MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونعرف‭ ‬ويعرف‭ ‬الكثير‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬لرجال‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬وجهة‭ ‬معسكره‭ ‬لتكون‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬محطة‭ ‬إعدادية‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬المحلية‭ ‬استعدادا‭ ‬لبطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

فالمنتخب‭ ‬أخذ‭ ‬وقته‭ ‬وفرصته‭ ‬الكافيتين‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬التحضير‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬اكتفى‭ ‬فيها‭ ‬بخوض‭ ‬مباراتين‭ ‬تجريبيتين‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬وتقصدنا‭ ‬أن‭ ‬نسأل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬عن‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬الذي‭ ‬لايزال‭ ‬مستمرا‭ ‬وقال‭: ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬لأننا‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭.‬

وكلمة‭ ‬إليقيتا‭ ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نلعب‮»‬‭ ‬تحتاج‭ ‬منا‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عندها‭ ‬بالتعليق،‭ ‬فإليقيتا‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الإعداد‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنه‭ ‬أوصل‭ ‬إلى‭ ‬لاعبيه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجمل‭ ‬والأفكار‭ ‬الفنية‭ ‬التكتيكية،‭ ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التطبيق‭ ‬حتى‭ ‬يتأكد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬واقعا‭ ‬أن‭ ‬عناصره‭ ‬قد‭ ‬هضمتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ترجمتها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬عبر‭ ‬خوض‭ ‬عديد‭ ‬المباريات،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬أو‭ ‬الخسارة،‭ ‬فالمعسكرات‭ ‬هي‭ ‬ترجمة‭ ‬للجاهزية‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬والذهنية،‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يطمئن‭ ‬على‭ ‬عناصره‭ ‬فردا‭ ‬فردا،‭ ‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللعب‭.‬

ولكن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنني‭ ‬ألعب‭ ‬مباريات‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المستوى،‭ ‬فالمواجهات‭ ‬القوية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تكشف‭ ‬العورات‭ ‬الفنية،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تترجم‭ ‬المستوى‭ ‬الحقيقي،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬جادة‭ ‬الصواب،‭ ‬فالخسائر‭ ‬في‭ ‬المعسكرات‭ ‬ليست‭ ‬كلها‭ ‬نقمة،‭ ‬بل‭ ‬أكثرها‭ ‬نعمة،‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬لها‭ ‬وزنها‭.‬

وكل‭ ‬ما‭ ‬نتمناه‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬الدوحة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يرجوه،‭ ‬لأن‭ ‬المنافسة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬الأبواب‭ ‬قوية‭ ‬وصعبة،‭ ‬ومنتخبنا‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الأضلاع‭ ‬المرشحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخبراء‭ ‬والفنيين‭.‬