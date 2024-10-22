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علم ليس في الكتب

10/22/2024 7:06:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نعم،‭ ‬هناك‭ ‬أمور‭ ‬ومعارف‭ ‬لا‭ ‬تقدمها‭ ‬لك‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬الآخرين‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬من‭ ‬حولك،‭ ‬وكيفية‭ ‬التصرف‭ ‬إزاء‭ ‬مواقف‭ ‬بعينها،‭ ‬بينما‭ ‬مدرسة‭ ‬الحياة‭ ‬تهبك‭ ‬معارف‭ ‬أضعاف‭ ‬أضعاف‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬لك‭ ‬النظام‭ ‬التعليمي‭.‬

عندما‭ ‬ركبت‭ ‬الطائرة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬مرت‭ ‬عدة‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬هبوط‭ ‬نيل‭ ‬آرمسترونغ‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر،‭ ‬وكان‭ ‬معظم‭ ‬أهلي‭ ‬وجيراني‭ ‬في‭ ‬بلدتي‭ ‬جزيرة‭ ‬بدين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬السودان‭ ‬النوبي‭ ‬لم‭ ‬يفوزوا‭ ‬بركوب‭ ‬أي‭ ‬مركبة‭ ‬تسير‭ ‬بالوقود،‭ ‬بل‭ ‬لم‭ ‬يحظوا‭ ‬بفرصة‭ ‬ركوب‭ ‬دراجة،‭ ‬ولكنهم‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬سبقوا‭ ‬أهل‭ ‬المدن‭ ‬والحواضر‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وتحديدا‭ ‬الرياح،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬المراكب‭ ‬الشراعية‭ ‬هي‭ ‬وسيلة‭ ‬نقل‭ ‬البشر‭ ‬والسلع‭ ‬والبهائم‭ ‬والدواب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬وكان‭ ‬‮«‬ريِّس‮»‬‭ ‬المركب‭ ‬يفهم‭ ‬أشياء‭ ‬لا‭ ‬يعرفها‭ ‬الى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬خبراء‭ ‬الرصد‭ ‬الجوي‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬الرياح،‭ ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬نتوجه‭ ‬نحو‭ ‬أحد‭ ‬تلك‭ ‬المراكب‭ ‬الخشبية‭ ‬للعبور‭ ‬شرقا‭ ‬أو‭ ‬غربا،‭ ‬لنفاجأ‭ ‬بالريس‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬مركبه‭ ‬لن‭ ‬يتحرك‭.. ‬لماذا‭ ‬يا‭ ‬عم‭ ‬الحاج؟‭ ‬لأن‭ ‬الريح‭ ‬‮«‬نَو‮»‬،‭ ‬بفتح‭ ‬النون،‭ ‬وشيئا‭ ‬فشيئا‭ ‬صرنا‭ ‬نميز‭ ‬بين‭ ‬الريح‭ ‬النو‭ ‬والريح‭ ‬‮«‬الصلاح‮»‬،‭ ‬فالنو‭ ‬ريح‭ ‬متقلبة‭ ‬المزاج‭ ‬وتملأ‭ ‬شراع‭ ‬المركب‭ ‬وتسير‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬الوجهة‭ ‬الخطأ،‭ ‬بينما‭ ‬الريح‭ ‬الصلاح‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تملأ‭ ‬الشراع‭ ‬وتدفع‭ ‬المركب‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬صوب‭ ‬الوجهة‭ ‬المطلوبة‭. ‬وعندما‭ ‬انتقلت‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬كوستي‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الأوسط‭ (‬صارت‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الجنوبي‭ ‬بعد‭ ‬انفصال‭ ‬الجنوب‭ ‬الأصلي‭)‬،‭ ‬انتبهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أناسا‭ ‬بسطاء‭ ‬وأميين‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬والترصد‭ ‬يعرفون‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬شبه‭ ‬دقيق‭ ‬متى‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬ناحية‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬ستهطل‭ ‬الأمطار،‭ ‬وكنت‭ ‬أحيانا‭ ‬أعجب‭ ‬من‭ ‬تكهناتهم‭ - ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬ما‭ ‬مثلا‭- ‬بأن‭ ‬المدينة‭ ‬ستشهد‭ ‬أمطارا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬المساء،‭ ‬فأرفع‭ ‬رأسي‭ ‬إلى‭ ‬السماء‭ ‬ولا‭ ‬أجد‭ ‬سوى‭ ‬سحب‭ ‬متفرقة،‭ ‬يخيل‭ ‬إليك‭ ‬أنك‭ ‬لو‭ ‬عصرتها‭ ‬فلن‭ ‬تخرج‭ ‬منها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬جالون‭ ‬ماء‭ ‬واحد،‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬يحل‭ ‬المساء‭ ‬حتى‭ ‬تتراكم‭ ‬سحب‭ ‬متجهمة‭ ‬ترغي‭ ‬وتزبد‭ ‬وترعد،‭ ‬والفلاشات‭ ‬تشتغل‭ ‬وتنزل‭ ‬أمطارا‭ ‬إذا‭ ‬أصابتك‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬رأسك‭ ‬تحسب‭ ‬أنك‭ ‬نلت‭ ‬ضربة‭ ‬شاكوش،‭ ‬وأعني‭ ‬بالشاكوش‭ ‬هنا‭ ‬المطرقة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬لأغراض‭ ‬مختلفة‭ ‬أولها‭ ‬دق‭ ‬المسامير،‭ ‬وليس‭ ‬الشاكوش‭ ‬السوداني‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬هجر‭ ‬أحد‭ ‬طرفي‭ ‬علاقة‭ ‬عاطفية‭ ‬للآخر‭.‬

وعرفت‭ ‬من‭ ‬أناس‭ ‬بسطاء‭ ‬في‭ ‬الحي،‭ ‬طراطيش‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬السحب‭ ‬الممطرة،‭ ‬فلو‭ ‬كانت‭ ‬السحب‭ ‬‮«‬قبلي‮»‬‭ ‬اي‭ ‬جنوبية‭ ‬فهي‭ ‬حتما‭ ‬ستأتي‭ ‬بالمطر،‭ ‬ولو‭ ‬قال‭ ‬لك‭ ‬سوداني‭ ‬‮«‬القبلي‭ ‬شال‮»‬‭ ‬فإنه‭ ‬يقصد‭ ‬إبلاغك‭ ‬أن‭ ‬السحب‭ ‬الممطرة‭ ‬قد‭ ‬تجمعت،‭ ‬ولكن‭ ‬حبي‭ ‬لمادة‭ ‬الجغرافيا‭ ‬جعلني‭ ‬أتفوق‭ ‬أحيانا‭ ‬على‭ ‬جماعة‭ ‬الرصد‭ ‬الجوي‭ ‬‮«‬البلدي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬التكهن‭ ‬ببعض‭ ‬أحوال‭ ‬الطقس،‭ ‬فقد‭ ‬علمونا‭ ‬أنواع‭ ‬السحب‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ cirrus, Stratus, cumulus ‭(‬معليش‭ ‬درسنا‭ ‬الجغرافيا‭ ‬بالإنجليزية،‭ ‬وسألت‭ ‬غوغل‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬السحب‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬وقال‭ ‬لي‭ ‬إنها‭ ‬السحاب‭ ‬الملتوي‭ ‬لسحاب‭ ‬الملتوي‭ ‬والفقاري‭ ‬والمتموج‭ ‬والاشعاعي‭ ‬والمُجعّد‭ ‬والمزدوج‭ ‬والمُشِف‭ ‬والمِنوّري‭)‬،‭ ‬وأي‭ ‬نوع‭ ‬منها‭ ‬الحامل‭ ‬للمطر،‭ ‬وكنت‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬وعندما‭ ‬يشتد‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬شهور‭ ‬ابريل‭ ‬ومايو،‭ ‬أقول‭ ‬إن‭ ‬عاصفة‭ ‬ترابية‭ ‬ستجتاح‭ ‬المدينة،‭ ‬وكانت‭ ‬تكهناتي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬بدرجة‭ ‬أن‭ ‬والدتي‭ ‬رحمها‭ ‬الله‭ -‬وهي‭ ‬بنت‭ ‬عالم‭ ‬دين‭ ‬مرموق‭ ‬كان‭ ‬أهل‭ ‬بلدتنا‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الكرامات‭- ‬كانت‭ ‬تقول‭ ‬عني‭ ‬إنني‭ ‬‮«‬فكي‮»‬،‭ ‬وتعني‭ ‬‮«‬فقير‮»‬‭ ‬وكلاهما‭ ‬تحوير‭ ‬لكلمة‭ ‬فقيه،‭ ‬ولكن‭ ‬أهل‭ ‬السودان‭ ‬حملوا‭ ‬تلك‭ ‬الكلمات‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬تحتمل،‭ ‬فمن‭ ‬يحمل‭ ‬تسمية‭ ‬كتلك‭ ‬يفترض‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬شخصا‭ ‬مبروكا‭ ‬يحل‭ ‬ويربط،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬طائل‭ ‬لأشرح‭ ‬لأمي‭ ‬أو‭ ‬لغيرها‭ ‬أن‭ ‬الحر‭ ‬الشديد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬تمدد‭ ‬الهواء‭ ‬وارتفاعه‭ ‬إلى‭ ‬الأعالي،‭ ‬فيحدث‭ ‬منخفض‭ ‬جوي‭ ‬يجذب‭ ‬الرياح‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الأكثر‭ ‬برودة،‭ ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬ثلثي‭ ‬مساحة‭ ‬السودان‭ ‬صحارى‭ ‬رملية‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬‮«‬النسيم‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬وتشبع‭ ‬الأرض‭ ‬بالماء،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فكل‭ ‬الأهوية‭ ‬التي‭ ‬تهب‭ ‬علينا‭ ‬تحمل‭ ‬أطنانا‭ ‬من‭ ‬التراب،‭ ‬ونسميها‭ ‬الهبوب،‭ ‬فتتوقف‭ ‬حركة‭ ‬السيارات،‭ ‬لأنك‭ ‬تعجز‭ ‬أحيانا‭ ‬عن‭ ‬رؤية‭ ‬أرنبة‭ ‬أنفك‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الهبوب‭ ‬قوية‭ ‬وسريعة‭ (‬دخلت‭ ‬كلمة‭ ‬هبوب‭ ‬السودانية‭ ‬قاموس‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬كاسم‭ ‬للعاصفة‭ ‬الترابية‭).‬

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