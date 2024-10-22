فوز الشاعر قاسم حداد بجائزة الأركـانـة الـعـالـمـية للشعر لسنة 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
منح بيت الشعر في المغرب ومؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمغرب الشاعر البحريني قاسم حداد جائزة الأركانة العالمية للشعر 2024.
وفاز حداد بالجائزة التي انطلقت سنة 2002، نظرا الى تجربته المميزة في المجال الشعري الإنساني ودفاعه عن قيم الاختلاف والحرية والسلم.
وحصل على الجائزة التقديرية الأدبية والثقافية التي تمنح سنويا من قبل جمعية بيت الشعر في المغرب، عدد من الشعراء الكبار، بمن في ذلك محمود درويش، والكاتب والشاعر الصيني بي دائو، والشاعر المغربي محمد السرغيني، والشاعر والكاتب العراقي سعدي يوسف، والشاعر الإسباني أنطونيو غامونيدا، والشاعر والناقد الأدبي الفرنسي إيف بونفوا، والشاعر البرتغالي نونو جوديس، والكاتب والشاعر محمدين خواد من النيجر، والشاعر اللبناني وديع سعادة، وتشارلز سيميك، وهو شاعر ومترجم وكاتب مقالات أمريكي من أصل صربي، وغيرهم.
وذكر تقرير جمعية بيت الشعر، الذي سيصدر قريبا، عن لجنة التحكيم أن الشاعر قاسم حداد علامة مضيئة في سجل الشعر العربي والإنساني، وأثمر منجزه الإبداعي الذي يمتد منذ سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم، أكثر من أربعين ديوانا وكتابا، علاوة على حضوره الوازن في الحياة الثقافية والأدبية، بما في ذلك مشاركته في تأسيس «أسرة الأدباء والكتاب في البحرين» سنة 1969، وإنشاء موقع «جهة الشعر» وخوضه عددا من التجارب الإبداعية المشتركة مع كتاب وشعراء وفنانين يقتسم معهم فكرة الحاجة إلى الذهاب إلى الشعر بأعناق محررة.
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