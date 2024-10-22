تحت شعار ((لستِ وحدك)).. باس تطلق حملة توعوية حول سرطان الثدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬الموظفات‭ ‬والمجتمع‭ ‬وبيان‭ ‬أهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬المرض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭.‬

تخللت‭ ‬الحملة‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬الهلال‭ ‬شملت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإرشادات‭ ‬والنصائح‭ ‬المهمة‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وأهمية‭ ‬الكشف‭ ‬الدوري‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬تعزيزا‭ ‬لدور‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬بصحة‭ ‬موظفيها‭ ‬وسلامتهم،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬لالتزامها‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬وآمنة‭.‬