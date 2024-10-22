((مـوتـر سـيـتـي)) تـدشـن حـسابا رسميا لإيسوزو على إنستجرام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصرح‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمركبات‭ ‬التجاريّة‭ ‬في‭ ‬موتر‭ ‬سيتي‭ ‬آرون‭ ‬غانيش‭ ‬كومار‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬تدشين‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬تلبيةً‭ ‬للاهتمام‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬إيسوزو‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬لقد‭ ‬شهدت‭ ‬طرازات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما MU-X و D-MAX ، إقبالاً‭ ‬ملحوظًا‭ ‬إثر‭ ‬تعرف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬وأداء‭ ‬وأمان‭ ‬مركبات‭ ‬إيسوزو‭. ‬وستسهم‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬علاقتنا‭ ‬بعملائنا‭ ‬وتعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬مجتمع‭ ‬عشاق‭ ‬إيسوزو‮»‬‭.‬

تمتلك‭ ‬إيسوزو‭ ‬خبرة‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬محركات‭ ‬الديزل،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بتصنيع‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬27‭ ‬مليون‭ ‬محرك‭ ‬ديزل،‭ ‬مما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬كما‭ ‬تحظى‭ ‬منتجاتها‭ ‬بانتشار‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬