الرفاع يستهل ((الخليجية)) بمواجهة الاتفاق السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يستهل اليوم الأربعاء فريق الرفاع الأول لكرة القدم أولى مواجهاته عندما يلتقي الاتفاق السعودي، عند الساعة 8:15 مساءً على ملعب نادي الاتفاق في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، ضمن مباريات المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.
وخاض الرفاع مساء أمس الثلاثاء مرانه الرئيسي على ملعب المواجهة في مدينة الدمام بحضور جميع اللاعبين، حيث تركزت التدريبات على تنفيذ بعض الخطط التكتيكية واللمسات الفنية الأخيرة التي سيعتمد عليها المدرب السوري هيثم جطل، والذي يطمح في تحقيق الانتصار والبداية القوية في دوري «أبطال الخليج».
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