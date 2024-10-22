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فوز الشاعر قاسم حداد بجائزة الأركـانـة الـعـالـمـية للشعر لسنة 2024

10/22/2024 7:06:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

منح‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الرعاية‭ ‬لصندوق‭ ‬الإيداع‭ ‬والتدبير‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬بالمغرب‭ ‬الشاعر‭ ‬البحريني‭ ‬قاسم‭ ‬حداد‭ ‬جائزة‭ ‬الأركانة‭ ‬العالمية‭ ‬للشعر‭ ‬2024‭.‬

وفاز‭ ‬حداد‭ ‬بالجائزة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬سنة‭ ‬2002،‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬تجربته‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشعري‭ ‬الإنساني‭ ‬ودفاعه‭ ‬عن‭ ‬قيم‭ ‬الاختلاف‭ ‬والحرية‭ ‬والسلم‭. ‬

وحصل‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬التقديرية‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬الكبار،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محمود‭ ‬درويش،‭ ‬والكاتب‭ ‬والشاعر‭ ‬الصيني‭ ‬بي‭ ‬دائو،‭ ‬والشاعر‭ ‬المغربي‭ ‬محمد‭ ‬السرغيني،‭ ‬والشاعر‭ ‬والكاتب‭ ‬العراقي‭ ‬سعدي‭ ‬يوسف،‭ ‬والشاعر‭ ‬الإسباني‭ ‬أنطونيو‭ ‬غامونيدا،‭ ‬والشاعر‭ ‬والناقد‭ ‬الأدبي‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيف‭ ‬بونفوا،‭ ‬والشاعر‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬جوديس،‭ ‬والكاتب‭ ‬والشاعر‭ ‬محمدين‭ ‬خواد‭ ‬من‭ ‬النيجر،‭ ‬والشاعر‭ ‬اللبناني‭ ‬وديع‭ ‬سعادة،‭ ‬وتشارلز‭ ‬سيميك،‭ ‬وهو‭ ‬شاعر‭ ‬ومترجم‭ ‬وكاتب‭ ‬مقالات‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬صربي،‭ ‬وغيرهم‭.‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬جمعية‭ ‬بيت‭ ‬الشعر،‭ ‬الذي‭ ‬سيصدر‭ ‬قريبا،‭ ‬عن‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬أن‭ ‬الشاعر‭ ‬قاسم‭ ‬حداد‭ ‬علامة‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬الشعر‭ ‬العربي‭ ‬والإنساني،‭ ‬وأثمر‭ ‬منجزه‭ ‬الإبداعي‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬منذ‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬اليوم،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬ديوانا‭ ‬وكتابا،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬حضوره‭ ‬الوازن‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الثقافية‭ ‬والأدبية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬‮«‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬1969،‭ ‬وإنشاء‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬جهة‭ ‬الشعر‮»‬‭ ‬وخوضه‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الإبداعية‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬كتاب‭ ‬وشعراء‭ ‬وفنانين‭ ‬يقتسم‭ ‬معهم‭ ‬فكرة‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الشعر‭ ‬بأعناق‭ ‬محررة‭.‬

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