كابتن فريق مدينة عيسى لكرة السلة جهاد أحمد:ظروف كثيرة أدت إلى تراجع نتائج الفريق الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أوضح جهاد أحمد (35 سنة) كابتن الفريق الأول لكرة السلة بنادي مدينة عيسى أن تراجع نتائج الفريق في المواسم الأخيرة كان طبيعياً ومنطقياً وذلك لظروف عديدة واجهها الفريق أبرزها ضعف الامكانيات في النادي، وخلال الحوار الصحفي مع أخبار الخليج الرياضي تحدث جهاد أحمد بكل شفافية ووضوح عن مستقبل الفريق في الموسم القادم وما يليه.
ظروف التراجع
أوضح جهاد أحمد أن تراجع نتائج الفريق الأول لكرة السلة بنادي مدينة عيسى في المواسم الماضية جاء بسبب الظروف الكثيرة التي مرت على الفريق وأبرزها ضعف الامكانيات المالية في النادي مقارنة مع أندية المنافسة، يضاف إلى ذلك انتقال عدد من اللاعبين، وتابع: نظام المسابقات أثر أيضاً حيث أن إلغاء نظام الدوري من دوري والسماح بمشاركة محترفين زاد الموضوع تعقيد، كما أن قلة الدعم الذي يحصل عليه الفريق من الرعاة يعد من بين الأسباب كذلك.
المحترف الأجنبي
بين جهاد أحمد أن طموح فريقه مجلس إدارة وجهاز فني وإداري ولاعبين كبير جدا، ولكن المشاركة من دون محترف أجنبي قد جربناها في الموسم الماضي وكانت تجربة صعبة تبعد الفريق عن المنافسة، ولذلك نحن واثقون من قدرة الفريق على المنافسة على الصعود في حال التعاقد مع محترف أجنبي.
وبين جهاد أحمد أن المحاولات مستمرة لتوفير محترف والفكرة موجودة ونأمل أن تخدم الظروف النادي لتحقيق هذه الخطوة المهمة.
ليست مشاركة فقط
أكد جهاد أحمد أن فريقه لا يقبل بالمشاركة من أجل المشاركة فقط، إنما يضع له أهداف، ففي حال وجود محترف أجنبي جيد سيكون الهدف الأول هو الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، بينما في حال المشاركة من دون محترف أجني سيكون الهدف الاستمرار في بناء فريق للمستقبل.
وفي سياق متصل قال جهاد أحمد أن الفريق بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين محليين على الأقل ومحترف أجنبي يلعب في مركزي 4 و5.
خامات ممتازة
أبدى جهاد أحمد ارتياحه من وجود خامات ممتاز من اللاعبين أبناء النادي في الفئات السنية، وبين أن هنالك لاعبين يشاركان مع منتخبات الفئات السنية، وهناك لاعبين صاعدين من فئة الشباب، وتابع: سنعمل على منح الفرصة لهؤلاء في الفريق الأول من أجل الاحتكاك واكتساب الخبرة لمواصلة المشروع في بناء فريق للمستقبل.
الرواتب أولاً بأول
كشف جهاد أحمد أن إدارة نادي مدينة عيسى بقيادة رئيس مجلس الإدارة أحمد جاسم العكبري حريصة كل الحرص ومن أولى أولوياتها دفع رواتب اللاعبين أولاَ بأول، وأضاف: هذا الأمر إيجابي ومقدر لدى اللاعبين، ولكن الطموح أكبر، حيث يأمل الجميع أن يكون الدعم أكبر للفريق، غير أن ذلك يصطدم بالواقع وبالميزانية التي يمتلكها النادي.
كأس الاتحاد
عزا جهاد أحمد تأخر انطلاق مرحلة الإعداد للموسم القادم 2024-2025 إلى أمور عدة منها روزنامة الموسم والاعلان عن انطلاق بطولة الدوري في شهر ديسمبر، وبين أن بطولة كأس الاتحاد (التنشيطية) التي ستنطلق في شهر نوفمبر القادمة ستكون بمثابة محطة من محطات الإعداد للموسم الجديد.
دوري مظلوم
قال جهاد أحمد أنه لا يؤيد فكرة تطبيق دوري من درجتين، حيث بين أن من صالح اللاعبين اللعب مع جميع الفرق بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرة، وأضاف: دوري الدرجة الثانية سيكون مظلوم من جميع النواحي، حيث يتوقع أن يكون بعيداً عن الإعلام وبعيداً عن حضور الجماهير، وبالتالي هذه الأجواء لن تكون مشجعة للاعبين لتقديم المستويات الفنية الرفيعة.
نظام الإعارة
أوضح جهاد أحمد أن نظام الإعارة يعد الأمل الوحيد للاعبي الدرجة الثانية الذي يشجعهم على التألق والبروز من أجل الحصول عروض للانتقال إلى أندية الدرجة الأولى حيث الإعلام والجماهير والنجوم الدوليين والمحترفين المميزين.
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