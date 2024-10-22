Tuesday, 22 October 2024 11:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أشعل منصات التواصل.. جزائري ((يتبنى)) أسدا

10/22/2024 7:06:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بين‭ ‬الذهول‭ ‬والسخرية‭ ‬تداول‭ ‬جزائريون‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المختلفة‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يوثق‭ ‬قصة‭ ‬غير‭ ‬مألوفة‭ ‬لمواطن‭ ‬جزائري‭ ‬يقتني‭ ‬إحدى‭ ‬سلالات‭ ‬الأسود‭ ‬الإفريقية‭ ‬المخيفة‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬ويتعامل‭ ‬معه‭ ‬بعناية‭ ‬بالغة‭ ‬وكأنه‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭.‬

واحتجزت‭ ‬مصالح‭ ‬الفرقة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للدرك‭ ‬الوطني‭ ‬بولاية‭ ‬غرداية،‭ ‬جنوب‭ ‬الجزائر،‭ ‬أسدا‭ ‬إفريقيا‭ ‬بمنطقة‭ ‬‮«‬الدرين‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬الأسد‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬رخصة‭ ‬تربية‭ ‬خاصة‭ ‬بالحيوانات‭ ‬المفترسة؛‭ ‬ما‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬موسع‭ ‬في‭ ‬القضية‭. ‬وتساءل‭ ‬نشطاء‭ ‬التواصل‭ ‬عن‭ ‬الجرأة‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬الرجل‭ ‬يقتني‭ ‬حيوانا‭ ‬مفترسا‭ ‬في‭ ‬بيته،‭ ‬مرجحين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬صغيرا‭.‬

وتساءل‭ ‬آخر‭: ‬‮«‬هل‭ ‬اشتراه‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬مثلا؟‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحوز‭ ‬حيوانا‭ ‬مفترسا‭ ‬إلا‭ ‬برخصة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬الأسد‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تهريبه‭ ‬وبيعه‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ضمن‭ ‬ما‭ ‬أسموها‭ ‬‮«‬مافيا‭ ‬تجارة‮
‬‭ ‬الحيوانات‭ ‬المفترسة‮»‬‭.‬

MENAFN22102024000055011008ID1108808385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث