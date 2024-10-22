الوقوف فترة طويلة يزيد خطر الإصابة بأمراض قاتلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬زاد‭ ‬خطر‭ ‬المشاكل‭ ‬الدموية‭ ‬11‭% ‬مع‭ ‬كل‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬الوقوف‭. ‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬ماثيو‭ ‬أحمدي‭ ‬خبير‭ ‬الصحة‭ ‬السكانية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬سيدني‭ ‬ومؤلف‭ ‬الدراسة‭ ‬الرئيس‭ ‬إن‭ ‬الوقوف‭ ‬وحده‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعوض‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بأسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬الخامل‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬الوقوف‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬لن‭ ‬يعوض‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الخامل،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬خطرًا‭ ‬لبعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬صحة‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‮»‬‭. ‬وحلل‭ ‬الباحثون‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬83013‭ ‬بالغًا‭ ‬بمتوسط‭ ‬عمر‭ ‬61‭ ‬عامًا،‭ ‬الذين‭ ‬ارتدوا‭ ‬أجهزة‭ ‬تتبع‭ ‬الحركة‭. ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬عانى‭ ‬نحو‭ ‬8‭% ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬قلبية‭ ‬وعائية‭ ‬مثل‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬أو‭ ‬السكتة‭ ‬الدماغية،‭ ‬بينما‭ ‬أفاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭% ‬بمشاكل‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية،‭ ‬مثل‭ ‬الدوالي،‭ ‬وتجلط‭ ‬الأوردة‭ ‬العميقة‭. ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬حتى‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الوقوف‭ ‬زادت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬المشاكل‭ ‬الدموية‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬قلل‭ ‬الجلوس‭ ‬مدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬ست‭ ‬وعشر‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬زادت‭ ‬كل‭ ‬ساعة‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬الجلوس‭ ‬فوق‭ ‬عشر‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬بـ26‭%. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬زاد‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خمول‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬بـ13‭% ‬لكل‭ ‬ساعة‭.‬