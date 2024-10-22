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كيف تتجنب إدمان الهاتف؟.. طريقة مقترحة سهلة التطبيق!

10/22/2024 7:06:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إذا‭ ‬كنت‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الرقمية‭ ‬المعاصر‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬الحل‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭.‬

وكشفت‭ ‬مقدمة‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزيونية‭ ‬كارول‭ ‬فورديرمان‭ (‬63‭ ‬عاما‭) ‬أنها‭ ‬تغلق‭ ‬هاتفها‭ ‬الذكي‭ ‬مدة‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬يوميا‭ ‬لتجنب‭ ‬‮«‬الإرهاق‮»‬‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬سابقة‭.‬

وأوضح‭ ‬فورديرمان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يساعد‭ ‬دماغها‭ ‬على‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬الضغوط‭ ‬المهنية،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭.‬

وخلال‭ ‬حديثها‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬ Cheltenham ‭ ‬الأدبي‭ ‬أكدت‭: ‬‮«‬أغلق‭ ‬هاتفي‭ ‬مدة‭ ‬12‭ ‬ساعة،‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬إيقاف‭ ‬التشغيل‭ ‬جسديا،‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‮»‬‭.‬

وللبحث‭ ‬عن‭ ‬إجابة‭ ‬وافية‭ ‬حول‭ ‬فعالية‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الرفاهية‭ ‬النفسية‭ ‬تحدث‭ ‬جوناثان‭ ‬تشادويك‭ ‬من‭ ‬ MailOnline ‭ ‬مع‭ ‬علماء‭ ‬النفس‭ ‬وخبراء‭ ‬في‭ ‬إدمان‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭.‬

وبهذا‭ ‬الصدد‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬جاي‭ ‬أولسون،‭ ‬باحث‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬بجامعة‭ ‬ماكغيل‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬دراسات‭ ‬سابقة‭ ‬تناولت‭ ‬نهج‭ ‬فورديرمان‭.‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬أولسون‭ ‬إن‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الإرهاق،‭ ‬شرط‭ ‬الالتزام‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

وحذرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬هيذر‭ ‬شو،‭ ‬محاضرة‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬لانكستر،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التخلص‭ ‬من‭ ‬السموم‭ ‬الرقمية‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تحمل‭ ‬آثارا‭ ‬إيجابية‭ ‬وسلبية‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يُنظر‭ ‬إليه‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ضار‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬قد‭ ‬تمثل‭ ‬تجربة‭ ‬فورديرمان‭ ‬خطوة‭ ‬مثيرة‭ ‬نحو‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬الحياة‭ ‬الرقمية‭ ‬للكثيرين‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تعترف‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الإرهاق‮»‬‭ ‬هو‭ ‬‮«‬متلازمة‮»‬‭ ‬وليست‭ ‬حالة‭ ‬طبية،‭ ‬إذ‭ ‬تعكس‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتوتر‭ ‬المستمر‭.‬

ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬الاستخدام‭ ‬المفرط‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تفاقم‭ ‬الإرهاق‭ ‬بسبب‭ ‬الضغوط‭ ‬الحياتية‭.‬

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