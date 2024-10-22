إلى أمانة التعليم العالي في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكشف‭ ‬التقرير‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬كيو‭ ‬إس‮»‬،‭ ‬والمواقع‭ ‬الإعلامية‭ ‬والإخبارية‭ ‬العربية‭ ‬والدولية،‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬خليفة‭ ‬للعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الإماراتية‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬وجامعة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬والجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬بيروت‮»‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬وجامعة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع،‭ ‬وجامعة‭ ‬السلطان‭ ‬قابوس‭ ‬العمانية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬والجامعة‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع،‭ ‬ثم‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬الشارقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭. ‬

وبين‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬تصنيفات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تضم‭ ‬عددًا‭ ‬قياسيًّا‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬التنافس‭ ‬المتنامي‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬وتُقدم‭ ‬هذه‭ ‬التصنيفات‭ ‬للطلاب‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬وصناع‭ ‬السياسات،‭ ‬منظورا‭ ‬تفصيليا‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬لأخذ‭ ‬قرارات‭ ‬سليمة‭ ‬وقياس‭ ‬النجاح‭.‬

كما‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬تفوق‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬السمعة‭ ‬الأكاديمية‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬جامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭. ‬كما‭ ‬صعدت‭ ‬12‭ ‬جامعة‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬التصنيف،‭ ‬وأن‭ ‬جامعة‭ ‬بغداد‭ ‬الأفضل‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬العراقية‭ ‬والوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬50‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وجاءت‭ ‬الجامعات‭ ‬الأردنية‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬خبرة‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس،‭ ‬كما‭ ‬يُعد‭ ‬الأردن‭ ‬أكبر‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬الدوليين،‭ ‬ثم‭ ‬الجامعات‭ ‬المغربية،‭ ‬فيما‭ ‬حققت‭ ‬جامعة‭ ‬قطر‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفضل‭ ‬سمعتها‭ ‬الدولية‭ ‬المتنامية،‭ ‬وتفوقها‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬بجانب‭ ‬الجامعات‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬في‭ ‬معايير‭ ‬‮«‬الاستشهادات‭ ‬لكل‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‮»‬‭ ‬و«الأوراق‭ ‬البحثية‭ ‬لكل‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬تدريس‮»‬‭ ‬و«شبكة‭ ‬البحث‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

فيما‭ ‬هيمنت‭ ‬الجامعات‭ ‬الإماراتية‭ ‬على‭ ‬المؤشرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬تحتل‭ ‬ثماني‭ ‬جامعات‭ ‬إماراتية‭ ‬مراكز‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬عشر‭ ‬جامعات‭ ‬في‭ ‬معيار‭ ‬‮«‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬الدوليين‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬معيار‭ ‬‮«‬الطلاب‭ ‬الدوليين‮»‬‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نطرح‭ ‬التساؤل‭ ‬المعروف‭: ‬أين‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف؟‭ ‬وأين‭ ‬هي‭ ‬الجامعات‭ ‬البحرينية؟‭ ‬فمثل‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬يجلب‭ ‬السمعة‭ ‬للجامعات،‭ ‬ويؤكد‭ ‬تطور‭ ‬واهتمام‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تبذل‭ ‬جهودا‭ ‬بارزة‭ ‬ومتميزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬وتخصص‭ ‬ميزانيات‭ ‬لدعم‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬نتابع‭ ‬أخبارا‭ ‬عن‭ ‬إنجازات‭ ‬جامعية‭ ‬في‭ ‬‮«‬الصحافة‭ ‬المحلية‮»‬‭.. ‬فهل‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬واد‭ ‬والتصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للجامعات‭ ‬في‭ ‬واد‭ ‬آخر‭..‬؟؟‭ ‬أتصور‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬لدينا‭.‬

سمعة‭ ‬الجامعات‭ ‬البحرينية‭ ‬طيبة،‭ ‬وعددها‭ ‬كبير،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الرسوم‭ ‬الجامعية‭ ‬مكلفة،‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬باستقطاب‭ ‬نوعيات‭ ‬أكاديمية‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس،‭ ‬وتأهيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭.. ‬فليس‭ ‬من‭ ‬العقول‭ ‬سيطرة‭ ‬الكوادر‭ ‬الأجنبية‭ ‬على‭ ‬هيئات‭ ‬التدريس‭ ‬بالجامعات‭ ‬البحرينية،‭ ‬بجانب‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬المضاعف‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬وتأهيل‭ ‬الخريجين‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬التوظيف،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تخريج‭ ‬شباب‭ ‬جامعي‭ ‬عاطل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬

صحيح‭.. ‬نسيت‭ ‬أن‭ ‬أقول‭.. ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬لأمانة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬بلادنا،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬مفصلة‭ ‬عن‭ ‬منهجية‭ ‬‮«‬كيو‭ ‬إس‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬التالي‭: ‬تصنيفات‭ ‬كيو‭ ‬إس‭ ‬للمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬ – ‭ ‬كيو‭ ‬إس‭ ‬كواكواريلي‭ ‬سيموندس‭.‬