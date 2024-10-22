أشعل منصات التواصل.. جزائري ((يتبنى)) أسدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واحتجزت‭ ‬مصالح‭ ‬الفرقة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للدرك‭ ‬الوطني‭ ‬بولاية‭ ‬غرداية،‭ ‬جنوب‭ ‬الجزائر،‭ ‬أسدا‭ ‬إفريقيا‭ ‬بمنطقة‭ ‬‮«‬الدرين‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬الأسد‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬رخصة‭ ‬تربية‭ ‬خاصة‭ ‬بالحيوانات‭ ‬المفترسة؛‭ ‬ما‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬موسع‭ ‬في‭ ‬القضية‭. ‬وتساءل‭ ‬نشطاء‭ ‬التواصل‭ ‬عن‭ ‬الجرأة‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬الرجل‭ ‬يقتني‭ ‬حيوانا‭ ‬مفترسا‭ ‬في‭ ‬بيته،‭ ‬مرجحين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬صغيرا‭.‬

وتساءل‭ ‬آخر‭: ‬‮«‬هل‭ ‬اشتراه‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬مثلا؟‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحوز‭ ‬حيوانا‭ ‬مفترسا‭ ‬إلا‭ ‬برخصة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬الأسد‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تهريبه‭ ‬وبيعه‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ضمن‭ ‬ما‭ ‬أسموها‭ ‬‮«‬مافيا‭ ‬تجارة‮

‬‭ ‬الحيوانات‭ ‬المفترسة‮»‬‭.‬