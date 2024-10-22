((مـوتـر سـيـتـي)) تـدشـن حـسابا رسميا لإيسوزو على إنستجرام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة موتر سيتي إطلاق حساب رسمي لعلامة إيسوزو على منصة إنستغرام، مما يتيح للعملاء متابعة أحدث مستجدات العلامة التجارية والتعرف على موديلاتها الجديدة. ويهدف الحساب الجديد الذي يحمل اسم @isuzubahrain إلى أن يكون منصة شاملة تمكّن المتابعين من التواصل مع العلامة التجارية مباشرة ومشاركة انطباعاتهم حول تجاربهم.
وصرح المدير العام للمركبات التجاريّة في موتر سيتي آرون غانيش كومار: «يأتي تدشين هذا الحساب تلبيةً للاهتمام المتزايد من محبي إيسوزو في مملكة البحرين. لقد شهدت طرازات العلامة التجارية، ولا سيما MU-X و D-MAX ، إقبالاً ملحوظًا إثر تعرف المزيد من العملاء على جودة وأداء وأمان مركبات إيسوزو. وستسهم هذه المنصة الجديدة في توطيد علاقتنا بعملائنا وتعزيز التفاعل مع مجتمع عشاق إيسوزو».
تمتلك إيسوزو خبرة تمتد لأكثر من 80 عامًا في مجال تكنولوجيا محركات الديزل، حيث قامت بتصنيع ما يزيد على 27 مليون محرك ديزل، مما يرسخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في هذا المجال. كما تحظى منتجاتها بانتشار واسع في أكثر من 120 دولة حول العالم.
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