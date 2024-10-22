كابتن فريق مدينة عيسى لكرة السلة جهاد أحمد:ظروف كثيرة أدت إلى تراجع نتائج الفريق الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





ظروف‭ ‬التراجع

أوضح‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭ ‬جاء‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬وأبرزها‭ ‬ضعف‭ ‬الامكانيات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬المنافسة،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬انتقال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وتابع‭: ‬نظام‭ ‬المسابقات‭ ‬أثر‭ ‬أيضاً‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬إلغاء‭ ‬نظام‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬والسماح‭ ‬بمشاركة‭ ‬محترفين‭ ‬زاد‭ ‬الموضوع‭ ‬تعقيد،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬قلة‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬عليه‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬الرعاة‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسباب‭ ‬كذلك‭. ‬

المحترف‭ ‬الأجنبي

بين‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬طموح‭ ‬فريقه‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬وجهاز‭ ‬فني‭ ‬وإداري‭ ‬ولاعبين‭ ‬كبير‭ ‬جدا،‭ ‬ولكن‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬قد‭ ‬جربناها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وكانت‭ ‬تجربة‭ ‬صعبة‭ ‬تبعد‭ ‬الفريق‭ ‬عن‭ ‬المنافسة،‭ ‬ولذلك‭ ‬نحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الصعود‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭.‬

وبين‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬المحاولات‭ ‬مستمرة‭ ‬لتوفير‭ ‬محترف‭ ‬والفكرة‭ ‬موجودة‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تخدم‭ ‬الظروف‭ ‬النادي‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬المهمة‭.‬





ليست‭ ‬مشاركة‭ ‬فقط

أكد‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬بالمشاركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاركة‭ ‬فقط،‭ ‬إنما‭ ‬يضع‭ ‬له‭ ‬أهداف،‭ ‬ففي‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬جيد‭ ‬سيكون‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترف‭ ‬أجني‭ ‬سيكون‭ ‬الهدف‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬فريق‭ ‬للمستقبل‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬قال‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬محليين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ومحترف‭ ‬أجنبي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬مركزي‭ ‬4‭ ‬و5‭. ‬

خامات‭ ‬ممتازة

أبدى‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬ارتياحه‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬خامات‭ ‬ممتاز‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬السنية،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬لاعبين‭ ‬يشاركان‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬الفئات‭ ‬السنية،‭ ‬وهناك‭ ‬لاعبين‭ ‬صاعدين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬وتابع‭: ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬الفرصة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاحتكاك‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬لمواصلة‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬فريق‭ ‬للمستقبل‭. ‬





الرواتب‭ ‬أولاً‭ ‬بأول

كشف‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬العكبري‭ ‬حريصة‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬ومن‭ ‬أولى‭ ‬أولوياتها‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬اللاعبين‭ ‬أولاَ‭ ‬بأول،‭ ‬وأضاف‭: ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬إيجابي‭ ‬ومقدر‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ولكن‭ ‬الطموح‭ ‬أكبر،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الدعم‭ ‬أكبر‭ ‬للفريق،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يصطدم‭ ‬بالواقع‭ ‬وبالميزانية‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬النادي‭.‬

كأس‭ ‬الاتحاد

عزا‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬تأخر‭ ‬انطلاق‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬إلى‭ ‬أمور‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬روزنامة‭ ‬الموسم‭ ‬والاعلان‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ (‬التنشيطية‭) ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادمة‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬محطة‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬الإعداد‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭.‬

دوري‭ ‬مظلوم

قال‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يؤيد‭ ‬فكرة‭ ‬تطبيق‭ ‬دوري‭ ‬من‭ ‬درجتين،‭ ‬حيث‭ ‬بين‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬صالح‭ ‬اللاعبين‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬بهدف‭ ‬الاحتكاك‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة،‭ ‬وأضاف‭: ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬سيكون‭ ‬مظلوم‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الإعلام‭ ‬وبعيداً‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير،‭ ‬وبالتالي‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مشجعة‭ ‬للاعبين‭ ‬لتقديم‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬الرفيعة‭.‬

نظام‭ ‬الإعارة‮

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أوضح‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الإعارة‭ ‬يعد‭ ‬الأمل‭ ‬الوحيد‭ ‬للاعبي‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الذي‭ ‬يشجعهم‭ ‬على‭ ‬التألق‭ ‬والبروز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬عروض‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬حيث‭ ‬الإعلام‭ ‬والجماهير‭ ‬والنجوم‭ ‬الدوليين‭ ‬والمحترفين‭ ‬المميزين‭.‬