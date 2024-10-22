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الرفاع يستهل ((الخليجية)) بمواجهة الاتفاق السعودي

10/22/2024 7:06:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يستهل‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أولى‭ ‬مواجهاته‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬15‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدمام‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬الخليج‭ ‬للأندية‭.‬

وخاض‭ ‬الرفاع‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مرانه‭ ‬الرئيسي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدمام‭ ‬بحضور‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬حيث‭ ‬تركزت‭ ‬التدريبات‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬بعض‭ ‬الخطط‭ ‬التكتيكية‭ ‬واللمسات‭ ‬الفنية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬سيعتمد‭ ‬عليها‭ ‬المدرب‭ ‬السوري‭ ‬هيثم‭ ‬جطل،‭ ‬والذي‭ ‬يطمح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬والبداية‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أبطال‭ ‬الخليج‮»‬‭.‬

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