا في الأردن بسبب مقتضيات الجدولة.

فيما قالت الخارجية الأردنية إنه تم تأجيل الزيارة إلى موعد آخر يتفق عليه
الوزيرين.

وكان مسؤول أميركي أعلن الإثنين أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الأردن الأربعاء في إطار جولته الشرق أوسطية الحادية عشرة الرامية للدفع باتجاه وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أنّ وزير الخارجية يعتزم أيضا التباحث مع القادة الإسرائيليين بشأن الضربة الإسرائيلية المتوقّعة ضدّ إيران بهدف ثنيهم عن أيّ عمل من شأنه أن يزيد من تفاقم الصراع الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ بلينكن "سيناقش أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

وأضافت أنّ الوزير الأميركي سيدعو أيضا إلى "حلّ دبلوماسي" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيث امتنعت الولايات المتّحدة حتى الآن عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما سيتطرق بلينكن إلى قضايا "اليوم التالي" للحرب في غزة في ما يتعلق بمسائل إعادة إعمار القطاع وحُكمه، وهي مهام يُتوقّع أن تكون جسيمة، وفقا لوزارة الخارجية.

MENAFN22102024000209011053ID1108808397

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