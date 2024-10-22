تحت شعار ((لستِ وحدك)).. باس تطلق حملة توعوية حول سرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بدعم الصحة العامة وتعزيز الوعي الصحي، أطلقت شركة خدمات مطار البحرين (باس) حملة توعوية شاملة حول سرطان الثدي تحت شعار «لستِ وحدك»، تزامناً مع الاحتفال العالمي بشهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي.
تهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي بين الموظفات والمجتمع وبيان أهمية الكشف المبكر ودوره في الوقاية من المرض، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم في مواجهة التحديات الصحية.
تخللت الحملة محاضرة توعوية بالتعاون مع مستشفى الهلال شملت مجموعة من الإرشادات والنصائح المهمة حول كيفية إجراء الفحص الذاتي للكشف عن سرطان الثدي وأهمية الكشف الدوري.
ويأتي هذا النشاط تعزيزا لدور الشركة في العناية بصحة موظفيها وسلامتهم، وتأكيداً لالتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
MENAFN22102024000055011008ID1108808381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.