أشعل منصات التواصل.. جزائري ((يتبنى)) أسدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بين الذهول والسخرية تداول جزائريون على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو يوثق قصة غير مألوفة لمواطن جزائري يقتني إحدى سلالات الأسود الإفريقية المخيفة في منزله ويتعامل معه بعناية بالغة وكأنه أحد أفراد العائلة.
واحتجزت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية غرداية، جنوب الجزائر، أسدا إفريقيا بمنطقة «الدرين»، حيث تبين أن صاحب الأسد لا يملك رخصة تربية خاصة بالحيوانات المفترسة؛ ما دفعها إلى فتح تحقيق موسع في القضية. وتساءل نشطاء التواصل عن الجرأة التي جعلت الرجل يقتني حيوانا مفترسا في بيته، مرجحين أن يكون قد حصل عليه منذ أن كان صغيرا.
وتساءل آخر: «هل اشتراه من السوق أو من موقع إلكتروني مثلا؟ حيث لا يمكن أن يحوز حيوانا مفترسا إلا برخصة».
وأكد البعض أن الأسد لا شك أنه تم تهريبه وبيعه بطريقة غير قانونية ضمن ما أسموها «مافيا تجارة
الحيوانات المفترسة».
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